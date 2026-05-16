Em um avião, um acessório poderia aliviar o formigamento nas pernas durante voos longos.

Após várias horas sentado em um avião, é difícil escapar daquela sensação de pernas pesadas ou dormentes. Esse desconforto é muito comum em viagens longas, principalmente quando o corpo não se movimenta muito. Um acessório pode mudar completamente a experiência de viagem: meias de compressão.

Por que as pernas incham em aviões?

Voos de longa duração nem sempre são favoráveis à circulação sanguínea. Durante várias horas, você permanece sentado com pouca movimentação, o que diminui a atividade dos músculos da panturrilha. Esses músculos desempenham um papel vital no retorno do sangue ao coração. Quando são menos utilizados, a circulação nas pernas fica mais lenta. O resultado: sensação de peso, tornozelos inchados ou formigamento podem ocorrer.

Em casos raros, esse acúmulo de sangue também pode promover a formação de um coágulo em uma veia profunda, um fenômeno chamado trombose venosa profunda (TVP), às vezes apelidado de "síndrome da classe econômica". De acordo com a Organização Mundial da Saúde, aproximadamente uma em cada 6.000 pessoas desenvolverá sintomas relacionados a um coágulo após um voo com duração superior a quatro horas. O risco permanece baixo, mas existe, principalmente para certos indivíduos que são expostos com mais frequência.

Como funcionam as meias de compressão?

As meias de compressão aplicam pressão gradual nas pernas: mais forte no tornozelo e mais leve à medida que sobe em direção à panturrilha. Essa compressão ajuda a melhorar a circulação sanguínea e reduz o acúmulo de líquido nas pernas. O resultado: menos inchaço, menos sensação de peso nas pernas e maior conforto durante viagens.

Tradicionalmente associadas à área médica, essas meias passaram por uma grande modernização. Hoje, estão disponíveis em materiais mais confortáveis, diversos cortes e estilos que lembram meias clássicas. Em outras palavras, não é preciso sacrificar o estilo para viajar com conforto.

O que dizem os estudos científicos

A pesquisa sobre o assunto é bastante encorajadora. Uma revisão Cochrane atualizada em 2021 analisou 12 ensaios clínicos envolvendo quase 3.000 passageiros que fizeram voos com duração superior a quatro horas. Os resultados mostram que o uso de meias de compressão reduz significativamente o risco de trombose venosa profunda assintomática, ou seja, coágulos que não necessariamente causam sintomas visíveis.

Especificamente, entre 1.000 viajantes que não usavam meias de compressão, aproximadamente 10 desenvolveram esse tipo de trombose. Entre aqueles que as usavam, esse número caiu para cerca de 1 em 1.000. No entanto, os pesquisadores ressaltam que complicações graves, como embolia pulmonar, continuam sendo muito raras e difíceis de mensurar estatisticamente nesse tipo de estudo.

Bons hábitos para viajar com mais conforto

As meias de compressão podem ser úteis, mas funcionam ainda melhor quando combinadas com alguns hábitos simples.

Durante um voo longo, lembre-se de levantar-se regularmente para caminhar pelo corredor, mesmo que seja apenas por alguns minutos.

Girar os tornozelos ou contrair as panturrilhas enquanto estiver sentado também ajuda a estimular a circulação.

A hidratação também desempenha um papel importante: beber água suficiente pode ajudar o corpo a lidar melhor com a viagem.

Por outro lado, permanecer imóvel por horas com as pernas cruzadas não é o ideal para o conforto circulatório.

Um acessório útil, sem pressão ou imposição.

É claro que nem todos vivenciam voos longos da mesma maneira. Algumas pessoas viajam sem nenhum desconforto específico, enquanto outras rapidamente sentem as pernas pesadas ou sensíveis. Meias de compressão, portanto, não são uma necessidade ou parte essencial de "viajar bem". Elas representam simplesmente uma opção adicional para cuidar do seu conforto e do seu corpo durante viagens prolongadas.

Para pessoas com histórico de problemas venosos, gravidez, sobrepeso ou problemas circulatórios conhecidos, ainda é recomendável consultar um médico antes de um voo longo.

Em resumo, um acessório pequeno e discreto, as meias de compressão podem se tornar um dos melhores aliados na sua bagagem de mão.