Voici pourquoi vous devriez vous initier à la Médecine Traditionnelle Chinoise

Vous avez certainement déjà entendu parler de la Médecine Traditionnelle Chinoise (MTC). Mais connaissez-vous tous les bienfaits de cette pratique ancestrale, qui fait la vitalité des peuples depuis plus de 2500 ans ? Stress, insomnie, troubles digestifs, déséquilibres hormonaux… elle panse vos maux et votre âme à travers des rituels holistiques précieux. Elle n’a pas la prétention de remplacer l’ordonnance du docteur. Mais elle fait le travail de toute une armoire à pharmacie. Soyez-en sûr, elle va révolutionner votre bien-être. Découvrez la Médecine Traditionnelle Chinoise et offrez à votre corps et votre esprit la reconnaissance qu’ils méritent.

Qu’est-ce que la Médecine Traditionnelle Chinoise (MTC) ?

Avec des milliers d’années d’existence et de pratique, la Médecine Traditionnelle Chinoise a développé un système holistique, avec un ensemble de théories et de pratiques concernant l’être humain et sa santé. Il dispose de ses propres outils et de sa manière particulière d’interpréter les causes des maladies, d’établir des diagnostics et de concevoir la physiologie. C’est une discipline ancienne et complexe qui utilise 5 pratiques principales :

Acupuncture et moxibustion

Massages TUINA

Gymnastique énergétique : QI GONG

La diététique chinoise

Pharmacopée chinoise (utilisation des plantes médicinales)

Le principe général est d’harmoniser la circulation de l’énergie (Qi) à l’intérieur du corps, ainsi qu’entre le corps et la nature. Toutes ces disciplines ont un langage commun : celui des 5 éléments : le Bois, le Feu, la Terre, le Métal et l’Eau. Un jeu d’analogie qui va permettre de tisser une gigantesque toile en réseau de correspondances.

La Médecine Traditionnelle Chinoise offre une approche globale de l’être humain pour « prendre soin ». Elle détermine où se situent les déséquilibres, les excès, les insuffisances. Le praticien MTC s’intéresse aux cycles, qu’ils soient extérieurs à l’homme ou intérieurs : les états de veille et de sommeil, le rythme de fonctionnement du corps humain.

Parmi les 5 branches de la MTC, la plus utilisée pour traiter les problèmes de santé est la pharmacopée. Ses plantes sont principalement utilisées sous leur forme naturelle en infusion. Mais elles possèdent également des ingrédients actifs pour une utilisation topique (sur la peau). L’état du Qi se répercute directement et visiblement sur notre peau qui est notre plus grand organe. Parmi les actifs les plus utilisés en cosmétique, on trouve la Centella Asiatica ou le Ginseng.

Nuence MTC est une jeune marque française qui a développé une gamme de cosmétiques fondée sur la MTC. Elle est née de cette recherche synergique entre l’harmonie des 5 éléments et la puissance des plantes de la pharmacopée chinoise. Les plantes sélectionnées pour chacune des crèmes l’ont été du fait de leur affinité avec leur élément de prédilection ainsi que pour leurs propriétés en cosmétologie.

Pour confirmer l’ancrage de la marque dans les fondamentaux de la MTC, chacun des produits Nuence MTC a été développé spécifiquement pour répondre aux besoins et aux déséquilibres de la peau au cours du cycle des saisons et de la vie tel que décrit dans la théorie des 5 éléments. Cette synergie entre type de peau, effet recherché et élément permet d’adapter le choix de votre crème visage.

La MTC, les éléments, les saisons et les cycles de la peau

Chaque élément engendre le suivant dans un cycle qu’on retrouve dans la nature et à l’intérieur de notre organisme au cours de la vie. À chaque élément est associé une saison, une couleur, un sens, un organe, un tissu, une émotion…

L’élément BOIS représente le printemps, la croissance qui s’affirme au début d’un cycle. La peau grasse, liée à une surproduction de sébum par l’organisme, est la manifestation des déséquilibres qui surviennent au cours de cette période de la vie.

L’élément FEU représente l’été, une période d’activité intense dans notre corps. Dans cette phase, la peau est plus sensible, parfois jusqu’à l’irritation. Le FEU est associé au Sud, à la chaleur et au soleil.

L’élément TERRE représente l’intersaison, la fin de l’été, une période de changement énergétique où le corps élimine les toxines et se prépare au début du cycle suivant.

L’élément METAL représente l’automne, période où l’activité du corps diminue pour se préparer à l’hiver. Ce ralentissement énergétique se manifeste au niveau de la peau par un manque d’éclat. La peau paraît plus terne.

L’élément EAU représente l’hiver, la fin du cycle, une période où l’énergie est au plus bas, en attente du début d’un nouveau cycle. On observe une diminution de la production de collagène, ce qui rend la peau moins ferme et se traduit par l’apparition des premières rides.

Les grands principes de la diététique chinoise

La diététique est une composante essentielle de la MTC. Cette pratique ancestrale et holistique repose sur des milliers d’années de savoir et de pratique. Voici un court résumé de ses grands principes :

Une diététique préventive et individualisée

La diététique s’oriente vers la prévention, à l’image des autres disciplines de la MTC. Les choix alimentaires sont ajustés selon les besoins individuels. Il s’agit donc d’une diététique préventive et individualisée qui s’adapte à la constitution et au tempérament de chaque individu, mais aussi au climat et aux saisons afin de maintenir l’harmonie, la santé et le bien-être général.

Une diététique basée sur les principes de l’équilibre énergétique

qui s’attache à le maintenir, notamment celui entre les aliments froids et chauds. En effet, les aliments sont classés en fonction de leur température énergétique : froid, frais, neutre, tiède ou chaud. Il est bon de noter qu’on ne parle pas du fait que l’aliment soit chaud ou froid, mais bien de la nature de l’aliment (les épices fortes sont des aliments chauds). Autre exemple, en automne et en hiver, on évite les crudités qui « refroidissent » le corps.

Des aliments locaux et de saison

La diététique chinoise encourage la consommation d’aliments frais, de saison et locaux. Les aliments cultivés dans leur environnement naturel et récoltés à maturité sont considérés comme étant plus bénéfiques pour la santé. Consommer local et de saison est une pratique respectueuse de l’environnement. En Médecine Traditionnelle Chinoise, c’est une notion fondamentale.

Une réduction des aliments crus, froids ou glacés

Selon la diététique chinoise, la consommation excessive d’aliments crus, froids ou surgelés peut affaiblir la digestion et l’énergie vitale du corps. Ces aliments vont entraîner un surcroît d’énergie dépensée par la rate et les reins pour les assimiler, entraînant ainsi des déséquilibres. Il est recommandé de privilégier les aliments cuits, chauds ou tièdes. Ils sont plus faciles à digérer et favorisent une meilleure absorption des nutriments.

L’art de l’équilibre des saveurs

Dans la diététique chinoise, l’équilibre des saveurs est essentiel pour soutenir l’harmonie du corps. Les saveurs sont classées en cinq catégories : douce, amère, acide, piquante et salée. Chaque saveur a des effets spécifiques sur le corps et peut être utilisée pour équilibrer les failles énergétiques. Par exemple, l’ajout d’un peu d’éléments amers dans l’alimentation peut favoriser la digestion et le mouvement du Qi (énergie vitale). Il est recommandé d’accorder la plus grande part d’un repas aux aliments neutres (voir ci-dessus), tièdes et frais, les autres étant à employer avec parcimonie en fonction de sa nature, de ses déséquilibres et des saisons.

Si vous voulez en savoir plus, vous trouverez de nombreux articles dans le blog de Nuence MTC pour approfondir les grands principes de ce puissant système qui permet de prendre soin naturellement de votre beauté et de votre bien-être.

Article partenaire