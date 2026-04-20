Nem empregadas nem aposentadas: essas mulheres de 50 anos enfrentam uma lacuna profissional.

Na faixa dos cinquenta anos, algumas mulheres se encontram em uma zona cinzenta: "jovens demais" para a aposentadoria, "velhas demais" para serem facilmente recrutadas. Elas sofrem um duplo golpe: a desaceleração da carreira, interrupções no trabalho, trabalho em tempo parcial, combinado com preconceitos sobre a idade e a capacidade de adaptação a novas posições.

Uma "era morta" em vez de um obstáculo a superar.

Estudos do INSEE e do Dares mostram que as mulheres com 50 anos ou mais ainda são predominantemente empregadas, mas muitas se encontram desempregadas antes de atingirem a idade da aposentadoria, com uma taxa de desemprego superior à dos homens na mesma faixa etária. Na França, quase um quarto das pessoas entre 55 e 61 anos não estão empregadas nem aposentadas , e as mulheres representam a grande maioria desse grupo, devido às desigualdades acumuladas no mercado de trabalho (carreiras intermitentes, trabalho em tempo parcial, salários mais baixos).

O preconceito de idade, uma forma de discriminação quase invisível.

Mulheres na faixa dos cinquenta anos são frequentemente vítimas de uma combinação de preconceito etário e sexismo, sendo descritas como "menos flexíveis", "menos eficientes" ou "difíceis de contratar". De acordo com diversos estudos, quase 70% das agências de recrutamento reconhecem que a idade continua sendo uma desvantagem, e quase metade delas encontra dificuldades para contratar mulheres com mais de 45 anos, criando um verdadeiro teto de vidro para a longevidade profissional feminina.

As pausas na carreira estão se tornando cada vez mais comuns na faixa etária de 45 a 55 anos.

Interrupções na carreira, trabalho em tempo parcial e trajetórias profissionais não lineares (frequentemente ligadas à maternidade) têm um impacto significativo por volta dos cinquenta anos, quando se trata de acumular contribuições suficientes para uma aposentadoria integral. Muitas mulheres, portanto, precisam continuar trabalhando após a idade legal de aposentadoria, além de enfrentarem dificuldades para se reerguer após uma pausa, porque seu perfil é percebido como "caro demais" ou "velho demais" em comparação com profissionais mais jovens.

O ponto cego na gestão: (peri)menopausa no trabalho

Ao mesmo tempo, mulheres na faixa dos 50 anos frequentemente passam pela (peri)menopausa, um período fisiológico que pode afetar a energia, o sono, a concentração e o humor, sem ser reconhecido como um problema de gestão. Algumas optam então por deixar seus empregos ou reduzir sua carga horária devido à falta de compreensão, flexibilidade ou adaptações, o que agrava ainda mais sua situação precária nessa fase da vida.

Entre a precariedade e a invisibilidade midiática

Mulheres na faixa dos cinquenta anos que se encontram nessa situação sofrem um silêncio quase completo por parte das políticas públicas e da mídia, embora o fenômeno afete centenas de milhares de pessoas. Organizações especializadas relatam que muitas precisam recorrer às suas economias, depender do parceiro ou até mesmo voltar a morar com parentes, devido à falta de renda fixa.

Em direção à consideração da idade como uma questão de diversidade.

Especialistas e grupos feministas estão defendendo que a idade seja abordada como um ponto cego na gestão e na diversidade: devemos continuar agindo como se as habilidades e a experiência de mulheres na faixa dos cinquenta anos não existissem, mesmo que elas representem um conjunto de conhecimentos, liderança e estabilidade dentro das organizações? Para essas mulheres, superar esse ponto cego profissional exigirá políticas de emprego personalizadas, treinamento contínuo, adaptações relacionadas à (peri)menopausa e uma luta genuína contra o preconceito de idade e os estereótipos de gênero.

Em suma, numa época em que as carreiras se prolongam, deixar mulheres na faixa dos cinquenta anos nesse limbo profissional não é socialmente sustentável nem economicamente racional. Invisibilizadas, enfraquecidas pelas desigualdades acumuladas e prejudicadas por estereótipos persistentes, elas representam um ponto cego nas políticas de emprego e gestão. No entanto, sua experiência, adaptabilidade e comprometimento são grandes trunfos tanto para as empresas quanto para a sociedade.