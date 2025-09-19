Search here...

L’image glaçante du cerveau d’un psychopathe révélée par la science

Forme & bien-être
Fabienne Ba.
Anna Shvets/Pexels

Des neuroscientifiques ont publié l’analyse de scans cérébraux mettant en évidence des altérations frappantes chez les personnes présentant de forts traits psychopathiques, renforçant le lien entre anatomie cérébrale et agression.

Des zones cérébrales clefs, réduites et désorganisées

L’étude menée sur 39 hommes via IRM montre une réduction du volume dans des régions spécifiques : le cortex orbitofrontal, le thalamus, les ganglions de la base et le tronc cérébral. Ces zones gouvernent la gestion des émotions, le contrôle des impulsions et la prise de décision ; leur dysfonctionnement favoriserait comportements antisociaux, impulsivité et difficultés de maîtrise de soi, notent les neuroscientifiques.

Pieperhoff, P., Hofhansel, L., Schneider, F. et al. Associations of brain structure with psychopathy. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci (2025). https://doi.org/10.1007/s00406-025-02028-6
Pieperhoff, P., Hofhansel, L., Schneider, F. et al. Associations of brain structure with psychopathy. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci (2025). https://doi.org/10.1007/s00406-025-02028-6

Des circuits neuronaux altérés et une structure globale réduite

Au-delà de ces régions clés, les psychopathes présentent souvent un volume cérébral total légèrement réduit, notamment dans l’hippocampe (mémoire et gestion du stress), expliquent les neuroscientifiques. Les anomalies observées concernent surtout les « circuits fronto-sous-corticaux », essentiels pour inhiber des comportements dangereux ou juger les conséquences de ses actes.

Manque d’empathie et traits affectifs : la science nuance

Fait marquant : les traits de manipulation et d’absence d’empathie n’apparaissent pas toujours liés de façon stricte à ces altérations cérébrales. Les chercheurs suggèrent que la psychopathie recouvre plusieurs dimensions neurologiques : certains individus dits « psychopathes réussis » affichent des caractéristiques sociales compatibles avec la vie civile, sans sombrer dans la violence.

En résumé, ces résultats renforcent l’idée que la psychopathie n’est pas uniquement un phénomène comportemental ou moral, mais qu’elle trouve aussi ses racines dans des altérations mesurables du cerveau. Toutefois, la diversité des profils et la complexité des interactions entre biologie, environnement et expériences de vie rappellent qu’aucun scan ne saurait définir à lui seul la dangerosité ou l’avenir d’un individu. La recherche ouvre ainsi la voie à une meilleure compréhension, voire à des stratégies de prévention et d’accompagnement plus fines, mais elle soulève aussi d’importantes questions éthiques quant à l’usage de ces données dans le champ judiciaire et social.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité des sexes. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues. J'essaie également de participer aux débats sur des sujets tels que le harcèlement sexuel, la discrimination fondée sur le genre et l'accès aux opportunités économiques. Je pense que ces conversations sont essentielles pour créer un monde plus juste et plus inclusif pour tous.
Article précédent
Ce que votre corps fait pendant votre sommeil va vous surprendre

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

Ce que votre corps fait pendant votre sommeil va vous surprendre

La nuit, de nombreuses études scientifiques montrent que votre corps exécute des processus biologiques fondamentaux pour la santé....

Ces petits gestes qui font une vraie différence pour votre santé mentale

Nous avons tendance à penser que prendre soin de sa santé mentale demande des changements radicaux. Pourtant, ce...

Voici pourquoi les médecins déconseillent formellement ce réflexe aux toilettes

De plus en plus d’études alertent sur les conséquences insoupçonnées du passage prolongé aux toilettes avec son téléphone....

Ces seniors au cerveau d’acier ont toutes un point commun !

Les "superagers", suivis par l’équipe de la Northwestern University depuis 2000, sont des personnes âgées de plus de...

17 secondes pour changer d’état d’esprit : la technique qui fascine

Visualiser un objectif pendant seulement 17 secondes chaque jour, c’est le rituel mental simple qui connaît un succès...

Ce tatouage « nouvelle génération » pourrait détecter un burn-out avant même que vous en ressentiez les signes

Un patch ultra-fin doté de capteurs analyse en continu le stress et la charge mentale : cet outil pourrait...

© 2025 The Body Optimist