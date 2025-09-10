5 habitudes quotidiennes pour nourrir son équilibre émotionnel

Aujourd’hui, 10 septembre, c’est la Journée mondiale de prévention du suicide (JMPS). Une journée instaurée en 2003 par l’Association internationale pour la prévention du suicide, en collaboration avec l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Prendre soin de son équilibre émotionnel ne se résume pas à éviter le stress ou à chasser les émotions négatives. Voici 5 habitudes simples, mais puissantes, à intégrer dans votre routine pour soutenir votre santé mentale et votre épanouissement personnel.

1. Commencez la journée avec une intention positive

Le matin est un moment idéal pour poser le ton de votre journée. Plutôt que de vous précipiter dans vos obligations, prenez quelques minutes pour respirer profondément et formuler une intention positive. Vous pourriez vous dire, par exemple : « Aujourd’hui, je choisis de m’écouter » ou « Je prends soin de mon bien-être ». Ce petit rituel matinal agit comme un booster émotionnel : il vous aide à orienter vos pensées vers la gratitude et à aborder les défis avec calme et clarté.

2. Accordez-vous du temps et acceptez vos émotions

Il est normal de ne pas aller bien tout le temps, et il est important de vous accorder du temps pour vous. Ne vous comparez pas aux autres et ne culpabilisez pas de voir certaines personnes visiblement épanouies alors que vous traversez des moments difficiles. Accueillir vos émotions, même les plus douloureuses, est un pas essentiel vers votre équilibre émotionnel. Autorisez-vous à ralentir, à respirer et à prendre soin de vous sans jugement : c’est un acte de bienveillance envers vous-même.

3. Cultivez la pleine conscience et l’écoute de soi

Prendre le temps de se reconnecter à soi-même est un acte de bienveillance. La méditation, les exercices de respiration ou simplement quelques minutes d’observation de vos sensations corporelles vous aident à mieux comprendre vos émotions et à réagir de manière plus sereine face aux situations stressantes. Cette pratique régulière renforce votre capacité à vous recentrer, à accepter vos ressentis sans jugement et à accueillir vos émotions, qu’elles soient joyeuses ou difficiles.

4. Osez rendre visite à un professionnel de la santé mentale

Consulter un psychologue ou un thérapeute n’est pas un signe de faiblesse, bien au contraire : c’est un acte de courage et de soin pour soi. Un professionnel peut vous aider à comprendre vos émotions, à développer des outils pour mieux gérer le stress et les moments difficiles, et à renforcer votre résilience. Même quelques séances peuvent faire une grande différence dans votre équilibre émotionnel. Oser demander de l’aide est un pas concret pour prendre soin de vous et de votre santé mentale.

5. Accordez-vous des moments de plaisir et de créativité

Enfin, il est essentiel de nourrir votre esprit avec des activités qui vous font vibrer. Les loisirs créatifs, comme dessiner, peindre ou bricoler, peuvent être de merveilleux moyens d’exprimer vos émotions et de renforcer votre joie de vivre. Toutefois, ne pas avoir de passions ou de loisirs particuliers, c’est tout à fait ok.

Vous pouvez tout à fait vous épanouir simplement en écoutant de la musique, en prenant le temps d’un moment calme, ou même en faisant un câlin à votre chien. L’important est de vous offrir des instants qui vous apportent du plaisir et de la détente, sans pression ni jugement. Ces moments nourrissent votre équilibre émotionnel et vous permettent de vous recentrer sur vous-même, avec légèreté et bienveillance.

En ce 10 septembre, souvenez-vous donc que prendre soin de votre santé mentale et émotionnelle est un geste de prévention essentiel. En adoptant ces habitudes quotidiennes, vous vous offrez non seulement un moment de douceur, mais vous participez également à briser la stigmatisation et à montrer que le bien-être émotionnel est accessible à tout le monde. Votre équilibre émotionnel est un trésor précieux : nourrissez-le.