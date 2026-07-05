Existe uma praia exclusiva para mulheres em Dubai: o que isso realmente muda?

Imagine uma praia com uma placa representando um homem riscado, onde você pode completar sua cruzadinha sem ser assediada e mergulhar nas ondas sem se sentir como um pedaço de carne. Este pequeno paraíso, digno da Barbielândia ou da cidade fictícia de Tana, existe, aninhado entre arranha-céus imponentes e terraços climatizados. Criada por iniciativa da cidade de Dubai, esta praia exclusiva para mulheres promete férias idílicas acompanhadas de uma sensação de serenidade.

Uma praia única foi inaugurada em Dubai.

Em frente à maioria das praias, há placas proibindo cigarros, alto-falantes e equipamentos para esportes aquáticos. Esta bela praia de areia, que liga os arranha-céus imponentes de Dubai às lagoas azul-turquesa, ostenta uma inscrição diferente. Esta é verdadeiramente única. Em sua entrada, há uma figura masculina riscada, indicando aos homens que não são bem-vindos.

É uma praia exclusivamente feminina, onde apenas mulheres têm acesso privilegiado. Embora Dubai possa não ser o destino mais atraente dada a atual conjuntura geopolítica, pode se orgulhar de ter criado a primeira praia do mundo inteiramente dedicada a mulheres. Esta praia, privatizada para garantir a privacidade feminina , está localizada na Baía de Al Mamzar. Ela foi completamente reformulada como parte de um projeto de revitalização da orla marítima nesta região dos Emirados Árabes Unidos.

Palmeiras se erguem em frente a imponentes arranha-céus de vidro, e o mar azul hipnotizante convida ao relaxamento. É um cenário de cartão-postal, sem a presença de homens. Neste espaço feminino, a realização de uma antiga fantasia, não há homens para pedir números de telefone, espiar mulheres por cima dos óculos escuros ou interromper banhos de sol com cantadas de outro século . As mulheres podem nadar em paz, aproveitar o sol sem restrições e estender esse refúgio à beira-mar até o anoitecer. Esta praia, projetada em uma região com um dos menores índices de criminalidade do mundo, confirma o alto nível de segurança de Dubai.

Natação noturna, equipe feminina e supervisão reforçada.

Esta praia, que se assemelha a uma miragem encantadora e seria perfeita para um filme feminista, oferece mais do que apenas uma vasta extensão de água e areia fina pontilhada por assentos sofisticados. É um lugar que não poderíamos ter imaginado, nem mesmo em nossos sonhos mais ousados. Moradores e turistas podem nadar 24 horas por dia, 7 dias por semana, mesmo após o pôr do sol. A área ao redor da praia é banhada por uma iluminação perfeita, tornando-a ideal para se refrescar mesmo à noite, quando o calor é mais suportável.

E por trás dos binóculos no posto de observação, só há mulheres. Toda a equipe contratada para monitorar a praia, controlar o acesso e vigiar a água é feminina. As mulheres, então, sentem-se como se fossem a única espécie na Terra. Esta praia, cercada por muros robustos e separada de outras partes de Al Mamzar, é como um paraíso para quem busca mais privacidade e tranquilidade. Ela segue os passos de espaços segregados por gênero, projetados exclusivamente para mulheres. Depois de academias voltadas para o público feminino e aulas de natação dedicadas a nadadoras, agora surgem praias em homenagem a essas mulheres.

O que devemos pensar desse espaço de areia inteiramente feminino?

Embora esta praia exclusiva para mulheres se assemelhe a um refúgio em um espaço público onde os homens costumam dominar, dando a ilusão de ter chegado a um outro planeta chamado irmandade, ela não é unanimemente popular. E não apenas entre os homens, frustrados por não poderem mais admirar as mulheres. "Péssima ideia, mulheres separadas de novo", comentou um internauta nas redes sociais. "A meu ver, fundamentalmente, homens e mulheres foram feitos para viver juntos. É uma questão de respeito mútuo", acrescentou outro.

Porque, em última análise, esta praia, em vez de promover a coexistência entre os gêneros, amplia o fosso entre homens e mulheres, e não apenas em termos arquitetônicos. Ela também ilustra um problema fundamental: as mulheres são isoladas em vez de os homens serem educados. Outro paradoxo: esta praia, projetada para reduzir a hipervigilância, foi construída em uma cidade que figura entre as mais exemplares em termos de segurança para as mulheres.

Porque enquanto alguns veem esta praia como um refúgio de liberdade, outros a interpretam como uma forma de renúncia. Não deveria o objetivo ser poder deitar-se em qualquer toalha, em qualquer estância balnear, sem ter de justificar o traje ou temer ser importunado? Ao separar os grupos, oferecemos uma solução imediata para o problema, sem abordar as suas causas profundas.