Viajar sozinha, com uma mochila ou uma mala leve, é uma das experiências mais libertadoras que se pode imaginar. Viajar sozinha nunca foi tão fácil para as mulheres , e muitos destinos ao redor do mundo recebem de braços abertos as viajantes solo.

Entre segurança, riqueza cultural e facilidade de deslocamento, a oferta é imensa. Das capitais europeias às terras distantes da Ásia ou da América, cada viagem solo para mulheres se torna uma aventura única, no ritmo que elas desejam.

Este artigo examina os melhores destinos e dicas essenciais para um começo tranquilo.

Por que viajar sozinha? Com base na minha experiência como mulher, apresento os bons motivos para dar o primeiro passo.

Liberdade e autoconfiança incomparáveis

Viajar sozinho oferece algo único: liberdade total. Você escolhe seu itinerário, seu ritmo, suas atividades, sem concessões ou negociações. Você dorme até tarde, sai ao amanhecer, muda de ideia no último minuto.

Essa liberdade absoluta constitui, em si mesma, uma forma rara de renovação.

Superar cada desafio inesperado fortalece concretamente a autoconfiança. Perder um trem em Portugal, se perder nas ruelas de Kyoto ou negociar hospedagem em Bangkok: essas pequenas vitórias diárias são profundamente transformadoras.

Saímos da nossa zona de conforto e voltamos a ela mais fortes.

A satisfação de voltar para casa sabendo que você conseguiu fazer tudo sozinha é imensurável. Muitas viajantes relatam experiências transformadoras, com a cabeça cheia de lembranças e uma nova perspectiva sobre suas próprias habilidades.

Viajar sozinha costuma ser uma forma de terapia pessoal para mulheres.

Sozinho, mas nunca isolado: encontros no coração das viagens solo

Uma verdade frequentemente ignorada pelos inexperientes: quando você viaja sozinho, não fica sozinho por muito tempo. Outros viajantes e moradores locais são naturalmente mais atraídos por uma pessoa sozinha do que por um grupo ou um casal.

As conversas surgem espontaneamente, em um albergue da juventude, em uma cafeteria ou em uma trilha de caminhada.

Esse tipo de viagem também estimula a introspecção e o desenvolvimento pessoal. Viajar sozinho significa aprender sobre si mesmo de uma maneira diferente, longe dos seus pontos de referência habituais.

Os encontros feitos a sós costumam estar entre os mais memoráveis, porque se baseiam numa autenticidade e abertura que não se teria ousado ter de outra forma.

Dicas práticas e de segurança para mulheres que viajam sozinhas

Passos essenciais a seguir antes de partir

Planejar cuidadosamente sua viagem solo reduz significativamente o risco de surpresas desagradáveis. Antes de sair de casa , é essencial preparar cópias de seus documentos importantes: passaporte, seguro viagem e passagens.

O envio de fotos desses documentos por e-mail garante o acesso em caso de perda.

Compartilhar seu itinerário detalhado com um ente querido e manter contato regular diariamente tranquiliza as pessoas ao seu redor e cria uma rede de segurança. Ter um chip SIM local, a bateria do celular totalmente carregada e o número de emergência local salvo são precauções básicas essenciais.

Em relação ao dinheiro, o melhor é evitar sacar grandes quantias de uma só vez e distribuir o dinheiro em vários lugares.

Bom comportamento no local

Uma vez lá, seguir seus instintos continua sendo o melhor conselho. Se uma situação, um lugar ou uma pessoa gerar uma sensação de desconforto, você deve se afastar sem hesitar.

Evitar áreas isoladas à noite e manter-se vigilante em bares, especialmente nunca deixando sua bebida sem vigilância, são precauções básicas.

Manter seus documentos consigo, de preferência em uma pochete escondida sob a roupa, evita muitas situações desagradáveis. Negociar o preço do táxi antes de entrar protege você de golpes comuns aplicados a turistas.

Comparar as opiniões de outras viajantes e de moradores locais ajuda a refinar seu julgamento. Uma abordagem atenta e vigilante é a melhor companheira para uma viagem solo bem-sucedida.

Os melhores destinos na Europa para uma viagem solo feminina.

Portugal: um estilo de vida tranquilo e seguro

Considerado um dos países mais seguros da Europa pelo Índice Global da Paz , Portugal oferece uma excelente relação custo-benefício para mulheres que viajam sozinhas.

Lisboa encanta com o seu pitoresco elétrico 28, os seus bairros coloridos como o Bairro Alto, a Mouraria e a Graça, e os seus murais. O Porto convida a passear entre caves de vinho, as margens do rio Douro e as fachadas adornadas com azulejos.

Lagos, no Algarve, encanta os amantes da praia e do surf, enquanto a Madeira oferece caminhadas espetaculares por terraços floridos. A hospedagem, desde albergues a pequenos hotéis com quartos privativos, continua acessível.

Uma viagem de carro ao longo da costa e do interior continua sendo a maneira ideal de estudar este país no seu próprio ritmo.

Espanha, entre o calor andaluz e a riqueza cultural

Sevilha é um dos destinos favoritos das mulheres que viajam sozinhas na Espanha. O bairro de Santa Cruz, o Alcázar, a Giralda com suas vistas panorâmicas, os espetáculos de flamenco e as tapas nas bodegas criam uma atmosfera encantadora.

Málaga, cidade natal de Picasso, completa perfeitamente esse cenário com seus mercados animados, adegas locais e terraços com vista para o mar.

A Andaluzia revela-se ideal até mesmo para uma primeira viagem a solo. A calorosa receção dos habitantes locais, aliada à rica herança cultural e à generosa gastronomia, é simultaneamente reconfortante e encantadora.

Viajar sozinho pela Espanha não é nada intimidante, muito pelo contrário.

Grécia: Cultura e sol para umas férias a solo

Águas turquesas, praias de areia branca, aldeias no topo de colinas: a Grécia personifica a combinação perfeita de natureza e cultura para quem viaja sozinho. Em Atenas, a Acrópole, as ruas estreitas de Plaka e os terraços animados oferecem uma imersão na história antiga.

Os pores do sol sobre o Mar Egeu valem mais do que qualquer palavra.

Ilhas como Creta, Santorini e Rodes acrescentam uma dimensão litorânea e cultural incomparável. Sítios arqueológicos como Olímpia, Delfos e Epidauro completam um roteiro enriquecedor.

Uma semana na Grécia nunca é suficiente para absorver tudo, e é exatamente isso que faz você querer voltar.

Destinos nórdicos e insulares seguros para mulheres que viajam sozinhas.

Islândia, campeã em segurança e paisagens selvagens.

A Islândia ocupa o primeiro lugar no Índice Global da Paz há mais de uma década , um feito que diz muito sobre a tranquilidade que os viajantes encontram por lá. Geleiras, vulcões, gêiseres e a aurora boreal criam paisagens de tirar o fôlego.

Reykjavik, uma cidade pequena em escala humana, é facilmente explorada a pé.

A Rota Costeira do Ártico estende-se ao longo da costa norte por quase 900 km, passando por vilas de pescadores, penínsulas e fontes termais naturais. Excursões de ônibus, algumas com veículos 4x4, permitem que os visitantes descubram os locais mais remotos sem precisar de carro.

O país continua sendo uma das referências absolutas para viagens solo seguras para mulheres.

Malta, o destino mediterrâneo a menos de três horas de avião.

Malta é um destino ideal para viajantes individuais que procuram mudar de ares sem ir muito longe. A menos de três horas de voo de Paris, esta ilha mediterrânica ostenta uma baixa taxa de criminalidade e uma atmosfera serena.

Valletta, capital barroca classificada como Patrimônio Mundial da UNESCO, Gozo e suas paisagens rurais, assim como Comino e sua Lagoa Azul com águas cristalinas, merecem uma visita.

Dinamarca: Ciclismo, Design e Igualdade

A igualdade de gênero está profundamente enraizada na cultura dinamarquesa, tornando o país particularmente acolhedor para mulheres que viajam sozinhas. A rede de transporte público bem organizada e a cultura do ciclismo facilitam a locomoção.

Copenhague encanta com seu bairro de Nyhavn, com suas fachadas coloridas, e com sua atmosfera alternativa em Christiania.

Aarhus oferece o museu ARoS e seu famoso túnel do arco-íris, enquanto Odense celebra o legado de Hans Christian Andersen.

A ilha de Femø , um refúgio de paz, acolhe um acampamento de férias anual dedicado às mulheres, que combina caminhadas, natação e convívio.

Ásia: Destinos imperdíveis para mulheres que viajam sozinhas

Japão, onde segurança e respeito são elevados à categoria de arte de viver.

O Japão figura constantemente entre os países mais seguros do mundo para viagens solo. Vagões de trem exclusivos para mulheres, ruas bem iluminadas à noite e um nível excepcional de respeito e honestidade caracterizam este país singular.

Lojas de conveniência abertas 24 horas por dia garantem que você nunca se sinta vulnerável.

Tóquio oferece o lendário cruzamento de Shibuya, as boutiques de Harajuku e oportunidades para passeios de bicicleta ou barco. Quioto revela os 10.000 portões torii vermelhos do Santuário Fushimi Inari, enquanto Hakone convida você a desfrutar de um onsen (águas termais) com vista para o Monte Fuji.

Os restaurantes e hotéis-cápsula Hitori são especialmente projetados para pessoas que viajam sozinhas, tornando cada refeição e cada noite agradáveis.

Tailândia, a porta de entrada ideal para começar sua aventura asiática.

A Tailândia, um destino turístico popular e um ótimo lugar para conhecer pessoas, recebe milhares de mulheres viajando sozinhas todos os anos para sua primeira aventura na Ásia. Algumas noites em um hostel são suficientes para fazer conexões e evitar a sensação de solidão.

Chiang Mai , no coração das montanhas do norte, consolidou-se como um paraíso para retiros de ioga, cursos de meditação e workshops de culinária tailandesa.

O Parque Nacional de Khao Sok oferece uma imersão deslumbrante na floresta tropical. A Tailândia combina perfeitamente com uma estadia no Laos para enriquecer ainda mais a viagem.

O orçamento acessível e a diversidade de opções de hospedagem fazem deste destino uma excelente escolha para mochileiros iniciantes.

Bali, a ilha dos deuses, acessível e acolhedora.

Os balineses são conhecidos por sua excepcional gentileza, e essa reputação é totalmente merecida. Sendo um destino turístico popular, Bali atrai muitos viajantes europeus, o que facilita o encontro com outras pessoas e tranquiliza as mulheres que viajam sozinhas.

Os preços das acomodações continuam muito acessíveis , tornando desnecessário correr riscos para economizar dinheiro.

Táxis disponíveis a qualquer hora, aluguel de scooters por preços irrisórios, noites animadas em Canggu ou Ubud: é fácil e agradável se locomover pela ilha.

Ao visitar templos, as pernas devem estar cobertas — um sarongue está sempre disponível na entrada. Esse respeito pelos costumes locais torna-se naturalmente parte da experiência.

Américas e Oceania: Destinos para mulheres aventureiras que viajam sozinhas

Costa Rica: Natureza e segurança garantidas

A Costa Rica, o terceiro país mais seguro das Américas, logo atrás do Canadá e do Uruguai, também figura entre os 20 primeiros colocados no Relatório Mundial da Felicidade de 2024 da ONU. O espírito "Pura Vida" de seus habitantes se traduz em hospitalidade genuína e gentileza onipresente.

O programa Red SOFIA, lançado em 2021, visa especificamente reforçar a segurança das mulheres no turismo.

Surfe, mergulho, rafting, caminhadas em pontes suspensas e fontes termais naturais em La Fortuna oferecem um programa excepcional de atividades. A Península de Nicoya e a vila boêmia de Montezuma atraem viajantes em busca de uma atmosfera festiva e autêntica.

A biodiversidade excepcional do país , entre praias, vulcões e florestas tropicais, deixa memórias inesquecíveis.

Canadá: Natureza magnífica e multiculturalismo acolhedor

Considerado o décimo primeiro país mais pacífico do mundo, o Canadá se destaca pelo seu multiculturalismo e políticas progressistas de igualdade. Montreal, Vancouver e Quebec estão entre as cidades mais acolhedoras para mulheres que viajam sozinhas.

Alguns albergues oferecem dormitórios e andares reservados exclusivamente para mulheres.

Os parques nacionais, as Montanhas Rochosas e as trilhas em Banff oferecem experiências magníficas em meio à natureza. A viagem panorâmica de trem pelo oeste do Canadá é uma aventura por si só, passando por lagos, geleiras e vastas florestas .

O Canadá é um destino reconfortante e, ao mesmo tempo, espetacular para uma viagem solo feminina.

Nova Zelândia, viagem de carro e liberdade no fim do mundo.

Considerada o quarto país mais pacífico do mundo, a Nova Zelândia faz jus à sua reputação como destino ideal para mulheres que viajam sozinhas. Um fato histórico notável: este país foi o primeiro no mundo a conceder às mulheres o direito ao voto, em 1893 .

Essa tradição de igualdade ainda pode ser sentida na cultura local atualmente.

Praias de areia negra, fiordes, vulcões ativos e geleiras criam paisagens de excepcional variedade. Albergues e campings, disponíveis por toda parte, com opções de dormitórios exclusivos para mulheres, facilitam a logística.

Saltar de bungee jumping em Queenstown, fazer rafting ou caminhadas na geleira Franz Josef estão entre as aventuras inesquecíveis que pontuam uma viagem de carro sozinho.

Destino Nível de segurança Orçamento estimado por semana Atividade principal Japão Excelente €900–1.200 Templos, onsens, cultura Islândia Número 1 do mundo Aluno Geleiras, Aurora Boreal Portugal Os 10 melhores do mundo Acessível Viagem de carro, praias, vinho Costa Rica Top 3 América MÉDIA Surfe, caminhadas, vida selvagem Nova Zelândia Top 5 mundial €900–1.300 Viagem de carro, esportes radicais

Oriente Médio e África: destinos surpreendentes para viagens solo.

Jordânia, uma calorosa recepção no coração do Oriente Médio.

A Jordânia se destaca como um dos países mais acolhedores do Oriente Médio para mulheres que viajam sozinhas. De Amã, excursões organizadas levam facilmente a Petra, uma cidade fabulosa esculpida na rocha rosa-avermelhada.

O deserto de Wadi Rum oferece uma noite sob as estrelas em uma iurta, uma experiência espiritual e sensorial rara.

A facilidade em organizar viagens a partir da capital tranquiliza os viajantes menos experientes. A hospitalidade jordaniana é sincera e generosa, tornando cada encontro um momento memorável.

Cidade do Cabo: Entre o esplendor natural e a vigilância necessária

A Cidade do Cabo é frequentemente citada entre as cidades mais espetaculares do mundo. As vistas para o Oceano Atlântico e a Montanha da Mesa nunca deixam de impressionar. Esta metrópole sul-africana, uma cidade de contrastes fascinantes, merece uma visita.

É aconselhável permanecer em áreas turísticas e optar por passeios organizados para explorar a cidade com segurança. Com essa precaução em mente, a Cidade do Cabo oferece uma riqueza cultural e natural raramente igualada no continente africano.

Os Estados Bálticos e a Europa Oriental: tesouros escondidos para viagens a solo.

Tallinn, Riga e Vilnius: três capitais para descobrir sozinho

As três capitais bálticas permanecem destinos relativamente desconhecidos, mas são ideais para mulheres que viajam sozinhas. Tallinn, na Estônia, possui um centro histórico perfeitamente preservado com influências escandinavas, desde o bairro de Toompea até a Praça da Prefeitura.

A atmosfera medieval e a segurança que ali prevalece fazem deste local um destino privilegiado.

Riga, na Letônia, cativa com suas fachadas Art Nouveau, tombadas como Patrimônio Mundial da UNESCO , e com seu imenso mercado central, instalado em antigos hangares de dirigíveis.

Vilnius, na Lituânia, surpreende com seu bairro boêmio de Uzupis, uma autoproclamada república independente de criativos, que celebra a arte, a liberdade e a emancipação.

Essas três cidades podem ser facilmente combinadas em um único roteiro de uma semana para exploração.

Tallinn: Centro medieval e influências escandinavas Riga: Art Nouveau e um dos maiores mercados centrais da Europa. Vilnius: o bairro boêmio de Uzupis e sua atmosfera criativa. Uma possível rota de trem ou ônibus conecta as três capitais. Opções de hospedagem em albergue ou hotel com preços acessíveis disponíveis.

Como escolher o seu primeiro destino de viagem solo sendo mulher

Comece por destinos que sejam próximos e que transmitam segurança.

Para se familiarizar com viagens solo, começar pela França ou pela Europa é uma abordagem sábia e gradual. A França, com suas paisagens diversas e rico patrimônio, oferece uma infinidade de experiências sem barreiras linguísticas.

Da costa da Bretanha às aldeias da Provença, passando pelos Alpes ou pela Córsega, o território nacional está repleto de destinos acessíveis e inspiradores.

Além disso, a Europa permite aprender a lidar com diferentes estilos de vida, permanecendo num ambiente relativamente familiar. Portugal, Espanha, Grécia ou Dinamarca : cada país aprimora a autoconfiança e prepara o indivíduo para aventuras mais distantes.

Essas experiências iniciais proporcionam um trampolim natural para horizontes mais ambiciosos.

França: paisagens diversas e cultura rica, sem barreiras linguísticas.

Portugal: segurança, um estilo de vida tranquilo e uma excelente relação custo-benefício.

Espanha: A hospitalidade do povo e a rica herança da Andaluzia

Dinamarca: segurança, igualdade e uma atmosfera urbana inspiradora.

Malta: um refúgio mediterrâneo a menos de três horas de avião.

Atreva-se a viajar para destinos mais distantes para ir mais fundo em si mesmo.

Não existe um momento perfeito para partir. O desejo é tudo o que você precisa, e esperar só alimenta os medos. Países do Sudeste Asiático, como Tailândia, Vietnã e Camboja, são frequentemente recomendados por viajantes experientes para uma primeira aventura solo.

A infraestrutura turística desenvolvida , a facilidade de conhecer pessoas em albergues da juventude e os orçamentos acessíveis eliminam a maioria dos obstáculos.

Viajar sozinho não exige um orçamento grande. Caronas, companhias aéreas de baixo custo, albergues e acampamentos oferecem uma infinidade de possibilidades.

Não esperar pela aprovação de um grupo de pessoas que por vezes hesitam em participar continua sendo crucial: as pessoas que desaconselham a ideia são frequentemente aquelas que nunca experimentaram a aventura.

Cada viagem solo transforma, enriquece e deixa memórias que nada pode apagar.

Tailândia: extremamente turística, ideal para começar a explorar a Ásia.

Vietnã: Hanói, comida de rua, mercados e paisagens diversas.

Camboja: Templos de Angkor e uma cultura fascinante.

Costa Rica: Natureza, segurança e o espírito Pura Vida

Nova Zelândia: viagem de carro, esportes radicais e paisagens de tirar o fôlego.

Quer se trate de uma escapadela pelas ruas de Lisboa ou de um salto de paraquedas sobre um lago na Nova Zelândia, viajar sozinha é, acima de tudo, uma questão de coragem, curiosidade e abertura. O mundo pertence a quem se atreve a partir.