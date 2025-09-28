Une erreur quotidienne sous la douche qui pourrait tout changer

Forme & bien-être
Fabienne Ba.
Karolina G. / Pexels

Chaque jour sous la douche, un geste anodin peut avoir des conséquences insoupçonnées sur notre santé. La température de l’eau, souvent choisie par habitude ou pour le confort, mérite pourtant toute notre attention.

Les dangers d’une douche trop chaude

Prendre des douches très chaudes est une habitude répandue, mais elle n’est pas sans risque. Selon le Dr Max Maddahali, expert en santé vasculaire, une eau trop chaude provoque une dilatation des vaisseaux sanguins, pouvant entraîner une chute de la pression artérielle. Ce phénomène peut causer des vertiges, des malaises, voire une perte de connaissance, augmentant ainsi le risque de chute et de blessures graves.

@itsdrmax

#medicine #medical #medtok #boiling #hotshowers #shower

♬ Artificial Intelligence – Melodality

Impact sur la peau et les cheveux

Au-delà des risques immédiats, l’eau trop chaude abîme la peau en éliminant les huiles naturelles qui la protègent et la maintiennent hydratée. Cela fragilise le film hydrolipidique, rendant la peau plus sèche et vulnérable aux irritations et aux infections. Les cheveux ne sont pas épargnés : exposés à une température excessive, ils deviennent plus cassants et perdent de leur éclat.

Température idéale : ni trop chaud, ni trop froid

Pour préserver la santé de la peau et du corps, il est recommandé de privilégier une eau dont la température se situe entre 35 et 38 degrés, soit proche de celle du corps. Une douche trop froide n’est pas non plus idéale, car elle peut provoquer un choc thermique et un inconfort. Pour stimuler la circulation, il est possible de terminer la douche par un jet d’eau froide, mais sans excès.

Conseils pour une douche saine

  • Privilégier une température modérée, entre 35 et 38°C

  • Limiter la durée de la douche pour éviter le dessèchement cutané

  • Utiliser des produits doux et adaptés à votre type de peau

  • Hydrater la peau après la douche avec une crème ou un lait corporel

Adopter ces gestes simples au quotidien permet de préserver la barrière naturelle de la peau et d’éviter bien des désagréments. Une attention particulière à la température de l’eau peut véritablement tout changer pour votre bien-être.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité des sexes. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues. J'essaie également de participer aux débats sur des sujets tels que le harcèlement sexuel, la discrimination fondée sur le genre et l'accès aux opportunités économiques. Je pense que ces conversations sont essentielles pour créer un monde plus juste et plus inclusif pour tous.
Article précédent
Les 10 injonctions les plus absurdes sur l’hygiène intime

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

Les 10 injonctions les plus absurdes sur l’hygiène intime

De nombreuses injonctions collent à la culotte. Elles laissent penser que l’intimité doit sentir la rose, être épilée...

8 choses que beaucoup de femmes font sans savoir qu’elles viennent d’un traumatisme

Certaines attitudes que vous croyez anodines, voire “normales”, sont parfois le reflet d’un passé plus douloureux que vous...

Première mondiale : ce pays est désormais prescrit par les médecins pour soigner stress et anxiété

Un pays tout entier transformé en ordonnance médicale : c’est la première mondiale que vient de lancer la...

Votre sport préféré n’est pas un hasard : 5 traits de personnalité qui l’expliquent

Des études récentes, fondées sur le modèle du "Big Five", montrent que nos penchants pour certains sports sont...

L’activité douce qui vaut 4 heures de marche sans transpirer

Vous cherchez une activité qui vous fait bouger, sans avoir l’impression de « faire du sport » au...

Voici l’heure exacte à laquelle il faudrait se réveiller pour être plus heureux, selon la science

Se lever au bon moment influence considérablement l’humeur, la motivation et la santé mentale. Les recherches montrent qu’un...