La périménopause n’est plus tabou : Ginama aide les femmes à en faire une force

La périménopause, période charnière avant la ménopause, est un angle mort de la santé féminine. De nombreuses femmes en font l’expérience sans le savoir et se retrouvent impuissantes dans les changements du corps. Ginama amortit le choc avec des formules naturelles et sans hormones pour que la périménopause ne soit plus une sombre parenthèse, mais une opportunité pour renaître et reconquérir son intimité.

Une marque qui s’intéresse (enfin) à la périménopause

Il faudrait presque feuilleter le dictionnaire pour comprendre le sens de ce mot, qui concerne pourtant la moitié de l’humanité. La périménopause relève du jargon scientifique pour le grand public. Même si les femmes passent toutes par cette étape, elles la subissent dans l’ignorance la plus totale. Et ce n’est pas étonnant puisque personne ne les avertit de ces bouleversements précoces.

La périménopause est inévitable et marque le début des changements hormonaux dans le corps d’une femme. C’est un peu un « teasing » de la ménopause. Pourtant, les principales concernées sont très peu renseignées sur le sujet et interprètent leur symptôme pour des autres ou pire, elles les minimisent. Elles ne sont pas dans le déni, simplement victimes des tabous de la société, pour qui le terme ménopause est presque une insulte. Or, 64 % des femmes ressentent des symptômes de la périménopause dès 36 ans et ne comprennent pas ce que leur corps tente de leur dire.

La marque française Ginama les éclaire dans l’inconnu et tend une loupe grossissante sur la périménopause, qu’elle qualifie de « no woman’s land hormonal ». Tout est parti d’un constat personnel : celui d’Héloïse Caillaux, docteure en pharmacie. Derrière son comptoir, elle a pris conscience de la détresse physique et psychologique qu’engendrait tous ces non-dits sur la périménopause. Un jour, une femme s’est présentée à elle, en proie aux sécheresses vaginales, à l’inconfort et à une baisse de libido. Elle était totalement désespérée et commençait à développer une haine envers son corps. Héloïse, qui a tout de suite percé à jour son « problème », s’est investie de cette mission : accompagner les femmes dans cette période de transition et chasser le flou qui l’entoure.

Des formules claires et sans hormones pour une sérénité retrouvée

Avec son amie Flamme, elle a alors donné naissance à Ginama, une marque qui comble les lacunes de tout un secteur et qui se tient aux côtés des femmes, aux portes de la ménopause. Si les femmes peuvent profiter de bouillottes performantes et de culottes menstruelles pendant leurs règles et de gadgets ventilés ainsi que de cures dédiées au plus fort de la ménopause, pourquoi devraient-elles sacrifier leur bien-être dans cette étape déterminante de leur vie hormonale ?

C’est justement à ce moment précis qu’elles devraient tendre une oreille vers leur corps, l’écouter, le choyer et le soutenir. Le corps n’est pas un ennemi mais un allié. Et parfois il faut lui donner un coup de pouce pour affronter ces turbulences hormonales de passage. C’est là que Ginama intervient, avec des formules exigeantes, clean, made in France et surtout sans hormones, ni phytohormones. Pendant une grande partie de leur période fertile, les femmes prennent une contraception hormonale. La marque Ginama, elle, puise dans la nature, pharmacie à ciel ouvert, pour donner la force requise au corps et répondre à ces besoins dans la tendresse la plus pure.

Héloïse Caillaux et Flamme se sont entourés de professionnels de la santé féminine, dont des gynécologues, médecins et biologistes, pour créer des formules abouties et dignes de confiance. Alors que la société nous fait croire que la périménopause signe une « perte », Ginama prouve que ça peut être une douce métamorphose. Comme à l’aube des règles, la chrysalide se perce pour laisser place à une femme neuve. Le corps ne cesse pas de fonctionner, il s’ajuste et se renouvelle.

Une révolution dans l’intimité des femmes

La périménopause implique bouffées de chaleur, baisse de libido, variation de poids, sécheresse vaginale, brouillard mental… de quoi faire vaciller votre estime toute entière et vous donner le blues. Or, pas question de punir votre corps, qui est simplement en train de faire son boulot. Ginama a de meilleurs projets pour vous ! Elle façonne une routine, plus vitale que celle que vous répétez devant le miroir. Elle agit à 360° toujours avec ce ton décomplexé et rafraîchissant.

Au menu ? Quatre produits phares dont le nom suffit à remettre un sourire sur votre visage. Il y a « HOT but cool », bien plus au point qu’un éventail pour soulager vos bouffées de chaleur. Ces compléments alimentaires à base d’huile de Bourrache, de Safran & de Vitamine E, B6 et B9, sont d’un grand renfort quand la sueur vous gagne. Votre corps peut aussi compter sur « FLORE fabulous », qui rééquilibre la flore vaginale, réduit les odeurs, les démangeaisons et les pertes inhabituelles. Pour retrouver le désir (et le chemin vers le 7e ciel), la marque a mieux qu’un aphrodisiaque. Ça s’appelle « DESIRE dose ». Enfin, dernière prouesse et pas des moindres : « LUBE actually ». Ce gel intime, qui a pour ingrédients principaux l’acide hyaluronique, l’aloe vera, l’huile de coco et des probiotiques vaginaux, calme le brasier dans la culotte.

Ginama est une marque qui manquait au paysage hormonal. Grâce à elle, la périménopause n’est plus un mystère ou un terme barbare. C’est une période de reconquête et un bon prétexte pour prendre soin de soi. Les produits sont disponibles dès maintenant Ulule !

