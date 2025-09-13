« Je ne me trouvais plus belle » : elle partage son combat contre la maladie

Sur TikTok, la créatrice de contenu @yoojiuen bouleverse les internautes ces derniers mois avec une série de vidéos poignantes intitulée « Cancer Diaries » (Journaux du cancer). Dans le septième épisode, posté récemment, elle partage une étape particulièrement difficile de son parcours : l’acceptation de son apparence physique après avoir perdu ses cheveux à cause des traitements.

« C’est dur de ne pas se reconnaître dans le miroir »

En description de la vidéo, la créatrice de contenu @yoojiuen confie : « Je viens de terminer ma 4e séance de traitement, il ne m’en reste normalement plus que deux. C’est épuisant, physiquement et émotionnellement. Ne pas me reconnaître dans le miroir, et ne même pas avoir l’énergie de faire quoi que ce soit ».

Avec une sincérité désarmante, @yoojiuen évoque ainsi la difficulté d’accepter son image sans cheveux, une transformation qui, pour elle, est loin d’être anodine : « C’est un travail très dur à faire sur moi-même. Même me regarder dans le miroir, c’est très difficile ». Malgré cette douleur intime, elle glisse un message fort et nécessaire : « C’est ok d’être chauve ». Une phrase simple, puissante, qui résonne chez des milliers de personnes.

@yoojiuen Just finished round 4 of treatment, hopefully only two more to go. It's been draining, both physically and emotionally. Not recognizing myself in the mirror, and barely having the energy to do anything. But I'm finally starting to see the end of this fight. Thank you to everyone who's carried me with love and support through this – it truly truly means everything. And for anyone struggling to love themselves right now: you are so much more than what your body defines you as (: #alknegativealcl

Un message d’espoir et de courage

Sa vidéo, vue plus de 313 000 fois et aimée par autant de personnes, a été saluée pour sa vulnérabilité. Dans les commentaires, les messages de soutien pleuvent : « Tu es magnifique, avec ou sans cheveux », « Merci de partager ça, tu es une vraie source d’inspiration », « Tu es super courageuse, merci de nous montrer la réalité ».

La créatrice de contenu @yoojiuen conclut sa publication avec un mot adressé à toutes les personnes qui traversent une période difficile : « Pour ceux qui ont du mal à s’aimer en ce moment : vous êtes bien plus que ce que votre corps définit de vous ».

Avec sa série de vidéos « Cancer Diaries », @yoojiuen ne se contente pas de documenter son combat. Elle donne une voix à celles et ceux qui luttent en silence, et rappelle que la beauté, la vraie, commence souvent là où on cesse de vouloir la contrôler.