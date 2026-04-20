Nem empregadas nem aposentadas: essas mulheres de 50 anos enfrentam uma lacuna profissional.

Sociedade
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Vitaly Gariev / Pexels

Na faixa dos cinquenta anos, algumas mulheres se encontram em uma zona cinzenta: "jovens demais" para a aposentadoria, "velhas demais" para serem facilmente recrutadas. Elas sofrem um duplo golpe: a desaceleração da carreira, interrupções no trabalho, trabalho em tempo parcial, combinado com preconceitos sobre a idade e a capacidade de adaptação a novas posições.

Uma "era morta" em vez de um obstáculo a superar.

Estudos do INSEE e do Dares mostram que as mulheres com 50 anos ou mais ainda são predominantemente empregadas, mas muitas se encontram desempregadas antes de atingirem a idade da aposentadoria, com uma taxa de desemprego superior à dos homens na mesma faixa etária. Na França, quase um quarto das pessoas entre 55 e 61 anos não estão empregadas nem aposentadas , e as mulheres representam a grande maioria desse grupo, devido às desigualdades acumuladas no mercado de trabalho (carreiras intermitentes, trabalho em tempo parcial, salários mais baixos).

O preconceito de idade, uma forma de discriminação quase invisível.

Mulheres na faixa dos cinquenta anos são frequentemente vítimas de uma combinação de preconceito etário e sexismo, sendo descritas como "menos flexíveis", "menos eficientes" ou "difíceis de contratar". De acordo com diversos estudos, quase 70% das agências de recrutamento reconhecem que a idade continua sendo uma desvantagem, e quase metade delas encontra dificuldades para contratar mulheres com mais de 45 anos, criando um verdadeiro teto de vidro para a longevidade profissional feminina.

As pausas na carreira estão se tornando cada vez mais comuns na faixa etária de 45 a 55 anos.

Interrupções na carreira, trabalho em tempo parcial e trajetórias profissionais não lineares (frequentemente ligadas à maternidade) têm um impacto significativo por volta dos cinquenta anos, quando se trata de acumular contribuições suficientes para uma aposentadoria integral. Muitas mulheres, portanto, precisam continuar trabalhando após a idade legal de aposentadoria, além de enfrentarem dificuldades para se reerguer após uma pausa, porque seu perfil é percebido como "caro demais" ou "velho demais" em comparação com profissionais mais jovens.

O ponto cego na gestão: (peri)menopausa no trabalho

Ao mesmo tempo, mulheres na faixa dos 50 anos frequentemente passam pela (peri)menopausa, um período fisiológico que pode afetar a energia, o sono, a concentração e o humor, sem ser reconhecido como um problema de gestão. Algumas optam então por deixar seus empregos ou reduzir sua carga horária devido à falta de compreensão, flexibilidade ou adaptações, o que agrava ainda mais sua situação precária nessa fase da vida.

Entre a precariedade e a invisibilidade midiática

Mulheres na faixa dos cinquenta anos que se encontram nessa situação sofrem um silêncio quase completo por parte das políticas públicas e da mídia, embora o fenômeno afete centenas de milhares de pessoas. Organizações especializadas relatam que muitas precisam recorrer às suas economias, depender do parceiro ou até mesmo voltar a morar com parentes, devido à falta de renda fixa.

Em direção à consideração da idade como uma questão de diversidade.

Especialistas e grupos feministas estão defendendo que a idade seja abordada como um ponto cego na gestão e na diversidade: devemos continuar agindo como se as habilidades e a experiência de mulheres na faixa dos cinquenta anos não existissem, mesmo que elas representem um conjunto de conhecimentos, liderança e estabilidade dentro das organizações? Para essas mulheres, superar esse ponto cego profissional exigirá políticas de emprego personalizadas, treinamento contínuo, adaptações relacionadas à (peri)menopausa e uma luta genuína contra o preconceito de idade e os estereótipos de gênero.

Em suma, numa época em que as carreiras se prolongam, deixar mulheres na faixa dos cinquenta anos nesse limbo profissional não é socialmente sustentável nem economicamente racional. Invisibilizadas, enfraquecidas pelas desigualdades acumuladas e prejudicadas por estereótipos persistentes, elas representam um ponto cego nas políticas de emprego e gestão. No entanto, sua experiência, adaptabilidade e comprometimento são grandes trunfos tanto para as empresas quanto para a sociedade.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
Article précédent
Esses hábitos da geração baby boomer ainda intrigam as gerações mais jovens.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Esses hábitos da geração baby boomer ainda intrigam as gerações mais jovens.

Eles são por vezes vistos como antiquados, um pouco "fora de moda". No entanto, os baby boomers continuam...

Por que o "looksmaxxing", essa obsessão com a aparência física entre os jovens, é motivo de preocupação?

Otimizar a aparência, cuidar do corpo, sentir-se bem consigo mesmo: nada de novo sob o sol. No entanto,...

Aos 26 anos, ela decidiu morar em uma van, e seu cotidiano intrigou os internautas.

Heidi Elliott escolheu um estilo de vida radicalmente diferente : em vez de um apartamento compartilhado ou seu...

Perda dos pais: por que os irmãos podem ter dificuldades (e como lidar com isso)

Quando os pais falecem, os irmãos choram juntos e perdem todo o senso de direção. Esse evento trágico...

Menos habilidades, mais dependência: por que a "desqualificação" é tão preocupante?

A tecnologia simplifica a sua vida, por vezes até impressiona. Por trás desta eficiência, porém, surge uma questão...

Aos 46 anos, ela compartilha o que gostaria de ter sabido aos 36.

A criadora de conteúdo Erin Devine (@devinedwelling ) compartilhou uma reflexão pessoal sobre as lições que gostaria de...