O traje da jornalista durante a Copa do Mundo, considerado "inapropriado", está gerando controvérsia.

Em quase todos os grandes eventos esportivos, o mesmo cenário se repete: uma mulher faz seu trabalho, mas sua aparência se torna o foco das discussões. Desta vez, é a jornalista esportiva italiana Eleonora Incardona quem está sofrendo com comentários inapropriados após sua presença na Copa do Mundo da FIFA de 2026. Essa controvérsia levanta uma questão simples: por que continuamos a julgar as mulheres por suas roupas em vez de por sua competência?

Um look de verão que gerou críticas.

Presente no MetLife Stadium, em Nova Jersey, para cobrir o jogo entre Estados Unidos e Paraguai, Eleonora Incardona vestia uma blusa branca combinada com shorts jeans. Uma roupa leve, perfeita para as temperaturas de verão e para um dia de reportagem em campo.

No entanto, algumas fotos compartilhadas nas redes sociais rapidamente provocaram uma onda de reações. Alguns internautas acharam que o visual dela não era apropriado para o evento, chegando a chamá-la de "inapropriada". Esse debate se intensificou rapidamente, ofuscando a verdadeira questão: seu trabalho como jornalista.

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Por que ainda falamos sobre a aparência das mulheres?

Diante das críticas, muitas pessoas saíram em defesa de Eleonora Incardona. A observação delas é inequívoca: jornalistas homens quase nunca são submetidos ao mesmo nível de análise ou julgamento em relação à sua aparência.

Porque, no fim das contas, a questão vai muito além dessa simples roupa. Por que uma mulher que cobre um evento esportivo deveria ter que justificar suas escolhas de vestuário? E, acima de tudo, por que sua aparência se torna um tópico de discussão quando sua principal missão é informar?

É importante lembrar o óbvio: comentar sobre o corpo ou a aparência de uma mulher é inaceitável. E isso se aplica a todos. Seja jornalista, atleta, artista ou profissional de qualquer outra área, a aparência física jamais deve ser usada como base para avaliação profissional.

Um profissional antes de tudo.

Eleonora Incardona é conhecida do público em geral principalmente por sua carreira no jornalismo esportivo. Repórter da plataforma DAZN, ela também possui um grande número de seguidores nas redes sociais, onde compartilha regularmente momentos dos bastidores de seu trabalho e sua paixão pelo esporte.

Durante a preparação para a Copa do Mundo de 2026, Eleonora Incardona expressou seu entusiasmo com a perspectiva de vivenciar essa aventura profissional excepcional. Esse entusiasmo merecia ser mais destacado do que os comentários sobre seu uniforme.

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A coisa mais importante não está em outro lugar?

Essa controvérsia ilustra um problema ainda muito real: as mulheres são frequentemente reduzidas à sua aparência, mesmo quando desempenham suas funções com seriedade e profissionalismo. Essa situação é ainda mais gritante considerando que os homens diante das câmeras, sejam jornalistas, consultores ou apresentadores, geralmente escapam desse tipo de comentário.

Afinal, quando está calor, ninguém espera ver um repórter trabalhando de roupa de esqui. O que mais importa é a qualidade do trabalho, a experiência e a capacidade de transmitir informações, não o comprimento do short ou a blusa escolhida.

Em última análise, esperemos que as discussões em torno das principais competições esportivas se concentrem no que realmente importa: o esporte, as performances e o trabalho daqueles que as cobrem.