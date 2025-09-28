Une erreur quotidienne sous la douche qui pourrait tout changer

Chaque jour sous la douche, un geste anodin peut avoir des conséquences insoupçonnées sur notre santé. La température de l’eau, souvent choisie par habitude ou pour le confort, mérite pourtant toute notre attention.

Les dangers d’une douche trop chaude

Prendre des douches très chaudes est une habitude répandue, mais elle n’est pas sans risque. Selon le Dr Max Maddahali, expert en santé vasculaire, une eau trop chaude provoque une dilatation des vaisseaux sanguins, pouvant entraîner une chute de la pression artérielle. Ce phénomène peut causer des vertiges, des malaises, voire une perte de connaissance, augmentant ainsi le risque de chute et de blessures graves.

Impact sur la peau et les cheveux

Au-delà des risques immédiats, l’eau trop chaude abîme la peau en éliminant les huiles naturelles qui la protègent et la maintiennent hydratée. Cela fragilise le film hydrolipidique, rendant la peau plus sèche et vulnérable aux irritations et aux infections. Les cheveux ne sont pas épargnés : exposés à une température excessive, ils deviennent plus cassants et perdent de leur éclat.

Température idéale : ni trop chaud, ni trop froid

Pour préserver la santé de la peau et du corps, il est recommandé de privilégier une eau dont la température se situe entre 35 et 38 degrés, soit proche de celle du corps. Une douche trop froide n’est pas non plus idéale, car elle peut provoquer un choc thermique et un inconfort. Pour stimuler la circulation, il est possible de terminer la douche par un jet d’eau froide, mais sans excès.

Conseils pour une douche saine

Privilégier une température modérée, entre 35 et 38°C

Limiter la durée de la douche pour éviter le dessèchement cutané

Utiliser des produits doux et adaptés à votre type de peau

Hydrater la peau après la douche avec une crème ou un lait corporel

Adopter ces gestes simples au quotidien permet de préserver la barrière naturelle de la peau et d’éviter bien des désagréments. Une attention particulière à la température de l’eau peut véritablement tout changer pour votre bien-être.