Como escolher o melhor assento em um voo de longa duração

Voar por várias horas é uma aventura… mas também um verdadeiro teste de conforto. A boa notícia é que escolher o seu assento pode transformar a sua experiência de voo. Quer você sonhe em dormir, se movimentar com frequência ou simplesmente viajar em paz, algumas dicas podem ajudá-lo a encontrar o assento ideal.

Vigia ou corredor: tudo depende dos seus hábitos.

O grande debate sempre começa com esta pergunta: vigia ou corredor?

O assento junto à janela agrada aos viajantes que gostam de admirar a paisagem, encostar-se na parede para dormir ou simplesmente buscar um pouco mais de paz e sossego. No entanto, você precisará pedir aos seus vizinhos que se levantem se quiser esticar as pernas.

O assento do corredor é perfeito se você gosta de se levantar com frequência, caminhar ou se alongar sem incomodar os outros passageiros da fileira. No entanto, você terá mais chances de ser incomodado por outros passageiros ou pela tripulação.

Quanto aos assentos do meio, eles costumam ser os menos populares, principalmente porque oferecem menos espaço pessoal.

Os assentos mais espaçosos: as melhores ofertas que você precisa conhecer.

Se sua prioridade é ganhar alguns centímetros preciosos nas pernas, alguns lugares valem a pena conferir.

As fileiras localizadas nas saídas de emergência geralmente oferecem mais espaço.

Os assentos instalados atrás de uma divisória, também chamada de "anteparo", permitem um espaço considerável para as pernas na frente.

Essas poltronas possuem algumas características únicas. Os apoios de braço às vezes são fixos e a bagagem de mão geralmente precisa ser guardada nos compartimentos superiores durante a decolagem e o pouso. Isso é algo a se considerar, dependendo dos seus hábitos de viagem.

Áreas a evitar se procura paz e tranquilidade.

Nem todos os assentos oferecem o mesmo nível de conforto.

Os assentos perto dos banheiros ou das cozinhas costumam ser mais movimentados, com constantes entradas e saídas e mais barulho.

As últimas filas também podem ser menos agradáveis, principalmente porque alguns assentos reclinam menos ou estão localizados perto dessas áreas movimentadas.

Por outro lado, os assentos localizados acima das asas oferecem uma vista menos desobstruída, mas costumam ser apreciados por viajantes sensíveis à turbulência, já que essa parte da aeronave geralmente é mais estável.

Um conselho: reserve já!

Os assentos mais concorridos esgotam rapidamente. Portanto, assim que comprar sua passagem ou quando o check-in online abrir, lembre-se de selecionar seu assento, caso essa opção esteja disponível. Algumas companhias aéreas cobram pelos assentos mais confortáveis. Em um voo com duração de várias horas, essa taxa extra pode valer a pena se você quiser viajar com o máximo conforto.

Escolha de acordo com as suas necessidades… e não com as dos outros.

O assento ideal não é o mesmo para todos.

Se você pretende dormir boa parte da viagem, um assento junto à janela, longe dos corredores, costuma ser uma excelente escolha.

Se você gosta de se levantar com frequência ou viaja com uma criança pequena, um assento no corredor ou uma fileira com divisória pode ser mais prático.

Antes de reservar, também pode ser útil consultar a configuração da cabine do seu voo em sites especializados, que listam os pontos fortes e as pequenas desvantagens de cada assento.

No fim das contas, não existe o assento perfeito, mas sim um assento que atenda às suas necessidades. Alguns viajantes juram pelo assento da janela, enquanto outros preferem o do corredor. O importante é escolher um assento onde você se sinta confortável durante toda a viagem. Afinal, em um voo de longa duração, alguns minutos dedicados à escolha do assento certo podem fazer toda a diferença quando você já estiver no ar.