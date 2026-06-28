Cursos de sobrevivência: uma moda passageira ou uma nova forma de viajar?

Em vez de relaxar sob palmeiras, os fãs de Mike Horn e outros aspirantes a Robinson estão aprendendo a fazer fogo em condições extremas e a sobreviver em ambientes hostis. Ultimamente, as inscrições para cursos de sobrevivência dispararam, como se as pessoas estivessem se preparando para um desastre iminente. Então, será isso uma moda passageira ou uma alternativa genuína às férias tradicionais em espreguiçadeiras?

Cursos de sobrevivência, uma prática em voga

E se, nas suas próximas férias, você se perdesse na floresta com apenas o essencial e uma bússola simples para te guiar? E se, em vez de mergulhar na piscina de um hotel com vista para o mar, você fizesse uma fogueira como os pré-históricos e dormisse num abrigo improvisado feito com alguns galhos? Essas viagens, que dão a ilusão de estar na série "Lost" ou participar de um reality show, atraem multidões.

Enquanto aqueles que anseiam por conforto e pacotes com tudo incluído passam as férias aproveitando o sol e bebendo drinques em cocos, os MacGyvers de coração estão treinando para o apocalipse. Eles aprimoram sua engenhosidade, carregando apenas uma mochila e um mapa como guia. E isso está longe de ser uma atividade marginal, reservada apenas por teóricos da conspiração pessimistas. Segundo as estatísticas, cerca de 10.000 pessoas participam de um curso de sobrevivência a cada ano, em aproximadamente 1.500 sessões organizadas na França.

Aqueles que sentem nostalgia dos acampamentos escoteiros, os amantes da natureza e os aventureiros se reúnem nesses programas, na esperança de sair da semana mais maduros e preparados para o fim do mundo. Esses programas, que prometem transformar os participantes em versões melhores de si mesmos e aprimorar sua capacidade de adaptação, não deixam espaço para descanso. Eles aprimoram seu senso de direção, constroem filtros de água usando quaisquer materiais disponíveis e dormem no chão nu ao lado de insetos. Para alguns, beira o masoquismo puro, enquanto para os mais diretamente envolvidos, é uma experiência de aprendizado valiosa, até mesmo vital.

Os argumentos apresentados por seus seguidores

Os cursos de sobrevivência, apesar de sua imagem um tanto primitiva e sectária, defendem principalmente um retorno ao básico em uma era onde toda ação é assistida. Em última análise, os participantes redescobrem a vida de nossos ancestrais caçadores-coletores, que não tinham escolha a não ser serem autossuficientes. Eles encontram conforto em um modo de vida mais simples e menos materialista.

Certamente, estão sujeitos a condições climáticas variáveis, precisam se adaptar a confortos muito básicos, quando não inexistentes, e comem o que encontram, tomando cuidado para não se envenenarem. Mas, ao mesmo tempo, passam por uma bem-vinda desintoxicação digital, aprendem a ouvir seus instintos, desenvolvem sua autossuficiência em florestas repletas de perigos e exercitam suas mentes da manhã à noite.

Claro, há também a proximidade com a natureza, um refúgio de paz que pode rapidamente se tornar o palco de todos os nossos medos, especialmente em caso de uma invasão de formigas vermelhas, aranhas gigantes ou ruídos inexplicáveis no meio da noite. Essas são as principais vantagens mencionadas em sites dedicados a essa iniciação à sobrevivência, digna de ficção científica.

Estadias difíceis e nem sempre bem supervisionadas.

Esses cursos de sobrevivência, uma versão mais radical de jogos de fuga urbana e excursões a acampamentos improvisados, atraem quem gosta de desafios, entusiastas de distopias e famílias em busca de experiências para fortalecer os laços familiares. No entanto, embora os participantes não sejam deixados à própria sorte e sejam acompanhados por guias, essas viagens, que se assemelham mais a treinamento militar do que a um passeio agradável, não estão sujeitas a nenhuma lei francesa específica.

"Hoje, se eu quiser organizar um curso de windsurf ou de boxe na cidade vizinha, preciso de uma licença emitida pelo Estado. Por outro lado, se eu quiser levar dez pessoas para a natureza para obrigá-las a comer qualquer tipo de planta, alegando ser um especialista, posso fazê-lo sem licença", lamenta Mathieu Burgalassi, antropólogo, nas páginas da Geo .

Assim, você pode rapidamente se deparar com um estranho que se autoproclama líder da matilha e cujo conhecimento da natureza vem unicamente de tutoriais da internet. "Depois de alguns meses nesses círculos, me ensinaram a estrangular pessoas por trás com uma corda", acrescenta o especialista, que passou quatro anos imerso nesses cursos de sobrevivência supostamente fortalecedores. Cursos de sobrevivência também são o ponto de encontro de aspirantes a machões e teóricos da conspiração. Às vezes, são usados como ferramentas de propaganda.

Cursos de sobrevivência, muito mais exigentes e rigorosos do que a orientação de que fazíamos na infância, podem, portanto, ser benéficos "caso" ocorra uma tragédia ou crise sem precedentes. No entanto, mesmo que se assemelhe a um "rito de passagem", ainda requerem alguns ajustes legais.