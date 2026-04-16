Viajar de avião não significa sacrificar o estilo em nome do conforto. No entanto, encontrar o equilíbrio perfeito entre uma roupa confortável e um visual elegante pode, por vezes, ser um desafio.

O ar condicionado frequentemente intenso nas cabines, as longas horas sentado, as variações de temperatura entre o aeroporto e o destino, sem falar das verificações de segurança: todas essas restrições devem ser previstas.

Aqui oferecemos dicas práticas sobre como viajar vestindo-se de forma prática e elegante, independentemente do seu tipo de corpo.

Roupas para voar: priorize o conforto acima de tudo.

Opte por materiais naturais e respiráveis.

A escolha dos materiais é fundamental para uma boa roupa de viagem. Fibras naturais como algodão, linho, lã, cashmere, seda, TENCEL e modal oferecem respirabilidade incomparável por longos períodos.

Esses materiais regulam naturalmente a temperatura corporal e permanecem macios em contato com a pele, mesmo após várias horas de voo.

Por outro lado, os materiais sintéticos demonstram ser pouco respiráveis e rapidamente se tornam desconfortáveis durante um voo de longa duração.

Elas retêm calor e umidade, transformando uma simples viagem em uma experiência desagradável. Portanto, o melhor é evitá-las completamente.

Opte por cortes mais folgados e não apertados.

Roupas justas podem parecer elegantes no embarque, mas rapidamente se tornam uma fonte de desconforto durante o voo. Cortes folgados e sem restrições permitem total liberdade de movimento , essencial ao ficar sentado por longos períodos.

Os membros tendem a inchar ligeiramente em altitudes elevadas, o que agrava qualquer compressão causada pelas roupas. Em voos de longa duração, o conforto deve claramente ter prioridade sobre considerações puramente estéticas.

A roupa ideal para um voo de longa duração.

A parte de baixo do look: leggings, calças de moletom e calças de pernas largas.

Para a parte de baixo, várias opções vêm naturalmente à mente. Leggings, calças de moletom, calças de perna larga e calças chino macias oferecem total liberdade de movimento e são ideais para longas horas sentado . Elas se adaptam às mudanças de posição sem jamais restringir os movimentos.

Calças jeans apertadas ou justas, por outro lado, representam um erro clássico. As pernas incham em aviões , causando formigamento, sensação de alfinetadas e muito desconforto.

Embora o jeans continue sendo uma peça essencial, um modelo boyfriend de perna larga ou um jeans com elastano são alternativas aceitáveis. Tecidos com elastano fazem toda a diferença a longo prazo.

A parte de cima do look: suéteres confortáveis, moletons e camisetas.

Para a parte de cima, opte por camisetas folgadas de manga curta ou longa, moletons com capuz e suéteres de algodão ou fibras naturais. Essas peças combinam praticidade e conforto sem esforço.

Usar apenas uma regata é um erro comum.

O ar condicionado nas cabines pode resfriar o ar rapidamente , tornando esse tipo de blusa insuficiente. Um suéter, colete, xale ou cardigã são então essenciais como camada adicional.

Vista roupas adequadas para o ar condicionado do avião.

O princípio da sobreposição ou estratificação de camadas

O sistema de camadas, ou multicamadas , permite a adaptação às variações de temperatura entre o aeroporto, a cabine e o destino. Esse princípio é implementado em três níveis.

A primeira camada, leve e funcional, pode ser uma blusa de manga curta ou um top esportivo. A segunda camada proporciona conforto térmico graças a uma camiseta ou blusa de manga comprida feita de fibras naturais.

A terceira camada, por fim, protege contra o frio: moletom com capuz, cardigã, jaqueta leve ou parka no inverno.

Segundo um estudo publicado em 2019 pela Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA), a temperatura média na cabine varia entre 18 e 24 °C , com variações significativas dependendo da área da aeronave.

Antecipar essas diferenças de temperatura através do uso de camadas de roupa continua sendo a estratégia mais eficaz.

Acessórios têxteis para se proteger do frio na cabine.

Um cachecol fino, um lenço de pescoço ou uma blusa de gola alta protegem eficazmente a garganta dos efeitos do ar condicionado. Essas peças leves são fáceis de guardar e se mostram indispensáveis a bordo.

Meias quentes de lã ou cashmere evitam que seus pés fiquem frios durante o voo.

Para viagens longas, levar chinelos de viagem na bagagem de mão permite que você tire os sapatos confortavelmente sem precisar andar descalço no chão do avião.

Como se vestir para passar facilmente pelos controles de segurança

Evite elementos metálicos nas roupas.

Usar muitas joias atrasa significativamente a passagem pelos pontos de segurança. Relógios, anéis, colares, cintos e brincos precisam ser removidos , o que resulta em perda de tempo e no risco de esquecê-los.

Colocar esses acessórios diretamente na sua bagagem antes do embarque continua sendo a solução mais segura.

Os aros de sutiã, botões de metal e fivelas de cinto também acionam os detectores.

Um sutiã esportivo macio e sem aro, em algodão ou TENCEL, representa uma alternativa confortável e prática.

Escolha roupas que sejam fáceis de tirar e de vestir.

As verificações de segurança exigem rapidez e simplicidade.

Uma jaqueta leve e sapatos sem cadarço facilitam bastante o processo. Além disso, lembre-se de esvaziar os bolsos de quaisquer moedas antes de passar pelo portão de segurança.

Um último detalhe que muitas vezes é esquecido: verificar o estado das suas meias.

Elas ficarão visíveis quando os sapatos forem retirados, e uma meia furada na frente de toda a torcida é uma situação facilmente evitável.

Os sapatos ideais para viagens de avião

Tênis e sapatos baixos: os melhores aliados

Sapatos baixos, confortáveis e fáceis de tirar, continuam sendo os preferidos para viajar de avião.

Tênis e botas de caminhada permitem que você se movimente com facilidade tanto no aeroporto quanto na cabine, além de facilitar a passagem pelos controles de segurança.

Tênis clássicos, leves e flexíveis, que se adaptam a todos os tipos de corpo e a todas as durações de voo.

Os tênis de caminhada oferecem suporte superior e sola acolchoada, ideais para longas caminhadas no aeroporto.

Os mocassins sem cadarço combinam elegância e praticidade, sendo fáceis de calçar e descalçar em segundos.

Sapatos que você deve evitar a todo custo em um avião.

Sapatos de salto alto são completamente inadequados para caminhar nos corredores de um avião e para os quilômetros percorridos em um aeroporto.

Chinelos de dedo, sandálias de dedo e sandálias abertas apresentam problemas de higiene (respingos no vaso sanitário) e problemas de segurança em caso de evacuação de emergência.

Os chinelos de viagem, colocados na bagagem de mão, oferecem uma solução ideal para remover os sapatos confortavelmente durante um voo.

Roupas e acessórios a evitar ao viajar de avião

Peças de roupa para deixar na mala

Algumas peças de roupa merecem ficar em casa no dia da partida. Calças jeans ultrafinas estão no topo da lista, tornando-se desconfortáveis após apenas uma hora sentado.

Usar apenas uma regata deixa você exposto ao frio na cabine, e roupas de que você gosta correm o risco de ficarem sujas ou danificadas durante as inspeções de segurança.

Materiais sintéticos pouco respiráveis e roupas com elementos metálicos dificultam desnecessariamente a passagem pelos portões de segurança.

A regra de ouro continua sendo a simplicidade : peças discretas, feitas de materiais naturais, sem ornamentos metálicos.

Joias e acessórios que não devem ser usados em aviões.

Usar várias joias no dia do voo cria mais problemas do que soluções. Relógios, anéis, colares, brincos e cintos precisam ser retirados nos pontos de verificação de segurança, aumentando o risco de perda ou esquecimento.

A solução mais sensata é colocá-los diretamente na sua bagagem antes mesmo de chegar ao aeroporto.

Complete seu look com acessórios úteis.

Um boné e um cachecol para viagens estilosas.

Um boné de beisebol ou um gorro fino atendem a todos os requisitos: são práticos, estilosos e úteis para proteger do sol logo ao aterrissar.

Após várias horas de voo, este acessório discreto disfarça os cabelos cansados com uma elegância casual.

O lenço fino ou o véu cumpre várias funções ao mesmo tempo.

Protege contra o ar condicionado frio, dobra-se em segundos e é fácil de guardar. Um acessório versátil para levar sempre na bagagem de mão.

Acessórios essenciais para o conforto da cabine

Três acessórios transformam um voo em uma experiência relaxante. Os tampões de ouvido reduzem o ruído ambiente, o ronco dos vizinhos e os anúncios repetidos.

A máscara de dormir ou máscara para os olhos bloqueia a luz ambiente para promover o sono, tanto de dia quanto de noite.

Por fim, a almofada de apoio cervical oferece suporte ao pescoço e previne a rigidez cervical durante voos longos; ela se prende facilmente à alça da mochila.

Conselhos para pessoas propensas a problemas circulatórios em aviões.

Meias de compressão: uma solução a considerar

Segundo a Organização Mundial da Saúde, o risco de trombose venosa profunda (flebite) aumenta de duas a três vezes em voos com duração superior a quatro horas .

Para pessoas propensas a problemas circulatórios, pernas pesadas, edema ou varizes, o uso de meias de compressão deve ser considerado após consulta médica, inclusive em voos curtos.

Para conseguir calçar essas meias confortavelmente, é essencial escolher calças suficientemente largas . Calças de moletom folgadas ou calças de pernas largas com cós elástico são ideais para isso.

Ajuste suas roupas para promover a circulação sanguínea.

Roupas sem compressão continuam sendo essenciais para facilitar a circulação sanguínea durante o voo. Calças folgadas, leggings sem compressão e tecidos flexíveis evitam qualquer compressão dos membros.

A liberdade de movimento vem em primeiro lugar , especialmente durante longas horas em pé em grandes altitudes.

3 ideias de looks para mulheres que viajam de avião

Traje casual: máximo conforto garantido

Uma calça de moletom estilo pijama combinada com um moletom folgado e tênis é a definição de conforto para viajar de avião. Essa combinação abraça completamente o lado casual, sem perder a elegância.

Ideal para voos longos onde o descanso é fundamental, permite que você chegue descansado e relaxado sem parecer que dormiu com a roupa que está usando.

O look elegante: estilo e praticidade combinados

Calças plissadas de pernas largas ou calças em tecido técnico leve e elástico, combinadas com um suéter de tricô e mocassins ou tênis sociais, representam o equilíbrio perfeito entre elegância e praticidade.

Este traje permite que você chegue ao seu destino com uma aparência impecável, sem sacrificar o conforto durante o voo. É adequado tanto para viagens de negócios quanto para férias.

Calças plissadas de pernas largas em tecido técnico elástico

Suéter de malha fina feito de fibras naturais.

Mocassins ou tênis simples e elegantes

Um lenço fino para se proteger do ar condicionado.

O que vestir para um voo curto na Europa

Um look mais descontraído, mas ainda elegante.

Para voos com duração inferior a duas horas, as roupas podem ser mais casuais e menos focadas no conforto extremo. No entanto, ainda é prudente evitar calças jeans muito justas, que são desconfortáveis mesmo para curtos períodos sentado, e cumprir os procedimentos de segurança.

Ajustes essenciais mesmo para viagens curtas.

Mesmo em voos curtos, algumas recomendações ainda são válidas. Sapatos fáceis de tirar, a ausência de armações de metal e o uso limitado de joias volumosas simplificam a passagem pela segurança.

Um lenço leve também é útil, pois o ar condicionado pode ser intenso mesmo em viagens curtas.

O essencial para um look perfeito de avião

As peças essenciais para ter no seu look.

Um look ideal para viajar de avião depende de alguns elementos fundamentais: calças confortáveis e folgadas , uma blusa de tecido natural respirável, uma camada extra de roupa quente, como um cardigã ou jaqueta leve, sapatos baixos e fáceis de tirar e meias quentes de lã ou cashmere.

Cada um desses elementos contribui para o conforto geral da viagem.

Peças de baixo folgadas: leggings, calças de jogging ou calças de pernas largas em materiais naturais.

Blusa respirável em algodão, TENCEL ou modal

Camada quente: cardigã, moletom ou jaqueta leve

Sapatos baixos, sem fecho.

meias quentes de lã ou cashmere

Bagagem de mão: uma muda de roupa e itens essenciais práticos.

Uma mala de cabine grande e flexível permite que você carregue itens essenciais e uma muda de roupa completa, o que é inestimável caso sua bagagem seja extraviada. Roupas com vários bolsos facilitam o acesso a documentos de viagem.

Pantufas de viagem, máscara de dormir, tampões de ouvido e uma almofada de pescoço complementam idealmente este kit de viagem.

O essencial em resumo: as melhores dicas para se vestir adequadamente em um avião.

As três regras de ouro para um traje de viagem perfeito

Três princípios fundamentais orientam a escolha de vestuário de voo eficaz. Priorizar o conforto e materiais naturais respiráveis é a primeira regra absoluta.

A adoção do sistema de camadas de roupa para lidar com as variações de temperatura entre o aeroporto, a cabine e o destino constitui o segundo pilar.

A terceira regra essencial é escolher sapatos baixos e roupas sem elementos metálicos para facilitar a verificação.

Adapte suas roupas à duração e ao destino do voo.

A duração do voo e o destino influenciam diretamente a escolha das roupas. Em voos de longa duração, tecidos respiráveis, cortes folgados e acessórios confortáveis tornam-se essenciais.

Em voos curtos, roupas mais casuais são perfeitamente aceitáveis, desde que você siga algumas regras básicas. De qualquer forma, vestir-se bem ao viajar não significa sacrificar o conforto: estilo e praticidade podem sempre andar juntos .