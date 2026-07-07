"Onde estão as torcedoras plus size?" Essa mulher quer dar mais visibilidade a elas nas arquibancadas.

Durante os jogos da Copa do Mundo, as câmeras se demoram em rostos cobertos de bandeiras. No visor: mulheres que parecem ter saído diretamente de um molde ou de um catálogo de agência de modelos. A torcedora Felicity Hayward, que nunca perde um jogo do Arsenal, reequilibra o elenco e o direciona a favor de mulheres com curvas.

Trazendo a diversidade de volta para as laterais dos estádios.

Entre dribles vistosos, as câmeras deixam o campo para focar nos rostos dos torcedores, energizados pela partida que se desenrola diante de seus olhos. Elas capturam crianças em estado de euforia, homens vestidos com fantasias de palhaço e momentos de júbilo coletivo.

No entanto, elas costumam se concentrar em um público muito específico: mulheres com figuras convencionalmente atraentes, corpos esculturais e quadris perfeitamente proporcionais. Na internet, existem até rankings das "fãs mais bonitas", vistas nas arquibancadas como adolescentes em testes de elenco improvisados. Apresentadas quase como ícones de beleza, ou até mesmo como um "espetáculo" à parte, todas têm físicos idênticos. Apenas a cor de seus coletes da sorte difere.

Nas redes sociais, imagens dessas fãs com maçãs do rosto proeminentes, lábios carnudos e figuras esbeltas viralizaram. Elas são tão irreais que parecem ser produto de inteligência artificial . Na verdade, a maioria delas existe apenas na fantasia de quem as criou, com a cumplicidade do chatGPT.

Essas torcedoras de cabelos sedosos, que parecem ter sido filtradas, são uma ilusão flagrante. O Observatório Europeu de Mídia Digital (EDMO) confirmou a farsa visual . Felicity Hayward, por outro lado, é bem real, de carne e osso, e transborda amor. Torcedora fervorosa do Arsenal, ela luta pela diversidade corporal em todos os lugares, o tempo todo, das fan zones às arquibancadas com público diversificado.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Felicity | Curadora da Curve (@felicityhayward)

Lembre-se de que as fãs não são objetos.

Além de suportarem comentários sexistas e serem injustamente descartadas como ignorantes em futebol, as torcedoras ainda são usadas como objetos de desejo. Tratadas como figurantes ou elementos decorativos, destinadas a serem admiradas ou comentadas, elas merecem mais respeito nesses estádios pontuados por gritos de incentivo e impregnados de testosterona. Com suas camisetas com a marca do time, suas roupas nas cores de sua equipe favorita e seus cachecóis estampados com inúmeros brasões, Felicity Hayward prova que as torcedoras não estão lá apenas para "ficarem bonitas".

Essa mulher, com sua alegria contagiante, que hasteia bandeiras adornadas com canhões e também escreve para a GlamourUK, se entrega de corpo e alma a todos os eventos esportivos. Seja uma partida amistosa ou uma competição decisiva, ela está sempre presente, e sua figura é parte integrante de si mesma, quer a sociedade goste ou não.

Porque no mundo do futebol, os padrões de beleza estão profundamente enraizados. A discriminação em torno de Lauren Fryer, companheira do jogador do Arsenal Declan Rice, é o exemplo mais flagrante. Considerada "não bonita o suficiente" para ser esposa de um jogador de futebol, ela foi alvo de zombaria constante. Essas críticas mesquinhas demonstram a imensa pressão sobre as companheiras dos jogadores e, por extensão, sobre as torcedoras, que precisam atender a certos critérios para conquistar seu espaço.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Felicity | Curadora da Curve (@felicityhayward)

Para ser ainda mais criativo a fim de apoiar sua equipe.

Felicity Hayward, cujo nome reflete sua personalidade, abraça seu corpo e nos lembra que a aparência não é uma competição. Longe de ver seu peso como uma desvantagem, ela o usa como um trunfo no mundo da moda. Quando não está criando conteúdo que promove o amor próprio, ela está filmando seus looks mais glamorosos. A jovem de cabelos platinados tem um estilo muito eclético e, ao contrário do que estilistas acadêmicos possam dizer, ela não esconde seu corpo. Muito pelo contrário.

Ela combina peças que outros jamais ousariam usar juntas, como esta saia de bolinhas de inspiração boêmia com uma blusa com a inscrição "England" e um cachecol combinando. Ou esta típica blusa de torcedor do Arsenal usada por baixo de um colete sob medida ou outra peça de colecionador, combinada com uma deslumbrante saia de paetês. Outra demonstração de estilo icônico: uma camisa de malha sintética combinada com uma saia de tule com babados, digna de uma convidada de casamento.

Enquanto mulheres que não vestem tamanho 36 ainda enfrentam vaias e cartões vermelhos, Felicity se solidariza com aquelas que se amam incondicionalmente. Além disso, quando não está nas arquibancadas, ela está competindo pela diversidade nas passarelas.