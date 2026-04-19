Por que o "looksmaxxing", essa obsessão com a aparência física entre os jovens, é motivo de preocupação?

Otimizar a aparência, cuidar do corpo, sentir-se bem consigo mesmo: nada de novo sob o sol. No entanto, uma tendência que surgiu nas redes sociais está levando essa lógica muito além. O "Looksmaxxing" é tão intrigante quanto alarmante, principalmente entre os jovens.

Quando o corpo se torna um projeto a ser otimizado.

O Lookmaxxing baseia-se numa ideia simples… e perigosa: a sua aparência é a chave para o seu sucesso. Paquera, status social, confiança — tudo supostamente depende do seu físico. Em plataformascomo TikTok , Reddit e YouTube, uma infinidade de conteúdo incentiva os usuários a analisarem cada detalhe do seu rosto e corpo: simetria, contorno do queixo, olhos, proporções. Alguns chegam ao ponto de oferecer “rankings” ou “pontuações” de beleza, como se existisse uma fórmula universal para a “masculinidade perfeita”.

Como resultado, seu corpo pode rapidamente ser percebido não como um espaço para habitar, mas como um projeto a ser constantemente aprimorado, corrigido e otimizado. Uma visão que pode se tornar exaustiva e desconectada da realidade.

Práticas que podem ir longe demais

Embora o autocuidado possa ser positivo, algumas práticas associadas ao "looksmaxxing" vão muito além disso. Essas práticas incluem técnicas como "mewing" (posicionar a língua contra o palato para modificar a mandíbula), exercícios intensivos de mastigação, dietas muito restritivas e treinamento físico extremo.

Mais preocupante ainda é a circulação de alguns métodos perigosos, como a "quebra de ossos", que consiste em golpear os ossos da face na tentativa de remodelá-los. Profissionais de saúde alertam para riscos muito reais: lesões, problemas nas articulações, danos nos nervos... sem mencionar o impacto psicológico. Porque quando os resultados desejados não são alcançados — o que acontece com frequência — a frustração pode ser intensa.

Uma crescente pressão mental

Por trás dessa busca pela "maximização", há também um impacto na saúde mental. Alguns especialistas observam um aumento nos distúrbios de imagem corporal entre os homens, particularmente o transtorno dismórfico corporal. Nesse caso, você pode sentir que seu corpo nunca é musculoso o suficiente, nunca definido o suficiente, nunca "perfeito" o suficiente, mesmo que essa não seja a realidade.

Esse foco em "defeitos" pode levar à ansiedade , perda de confiança, isolamento social ou até mesmo hábitos alimentares desequilibrados. A armadilha? Pensar que o problema surge unicamente da sua aparência, quando muitas vezes está ligado à forma como você se vê.

Uma visão muito rígida de masculinidade

A busca pela perfeição estética não se resume apenas à estética. Ela também promove uma imagem altamente codificada de masculinidade : queixo quadrado, corpo magro e musculoso, postura dominante e olhar frio. Esse modelo deixa pouco espaço para a diversidade de corpos, estilos ou personalidades. Além disso, pode reforçar normas de virilidade, onde o valor de um homem está atrelado à sua aparência e atratividade.

Para alguns jovens, essa busca se torna uma forma de recuperar o controle em um mundo percebido como incerto. Só que esse controle tem um preço: pressão constante, comparação perpétua e dificuldade em se sentir "suficiente".

Um alerta de profissionais

Diante da dimensão do fenômeno, psicólogos e sociólogos estão soando o alarme . Os depoimentos de jovens que sofrem com esse problema estão se multiplicando: obsessão por espelhos, vício em selfies e sentimentos de fracasso diante de padrões inatingíveis. As redes sociais desempenham um papel amplificador. Ao verem constantemente os mesmos rostos, os mesmos corpos, os mesmos "ideais", essas imagens acabam parecendo normais, mesmo que muitas vezes sejam irreais ou fortemente filtradas.

Em direção a uma abordagem mais pacífica em relação ao corpo.

Felizmente, alternativas estão surgindo. Cada vez mais especialistas incentivam uma abordagem mais matizada em relação à autoimagem: desenvolver habilidades de pensamento crítico sobre conteúdo online, valorizar a diversidade corporal e propor modelos de masculinidade mais abertos.

Seu corpo não é um problema a ser resolvido, nem um projeto a ser lucrativo. Ele evolui, se expressa e te acompanha todos os dias. Cuidar de si mesmo pode ser um processo positivo, desde que não se transforme em uma pressão constante. Você tem o direito de querer se sentir bem no seu corpo, sem precisar se conformar a um único ideal.

Em última análise, o debate em torno do "looksmaxxing" destaca uma questão essencial: e se sentir bem não depender apenas do que vemos no espelho, mas também de como escolhemos nos enxergar?