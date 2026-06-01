Para ir a Bali por 10 dias, essa funcionária encontrou um argumento que seus chefes não puderam recusar.

Jornada
Fabienne Ba.
@frankgreeff / Instagram

Pedir alguns dias de folga por e-mail? Nem pensar. Uma funcionária americana escolheu uma abordagem muito mais criativa para conseguir alguns dias de férias em Bali. O resultado: um vídeo inspirado nos trailers da Netflix, que viralizou nas redes sociais e foi convincente o suficiente para conquistar seus empregadores.

Um pedido de licença digno de um filme.

Algumas solicitações profissionais se destacam, mas esta claramente elevou o nível. Em vez de enviar um e-mail padrão aos seus superiores, uma funcionária criou um verdadeiro trailer para apresentar seus planos de viagem. Com narração dramática, música envolvente e edição ágil, ela transformou sua próxima viagem a Bali em um evento imperdível. O vídeo se inspirou bastante nas convenções de documentários de sucesso e séries de streaming, com uma boa dose de autodepreciação.

Quando o humor se transforma em discussão.

O vídeo retrata sua necessidade de escapar como se fosse uma questão de importância global. Com seus efeitos de suspense, diálogos cinematográficos e narração solene, o resultado rapidamente chamou a atenção online. Muitos usuários elogiaram sua imaginação e talento para a encenação. Alguns até brincaram que, depois de uma empreitada tão criativa, seria difícil negar-lhe férias. De acordo com publicações que compartilharam a história, seus empregadores aprovaram o vídeo.

Bali, um destino que enfrenta as consequências de sua imensa popularidade.

A escolha de Bali não é por acaso. A ilha indonésia continua a cativar milhões de viajantes com suas paisagens exuberantes, praias, icônicos arrozais e estilo de vida tranquilo. Altamente visível no Instagram e no TikTok, consolidou-se como um dos destinos mais desejados do mundo. No entanto, esse sucesso também tem seu lado negativo.

Todos os anos, Bali recebe milhões de visitantes, um aumento que exerce uma pressão crescente sobre a infraestrutura e os recursos locais. Vários locais icônicos sofrem agora com a superlotação, enquanto algumas regiões, antes muito autênticas, estão se transformando gradualmente em áreas dedicadas principalmente ao turismo internacional. As autoridades locais também enfrentam comportamentos considerados desrespeitosos por parte de alguns visitantes.

Em suma, apesar desses desafios, Bali continua sendo um destino fascinante, desde que seja explorado com respeito e consciência cultural. Quanto a essa funcionária, ela provou que, com uma boa ideia e muita imaginação, um pedido de férias pode se tornar um verdadeiro fenômeno viral.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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