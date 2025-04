Et si le luxe du spa tenait dans une boîte ? On a testé les kits How to Spa

Dans le rythme effréné du quotidien, on a souvent tendance à s’oublier. On se répète inlassablement « il faut que je prenne du temps pour moi », mais on met rarement ces paroles à exécution. Ce ne sont pas les quelques bougies posées au bord de la baignoire et la musique feng shui qui vont nous couper de nos impératifs. Il en faut bien plus pour nous sortir du métro, boulot, dodo et ralentir la cadence. Cependant, nul besoin de dépenser la moitié d’un salaire pour accéder au bien-être. Au lieu de se précipiter dans les piscines à remous et les bains sensoriels des hôtels cinq étoiles, on peut se créer un havre de paix à domicile. How To Spa propose des coffrets complets pensés pour se détendre, faire le vide et se régénérer entre deux tâches. On a testé l’expérience et voici notre degré de zénitude après-coup.

How to Spa : le bien-être à portée de main

Vous avez certainement déjà essayé de vous choyer chez vous avec des rondelles de concombre sur les yeux, un peu d’encens et des chants d’oiseaux ou des bruits d’eau ruisselante en arrière-plan. Sauf que bien souvent, ces séances détente ne sont pas aussi efficaces que celles prescrites entre les murs des spas. Les pensées intrusives reviennent au galop et vous avez de nouveau la tête encombrée.

Pourtant, le bien-être ne se niche pas seulement derrière les portes des hôtels cinq étoiles aux cartes de soin richement fournies. Nul besoin de réserver un massage intégral à trois chiffres ou de faire trempette dans une eau salée encerclée de dorure pour combler cette quête de sérénité. Il suffit d’ouvrir un coffret How to Spa pour bichonner son for intérieur et se reconnecter à soi.

À l’origine de cette marque se trouve Maud. Diplômée en ingénierie cosmétique, elle entre sur le marché du travail pleine de bonne volonté. Enlisée dans une routine infernale, elle finit par faire un burn-out. Sa santé mentale est au plus bas, mais pas ses ambitions. Ce diagnostic aurait pu l’anéantir. Cependant, après ça, elle s’est investie d’une grande mission : rendre le bien-être accessible à tous, les travailleurs acharnés, les mères épuisées… Elle écume des Eldorados du bien-être comme le Peninsula et le Dior Institute. La suite logique ? Fonder How to Spa pour amener les vertus du spa jusqu’à notre canapé.

Le kit maison cocooning pour faire de soi une priorité

Le spa ne se résume pas à des appareils de relaxation dernier cri, c’est un art de vivre. Et c’est justement ce que How to Spa tente de nous faire comprendre. L’idée est de ressortir de l’expérience avec cette sensation de plénitude, de « remise à zéro ». À titre personnel, j’ai toujours eu du mal à lâcher prise. Ce mot sonne d’ailleurs étranger pour bon nombre d’entre nous. De nature hyperactive, je ne peux pas me poser plus de cinq minutes.

Mais avec How to Spa, je ne suis pas livrée à moi-même dans ce complexe exercice de détente. Tout est fait pour rendre la déconnexion optimale. Le coffret est assorti d’une sorte de guide pour se mettre en condition et se préparer mentalement à l’évasion spirituelle. Dessus trône un QR code qui redirige vers un tutoriel plus parlant où chaque geste est expliqué sous mes yeux. C’est ainsi que je découvre la fonction de chaque produit, son champs d’action. C’est une vraie valeur ajoutée ! Je me concocte le thé Vallée du Nil de la marque Nunshen aux délicieuses notes de Bergamote. Un breuvage qui dépayse le palais.

Les jambes en tailleur, je m’installe face à la statue de Bouddha qui a une sagesse communicative. Ensuite, je passe dans le vif du sujet et je me recentre sur moi munie de l’huile de visage à la prune bio de Oden. L’odeur donne l’illusion d’être allongée au milieu des vergers. Je me reconnecte avec mes sens, régulièrement sur-sollicités. Je passe l’huile sur ma peau et j’effectue un auto-massage en suivant les instructions How to Spa. Ça y est, mon esprit prend la poudre d’escampette.

Pour clore cette séance reposante et recharger ma confiance, je couvre mes pommettes et mes lèvres du baume teinté fuchsia de la marque Le Rouge Français. Ce rituel en 30 minutes concrétise la fameuse expression « être dans sa bulle ». J’en oublie le linge qui m’attend dans la machine et la vaisselle qui gît dans l’évier, chose qui aurait été impossible sans How to Spa.

Le kit bureau cocooning, une pause vraiment réparatrice

Au travail, il est recommandé de faire une pause de 20 minutes dans la journée. Mais bien souvent on la sacrifie pour avancer dans le planning. On se contente d’une simple tisane sans décrocher les yeux des écrans ou la main du téléphone. De mon côté, j’ai la chance d’être en télétravail. On pourrait croire que c’est plus simple pour souffler et relâcher la pression. Pourtant, c’est une fausse idée. Je suis tellement concentrée que j’en oublie parfois de m’hydrater. Je suis comme engluée à mon siège de bureau. Certes, je suis en pyjama pilou-pilou et j’ai mon lit à disposition, mais je ne déserte pas mon poste de travail pour autant. Même pendant ma pause déjeuner, je garde un œil sur l’écran, certainement par peur de manquer une information.

C’est là que How to Spa intervient avec un coffret conçu pour s’intégrer dans la routine professionnelle. J’écris d’ailleurs cet article avec le roll on « confiance en soi » aux poignets, un cocktail de 9 huiles naturelles qui s’apparente à un carburant. Coïncidence ou non, je me sens inspirée et investie de bonnes énergies en rédigeant ce papier. En même temps, je sirote le thé Sencha Lemon de Nunshen dans la tasse réutilisable rose poudrée Chilly’s, un contenant girly qui ne quitte pas mes doigts.

L’huile essentielle d’Ylang-Ylang complète le tout. Je l’applique sur le plexus solaire, centre de nos émotions, mais aussi carrefour du stress pour me régénérer. Cet ensemble de produits m’encourage à sortir de ma chaise et à prendre du recul. Bien loin de la pause à la machine à café parasitée par les ragots, celle-ci est vraiment apaisante. Dans cet élan de zénitude, je me surprends même à faire quelques positions de yoga.

Une expérience sensorielle inédite qui fait son effet

À la différence des autres coffrets de ce type qui nous laissent dans l’inconnu avec les produits, ceux signés How to Spa sont plus ludiques et pédagogiques. On sent le professionnalisme et l’expertise de Maud, qui n’a pas créé ce concept pour faire du chiffre, mais pour libérer les âmes tourmentées et aider le collectif. Avec les coffrets How to Spa, on a l’impression de figer le temps, de mettre le tumulte du quotidien en sourdine, d’être en harmonie avec soi.

Les produits How to Spa, triés sur le volet et sélectionnés pour leur composition saine, sont tous complémentaires. Il n’y en a pas un qui soit moins utile qu’un autre. En tout cas, ils ont tous trouvé leur place dans mes habitudes. How to Spa a réussi à m’initier au repos intérieur, concept qui me paraissait pourtant très lointain, voire carrément anecdotique. Maintenant, quand tout va trop vite et que la pression se fait trop pesante, je me tourne vers mes essentiels How to Spa.

Avec les coffrets How to Spa, on oublie presque l’existence des spas luxueux dotés de bains antiques. On en tire une leçon clef : prendre soin de soi n’est pas un plaisir égoïste, mais un rituel vital.