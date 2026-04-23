Um ex-jogador de futebol internacional torna-se vice-chefe dos bombeiros.

Sociedade
Fabienne Ba.
@staffsfire / Instagram

A ex-jogadora de rúgbi da seleção inglesa, Michelle Hickmott, está prestes a dar mais um passo importante em sua carreira ao se tornar vice-chefe do serviço de bombeiros e resgate do Reino Unido. Após uma carreira profissional no esporte, ela fez a transição para a área de defesa civil, onde atua há vários anos.

Da seleção inglesa aos bombeiros

Antes de mudar de carreira, Michelle Hickmott jogava como zagueira e foi convocada para a seleção feminina de futebol da Inglaterra, chegando a disputar uma partida internacional. Ela também atuou por diversos clubes da liga feminina inglesa, construindo uma sólida carreira esportiva antes de encerrar sua trajetória no futebol profissional.

Uma transição gradual para os serviços de emergência.

Após sua carreira esportiva, ela ingressou no corpo de bombeiros, onde ascendeu constantemente na hierarquia. Ocupou diversos cargos operacionais e de treinamento, principalmente em vários serviços regionais e instituições especializadas. Sua experiência agora abrange vários anos na gestão, treinamento e supervisão de equipes de resgate.

Uma nomeação para um cargo de liderança estratégica

Sua nomeação como vice-chefe dos bombeiros ocorre em meio a uma modernização dos serviços de emergência. Ela se junta à equipe de um serviço de bombeiros e resgate britânico, onde contribuirá para a estratégia, organização operacional e gestão da equipe. Essa mudança representa um passo significativo em sua carreira fora do esporte.

Uma figura de transição entre o esporte e o serviço público.

A trajetória profissional de Michelle Hickmott exemplifica a transição bem-sucedida de ex-atletas para cargos de responsabilidade no setor público. Suas habilidades de gestão, disciplina e trabalho em equipe, adquiridas nos campos de futebol, são frequentemente destacadas nesse tipo de carreira. Sua nomeação é vista como um excelente exemplo de ponte entre o esporte de elite e as exigentes carreiras civis.

De atleta internacional a vice-chefe dos bombeiros, Michelle Hickmott personifica uma rara e inspiradora mudança de carreira. Sua trajetória destaca a diversidade de caminhos possíveis após o esporte de elite e a crescente presença de indivíduos com experiência esportiva em cargos de liderança no serviço público.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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