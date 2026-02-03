Search here...

Essa jovem, que foi seguida e assediada dentro de seu carro, está sendo elogiada pela forma como lidou com a situação.

Sociedade
Léa Michel
@hytanie/Instagram

Dirigindo sozinha, de dia ou de noite, muitas mulheres sentem uma ansiedade persistente: e se um estranho decidir não as deixar em paz? Em um vídeo que viralizou, Celia Dhn (@hytanie) conta como um motorista a seguiu e a importunou depois que ela se recusou a fornecer seus perfis nas redes sociais. Sem entrar em pânico, ela conseguiu contornar a situação, conquistando uma onda de apoio e admiração nas redes sociais.

Um encontro perturbador na estrada.

Tudo começou quando Celia Dhn (@hytanie) dirigia seu carro em uma estrada perfeitamente normal. Um homem a fechou repentinamente e se posicionou à sua frente para esperar depois de passar por um pedágio. Quando ela se aproximou do carro dele, o tom dele parecia tentar ser descontraído: ele disse que ela "não era feia" e pediu seu nome de usuário do Instagram. Celia Dhn (@hytanie) recusou, com calma, mas firmeza.

A cena então toma um rumo dramático: Celia explica a ele que o que ele está fazendo é assédio, pede que ele pare, mas ele persiste e continua. O homem insiste, repete seu pedido e, diante dos múltiplos "nãos" dela, profere uma frase arrepiante: "Não me importo, vou segui-la."

Assédio contínuo… e uma decisão crucial

A jovem então decidiu voltar para a estrada. O motorista, longe de desistir, voltou a segui-la. Ele piscou os faróis, permaneceu colado ao carro dela e a perseguição continuou por vários minutos. Nesse momento, Celia Dhn (@hytanie) tomou uma decisão crucial: não voltar para casa.

Em vez de voltar para casa, ela mudou a rota do GPS e decidiu ir até uma delegacia. A viagem durou cerca de 30 minutos, durante os quais o homem continuou a segui-la. Ao chegar perto da delegacia, a situação finalmente mudou. O motorista percebeu para onde ela estava indo e o que o aguardava se continuasse. Então, ele fugiu, pondo fim à perseguição angustiante.

Veja esta publicação no Instagram

Uma postagem compartilhada por Celia Dhn (@hytanie)

Uma calma impressionante elogiada pelos internautas.

O que mais impressiona no vídeo é a compostura da jovem. Apesar do medo evidente que esse tipo de assédio pode provocar, Celia Dhn (@hytanie) mantém a voz calma, responde com clareza, não o insulta e não entra em pânico. Nas redes sociais, muitos usuários elogiam a forma como ela lidou com a situação: sua recusa em voltar para casa, sua compostura, o fato de ter chamado a situação pelo nome ( "isso é assédio" ) e a escolha de um local seguro como destino.

Para muitos, a atitude dela ilustra tanto o medo diário que as mulheres enfrentam em espaços públicos quanto a força que elas precisam demonstrar para garantir a própria segurança. Vários comentários também enfatizam um ponto: não cabe a ela ser "corajosa", mas sim a ele aprender a respeitar um "não".

Uma história que reacende o debate sobre assédio.

Essa sequência serve como um lembrete de que o assédio não se limita a palavras na rua: ele pode assumir a forma de perseguição de carro, persistência agressiva ou intimidação pela mera presença. O homem apresenta seu comportamento como uma "tentativa de flerte", mas suas ações claramente constituem uma forma de violência psicológica e potencialmente física. A história também destaca as respostas apropriadas nesse tipo de situação: não vá para casa, procure refúgio em locais públicos ou seguros e, assim que possível, contate a polícia.

Seguida e assediada por mais de meia hora, Celia Dhn (@hytanie) conseguiu manter a calma e transformar seu medo em uma estratégia para se proteger. Seu vídeo, amplamente compartilhado, não serve apenas para elogiar sua compostura, mas também para lembrar a todos, com urgência, que um simples "não" deveria ser suficiente e que nenhuma mulher deveria precisar fugir para impor seus limites.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
Article précédent
Em um ônibus vazio, ela chama a atenção de um estranho "suspeito", e sua reação é elogiada.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Em um ônibus vazio, ela chama a atenção de um estranho "suspeito", e sua reação é elogiada.

Em um ônibus quase vazio, uma mulher se recusa a deixar um estranho sentar ao seu lado e...

Chega de chaves perdidas graças a este truque simples, mas incrivelmente eficaz.

Está cansado de revirar a bolsa do avesso, procurar freneticamente nos bolsos ou gritar pelas chaves quando já...

Vestindo um minivestido no palco: a pianista que está revolucionando o mundo da música clássica.

Além de tocar nossas almas com cada dedo no piano e nos transcender com suas partituras, a pianista...

Essas famílias vivem segundo regras rígidas, muitas vezes comparadas a um modo de vida de outro século.

As famílias mórmons, membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, vivem uma vida regida...

Homens com menos de 180 cm de altura são proibidos de entrar em uma boate londrina, o que gerou controvérsia.

Um evento recente em uma boate londrina atraiu a atenção online após o anúncio de um requisito de...

Uma mulher aposentada, vítima de um "falso consultor bancário", perde uma quantia astronômica em apenas alguns minutos.

Na Suíça, uma mulher de 82 anos foi vítima de um golpe surpreendentemente eficaz. Pensando estar falando com...

© 2025 The Body Optimist