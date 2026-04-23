Ela se tornou advogada aos 17 anos, depois de ingressar na faculdade de direito aos 13.

Ela tinha apenas 13 anos quando se matriculou na faculdade de direito na Califórnia. Alguns anos depois, Sophia Park alcançou um feito ainda mais impressionante: tornou-se advogada com apenas 17 anos. Essa trajetória excepcional foi confirmada por veículos de mídia americanos, incluindo a CBS News, que acompanharam sua extraordinária jornada pelo sistema jurídico californiano.

Progresso acelerado no sistema educacional americano

Desde que ingressou precocemente no ensino superior, a jovem trilhou um caminho acelerado: cursou Direito antecipadamente, obteve diplomas rapidamente e progrediu de forma constante rumo ao exame da Ordem dos Advogados. Nos Estados Unidos, esse tipo de trajetória ainda é extremamente raro, especialmente em áreas tão exigentes quanto o Direito.

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Um recorde de precocidade na Ordem dos Advogados da Califórnia.

Ao ser aprovada no exame da Ordem dos Advogados, Sophia Park tornou-se uma das pessoas mais jovens a ser admitida na Ordem dos Advogados da Califórnia. Esse recorde supera até mesmo algumas conquistas familiares já reconhecidas na área jurídica. Esse exame altamente seletivo é a etapa final para o exercício oficial da advocacia.

Uma história familiar intimamente ligada ao direito.

Sua trajetória profissional está enraizada em uma família profundamente ligada ao sistema judiciário. Vários membros da família já atuam na área jurídica, criando um senso de continuidade e transmissão dentro dessa disciplina exigente. Essa dinâmica familiar parece ter desempenhado um papel importante em sua escolha de carreira e em sua rápida ascensão.

Uma ambição centrada na defesa das vítimas.

Além de suas conquistas acadêmicas, a jovem advogada afirma seu compromisso com a defesa das vítimas e a proteção de seus direitos. Ela enfatiza o desejo de servir à justiça, e não apenas de bater recordes. Essa postura confere uma dimensão mais humana a uma trajetória profissional frequentemente apresentada como excepcional, sobretudo em termos acadêmicos.

Ao ingressar na faculdade de direito aos 13 anos e se tornar advogada aos 17, essa jovem americana personifica uma trajetória acadêmica extraordinária dentro do sistema jurídico americano. Além do recorde, sua história ilustra a precocidade excepcional de certos talentos e sua determinação em se estabelecer rapidamente em carreiras de alta responsabilidade.