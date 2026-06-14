Dormir em vez de passear: por que o "turismo do sono" está ganhando espaço.

Jornada
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : kaboompics / Pexels

Com a aproximação das férias de verão, uma nova tendência de viagem continua a atrair cada vez mais franceses: o "turismo do sono". O conceito ? Viajar não para visitar uma cidade ou um país, mas simplesmente para recuperar o sono perdido. Essa abordagem diz muito sobre o cansaço acumulado pelos trabalhadores nos últimos anos.

O que exatamente é "turismo do sono"?

O "turismo do sono" — literalmente "turismo do sono" — refere-se a um tipo de férias inteiramente planejadas em torno de um único objetivo: permitir que os viajantes durmam melhor. A ideia é tão simples quanto radical: em vez de tirar férias para "fazer coisas", os turistas as utilizam para compensar o déficit de sono acumulado ao longo do ano.

Surgido há dois ou três anos em diversos países, o conceito se espalhou desde então. Agora pode ser encontrado na América do Norte, Ásia, Escandinávia, Suíça, Espanha e até mesmo na França, onde vários estabelecimentos começaram a se posicionar nesse nicho particularmente promissor.

Por que essa tendência está surgindo agora?

O entusiasmo por essa tendência não é por acaso. De acordo com diversos estudos recentes, os franceses dormem, em média, 6 horas e 41 minutos por noite — um número muito inferior às 7 a 9 horas recomendadas por especialistas para um adulto. A essa privação crônica de sono somam-se as consequências bem documentadas do trabalho remoto prolongado, do tempo excessivo em frente às telas e do estresse relacionado ao trabalho sobre a qualidade do sono.

O resultado: uma parcela crescente da população relata estar constantemente exausta — e a ideia de férias "ativas", em que é preciso visitar, caminhar, planejar e correr de um museu para outro, já não agrada a todos. Para muitos, viajar agora significa, acima de tudo, descansar.

Acomodações projetadas até o menor detalhe.

Do lado da oferta, os estabelecimentos competem para oferecer estadias personalizadas. Hotéis de luxo, pousadas isoladas na natureza, retiros especializados ou clínicas médicas do sono: cada formato encontra agora sua clientela.

Os quartos são projetados como refúgios restauradores. Colchões de alta qualidade, travesseiros feitos sob medida, lençóis de fibras naturais e isolamento acústico perfeito, imersos em escuridão total graças a persianas blackout de última geração. Tudo foi pensado para permitir que o corpo redescubra, em poucas noites, um sono profundo e reparador.

Exames de saúde, ioga e menus especiais.

Além do mero conforto material, alguns estabelecimentos agora oferecem programas verdadeiramente abrangentes. No cardápio: sessões de meditação e ioga organizadas ao final do dia, chás de ervas específicos para promover o sono, refeições leves à noite adaptadas à cronobiologia e até mesmo avaliações completas realizadas por especialistas em sono para identificar as causas subjacentes da insônia.

Alguns retiros de luxo vão ainda mais longe, oferecendo análises biológicas, acompanhamento personalizado ou técnicas de respiração. Tudo isso para que você saia não apenas descansado, mas também mais bem preparado para manter um sono de qualidade no dia a dia.

Se o "turismo do sono" continua a atrair visitantes, é porque responde a uma necessidade profunda e coletiva: a necessidade de dar ao corpo e à mente um descanso num mundo que já não o permite. E, em última análise, lembra-nos que as melhores férias nem sempre são aquelas de onde voltamos com mais memórias, mas sim aquelas de onde simplesmente voltamos revigorados.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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