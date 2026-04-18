Perda dos pais: por que os irmãos podem ter dificuldades (e como lidar com isso)

Quando os pais falecem, os irmãos choram juntos e perdem todo o senso de direção. Esse evento trágico e irreversível pode tanto fortalecer quanto romper laços. Às vezes, o núcleo familiar se fortalece, outras vezes se despedaça em mil pedaços. Sem seus pilares, a família luta para recuperar o equilíbrio. Contudo, ela pode enfrentar essa triste realidade sem se desintegrar e, de mãos dadas, amortecer o impacto emocional.

Problemas familiares após uma morte, uma experiência comum.

É um momento que todas as crianças temem, e muitas ainda se apegam à crença infantil em um pai eterno. Mas mesmo que desejemos vivenciar essa dor amarga o mais tarde possível, às vezes a tragédia acontece sem aviso prévio. Quando os pais partem em sua jornada final para o céu, deixam para trás uma família devastada, perdida e desorientada. Órfãos que perdem todo o senso de maturidade.

Em alguns casos, esse evento trágico une os irmãos, mas às vezes os separa, e não apenas por questões de herança. Mal nos despedimos do falecido e já precisamos nomear um novo tutor não oficial, redistribuir papéis dentro da família e encontrar nosso lugar nesse caos interno. O luto coletivo se transforma em crise. E isso não acontece apenas em famílias instáveis como as de "Shameless".

"A disfunção familiar após um luto é comum e pode tornar o processo de luto ainda mais doloroso, adicionando mais estresse a uma situação já intensa e emocionalmente carregada", explica Gabrielle Applebury, terapeuta de casais e família licenciada da Love to Know . E as estatísticas comprovam isso. De acordo com um estudo , conflitos surgem em 20% das famílias que vivenciam o luto. Sem uma figura de autoridade, há uma estranha sensação de vazio, e todos se apegam aos seus velhos hábitos quando uma reorganização se torna inevitavelmente necessária.

A origem dessas disfunções, segundo um terapeuta.

Em uma família, cada pessoa desempenha um papel inconsciente. Há aquele que cuida da papelada, aquele que oferece apoio emocional, aquele que alegra o ambiente. Quando os pais não estão mais presentes, os irmãos mantêm a mesma dinâmica, e pode haver um sentimento de desigualdade na distribuição de responsabilidades.

Por exemplo, o irmão mais novo pode delegar as tarefas administrativas mais pesadas ao mais velho, que ainda está acostumado a supervisionar os pais e garantir a segurança dos irmãos. Os filhos mais novos se esquivam dessas responsabilidades alegando que não lhes cabe, como se sua posição na família lhes desse um "passe livre". "Uma vez que esses padrões se estabelecem, é necessário um trabalho individual significativo, coordenado com o de outros membros da família", explica o especialista. Os terapeutas se referem a isso como "lealdades invisíveis".

Além dessa realidade, ressentimentos antigos podem ressurgir, especialmente se houve tratamento desigual entre os filhos. Em uma família, às vezes existem os favoritos e as ovelhas negras. Basta pouco para que uma conversa sobre uma simples lembrancinha ou uma caixa de recordações se transforme em um acerto de contas. É o famoso efeito "panela de pressão": um choque emocional e tudo explode. E não se trata apenas de maldade gratuita.

"Dificuldades de comunicação e relacionamento preexistentes podem se intensificar durante esse período, especialmente quando geralmente há necessidade de muita coordenação (organização do funeral, testamento, cuidados paliativos, etc.)", alerta o especialista.

As melhores maneiras de lidar com isso, sem forçar nada.

Os pais personificam a autoridade e a união. São o elo entre os membros da família , os mediadores de conflitos, os criadores de memórias compartilhadas. Quando eles não estão mais presentes, nos sentimos como crianças de cinco anos. Nesse exato momento, quase desejamos ser filhos únicos, sem perceber que compartilhar essa dor nos ajuda a superá-la. Mesmo que tenhamos dificuldade em encontrar uma saída positiva para essa escuridão profunda, ela existe.

"Para lidar com disfunções familiares, uma das melhores coisas que você pode fazer é cuidar de si mesmo", aconselha a terapeuta. Não é egoísmo; é uma decisão valiosa para preservar a harmonia familiar. Viver o luto de forma saudável ajuda a evitar cenas caóticas e a manter os alicerces do porto seguro que os pais construíram com tanto esforço. Aqui está o que Gabrielle Applebury recomenda:

Após a perda dos pais, mantenham-se organizados e compartilhem informações para evitar tensões entre os irmãos.

Discutam as decisões juntos, anotem-nas e certifiquem-se de que todos estejam cientes delas.

Em caso de conflito difícil, procure ajuda de uma terceira pessoa ou de um profissional.

O apoio terapêutico pode ajudar a lidar com o luto e seu impacto nos irmãos.

Priorize a comunicação calma: ouvir, respeitar e questionar, se necessário.

Estabeleça limites e aceite que cada pessoa vivencia o luto à sua maneira.

Se a discussão ficar muito tensa, faça uma pausa e retome mais tarde.

Manter ou recriar momentos compartilhados pode ajudar a preservar os laços, apesar da provação.

Os pais são a base da família, a essência do lar. Quando falecem, os irmãos precisam de tempo para se reerguer e recuperar a estabilidade.