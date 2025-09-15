Fini le stress des envies pressantes : cette appli répertorie les toilettes près de vous

Combien de fois avez-vous cherché des toilettes sur Google Maps pendant une virée ? Et combien de fois avez-vous renoncé à y faire vos besoins, faute d’hygiène ? Certainement trop. Avec l’application PiWee’s room, plus question d’annuler une sortie par crainte de ne pas savoir où vous soulager. Sorte de « Tripadvisor » des toilettes publiques, elle classe les WC autour de vous et vous assure des excursions urbaines plus sereines. Votre vessie vous dit merci d’avance.

PiWee’s room, l’appli qui met fin aux galères des toilettes publiques

Avant de passer le pas de votre porte, vous vous assurez d’avoir bien vidé votre vessie et vous évitez soigneusement de boire de l’eau pour limiter les risques. Or, malgré ces quelques précautions, votre corps vous envoie des signaux clairs sous la ceinture : il y a urgence. Vous êtes déjà loin de votre logement et vous devez partir en quête de toilettes publiques alias votre plus grande hantise.

Quand vous arrivez sur place, soit les toilettes sont hors service, soit elles sont trop sales pour y mettre un pied. Ces WC, souvent plus proches du dépotoir que du trône sont des lieux hostiles, des nids à microbe. Résultat : vous préférez vous retenir quitte à en avoir mal au ventre plutôt que de vous asseoir sur ces cuvettes abominables. C’est pour inverser ce scénario, tristement commun, que l’application PiWee’s room a vu le jour.

Cartographie complète des toilettes publiques, elle recense 230 000 points sanitaires sur le sol français, en ville et dans la rase campagne. Au lieu de voir s’afficher des fourchettes ou des verres à pied, vous avez des petites toilettes plantées sur l’écran. Et grâce à un système de géolocalisation, vous savez exactement où vous diriger quand le corps crie silencieusement « au secours ». Toilettes publiques, gares, aéroports, bars, restaurants, aires d’autoroutes : l’appli PiWee’s room est reliée à Google Maps. Elle vous trace l’itinéraire sur cette carte familière pour arriver à destination le plus vite possible.

Des toilettes notées pour plus de confort et d’accessibilité

Sur PiWee’s room, les toilettes portent des étoiles comme les restaurants. Elle fonctionne de la même manière que « Tripadvisor ». Sauf que là où certaines personnes jugent le goût, la présentation des plats, l’ambiance et le service, vous notez l’odeur, la propreté, les équipements pour une expérience plus agréable et moins traumatisante. L’idéal pour trouver des toilettes propres et faire ses besoins sans rester en apnée, ni s’user les genoux en position squat.

L’appli PiWee’s room propose également des filtres pour affiner votre recherche et répondre à toutes vos exigences. Si vous êtes mère de famille avec une poussette entre les mains, vous pouvez demander des toilettes disposant d’un espace change bébé. Si vous avez un handicap moteur qui vous freine dans certains gestes, vous pouvez, là aussi, emprunter des WC qui ne s’apparentent pas à des obstacles. C’est royal !

Une création salutaire et inclusive pour ne plus négliger sa santé

Si l’appli PiWee’s room prête doucement à sourire et touche à un sujet qui fait encore rougir les pommettes, elle est pourtant d’utilité publique. On a pas toujours des bois à disposition ou des cachettes végétales pour se soulager tranquillement. Et certaines personnes n’ont tout bonnement pas le « temps » de jouer les Sherlock sur Google Maps pour aller au petit coin. Ni d’improviser une course d’orientation sur le pavé à la recherche de ce sigle si attendu.

Que ce soit les séniors en proie aux fuites urinaires ou aux problèmes de prostate, les femmes prises par surprise par leurs règles, ou les personnes atteintes de la maladie de Crohn, il y a des situations plus délicates que d’autres. Tout le monde ne peut pas « contrôler » ses envies et forcer sur sa vessie. D’ailleurs se retenir d’aller aux toilettes, fâcheuse habitude héritée des années scolaires, est très mauvais. C’est la porte ouverte aux infections, à la constipation, aux hémorroïdes et une mise en danger du périnée.

Avec PiWee’s room, vous n’avez plus besoin de tracer d’itinéraire stratégique avant de partir ni d’écourter la durée de votre sortie. Vous quittez votre foyer l’esprit (et le corps) léger. Vous n’avez plus à choisir entre votre santé intime et votre plaisir. Disponible en six langues, l’appli PiWee’s room s’accompagne aussi d’un blog éclairant et pédagogique pour parfaire votre culture G (ou plutôt Q). Et pour donner encore plus d’ampleur à son action, l’équipe de PiWee’s room souhaite s’entourer de partenaires sensibles à l’innovation sociale. Vous pouvez apporter votre pierre à l’édifice et changer le quotidien de milliers de personnes.

Avec l’appli PiWee’s room en poche, aller aux toilettes hors de chez soi n’est plus un calvaire sensoriel ni une épreuve insurmontable. Ce qui était votre plus grand cauchemar devient enfin une simple formalité.

Article partenaire