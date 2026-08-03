De acordo com um estudo, esses destinos seriam ideais para viagens individuais.

Viajar sozinho está se tornando cada vez mais atraente para pessoas que buscam liberdade e novas descobertas. Antes de reservar uma passagem, no entanto, uma dúvida costuma surgir — principalmente entre as mulheres: segurança. Um estudo internacional destaca diversos destinos reconhecidos por sua estabilidade, oferecendo um ambiente reconfortante para embarcar em uma aventura com total tranquilidade.

Islândia, o destino perfeito para viajantes individuais.

Quando se trata de destinos tranquilos, a Islândia surge mais uma vez como a principal escolha. De acordo com o Índice Global da Paz 2026, publicado pelo Instituto para a Economia e a Paz , o país mantém a primeira posição pelo décimo nono ano consecutivo.

Essa distinção se deve, em grande parte, à baixíssima taxa de criminalidade e à ausência de um exército permanente. Localmente, isso se traduz em uma sensação de tranquilidade, tanto nas cidades quanto em meio às paisagens selvagens. As estradas são bem conservadas, as opções de hospedagem são abundantes e viajar é fácil – todas vantagens para explorar o país no seu próprio ritmo.

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Eslovênia, um microcosmo da Europa à espera de ser descoberto.

Em quarto lugar, a Eslovênia se destaca como uma excelente opção para quem deseja viajar pela Europa. Sua principal vantagem? Seu tamanho compacto, que permite fácil deslocamento de uma capital vibrante para montanhas verdejantes ou para o litoral do Adriático.

Os trajetos continuam relativamente curtos, o que limita as viagens noturnas e facilita o planejamento da viagem. Um destino ideal para desfrutar de uma bela diversidade de paisagens sem passar horas em deslocamento.

Nova Zelândia, perfeita para longas férias.

Classificada em segundo lugar no Índice Global da Paz de 2026, a Nova Zelândia continua sendo uma das principais opções para viajantes aventureiros. O país é particularmente apreciado por sua infraestrutura voltada para viajantes independentes, com uma ampla seleção de hostels e acomodações acolhedoras.

Viajar sozinho é uma prática bem estabelecida por lá, o que fomenta encontros e trocas de experiências. Outra vantagem significativa é que o inglês é a língua oficial, simplificando as tarefas do dia a dia e a locomoção.

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Uma classificação útil, mas que deve ser interpretada com nuances.

Embora este ranking seja um excelente indicador, não deve ser considerado uma garantia absoluta. O Índice Global da Paz mede principalmente a estabilidade geral dos países, levando em conta critérios como conflitos, militarização e tensões internas. No entanto, ele não reflete necessariamente os sentimentos ou as experiências diárias de alguém viajando sozinho. Cada destino tem suas próprias características únicas, e a experiência pode variar dependendo do itinerário, dos costumes locais e do perfil do viajante.

Bons reflexos continuam sendo essenciais.

Mesmo nos países mais bem classificados, algumas precauções podem ajudar a garantir uma viagem mais tranquila. Antes de partir, é aconselhável consultar as recomendações oficiais de viagem, compartilhar seu itinerário com um amigo ou familiar e, se possível, chegar durante o dia. Aprender sobre os costumes locais também ajuda a aproveitar ao máximo a sua estadia.

Em última análise, este ranking serve principalmente como ponto de partida para a escolha do seu próximo destino. Ele nos lembra que não existe uma única realidade para viagens solo: as condições podem variar muito de um país para outro. Com o preparo e as informações adequadas, você pode partir com mais tranquilidade e aproveitar ao máximo sua aventura.