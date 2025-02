Paupière qui tremble : ce que votre corps essaie de vous dire

Vous avez forcément déjà eu l’œil qui « saute » et la paupière qui tremblote. Ces spasmes sont généralement de courte durée, mais ils sont particulièrement gênants. C’est comme si vos yeux étaient sur le mode vibreur. Quand ça vous arrive, vous remettez la faute sur un manque de magnésium ou une carence alimentaire. Mais est-ce que vous visez juste ou est-ce que vous êtes dans le flou ? Voici la vérité sur les spasmes de l’œil.

Pourquoi votre œil se met-il à « sauter » ?

Parfois, vous avez l’impression d’avoir un cœur qui bat sous votre paupière. Lorsque votre œil se montre turbulent et s’agite sans prévenir, vous avez hâte que ça s’arrête. La sensation n’est pas la plus agréable du monde. Les spasmes oculaires sont souvent sans gravité et résultent d’une hyperactivité des nerfs contrôlant les muscles de la paupière. Ils peuvent durer quelques secondes à plusieurs jours et sont généralement intermittents. Parmi les causes les plus fréquentes, on retrouve :

Le stress et l’anxiété : lorsque vous êtes sous pression, votre système nerveux est en état d’alerte, ce qui peut provoquer des contractions musculaires involontaires.

La fatigue oculaire : une exposition prolongée aux écrans, une lecture excessive ou un manque de sommeil peuvent fatiguer les muscles des yeux.

La caféine et l’alcool : une consommation excessive de stimulants peut exciter les nerfs et favoriser ces petits spasmes.

Les carences en magnésium : un déficit en magnésium peut entraîner des contractions musculaires involontaires, y compris au niveau des paupières.

La sécheresse oculaire : si vos yeux sont insuffisamment lubrifiés, ils peuvent être plus sensibles aux spasmes.

Une réaction allergique : certaines allergies peuvent provoquer des irritations qui stimulent involontairement les muscles de l’œil.

Quand faut-il s’inquiéter ?

Dans la majorité des cas, ces spasmes sont bénins et disparaissent d’eux-mêmes. Il faut prendre son mal en patience. Toutefois, certains signes doivent vous alerter, surtout si :

Le spasme dure plusieurs semaines sans interruption.

Votre paupière se ferme complètement à chaque contraction au point de vous boucher la vue (comme lorsque vous éternuez).

Les spasmes s’étendent à d’autres parties du visage et se déportent vers les pommettes ou les lèvres.

Vous ressentez une douleur inhabituelle ou une gêne visuelle.

Votre œil devient rouge, gonflé ou présente des sécrétions anormales.

Ces symptômes peuvent indiquer un problème plus sérieux. Si les spasmes de l’œil persistent et s’aggravent avec le temps, c’est peut-être le signe d’un blépharospasme, un trouble neurologique rare qui touche 1 personne sur 50 000. Dans ce cas, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.

Que faire pour stopper les spasmes de l’œil ?

Si votre œil vous joue des tours et bondit jusqu’à vous donner l’illusion d’être sous les lumières pulsées des boîtes de nuit, voici quelques conseils pour retrouver une paupière détendue et plus sage :

Adoptez un bon rythme de sommeil : essayez de dormir 7 à 9 heures par nuit pour éviter la fatigue oculaire.

Hydratez-vous suffisamment : une bonne hydratation aide à prévenir la sécheresse oculaire.

Limitez la caféine et l’alcool : réduisez votre consommation de café, de thé et d’alcool si vous remarquez une corrélation avec vos spasmes.

Faites le plein de magnésium : intégrez des aliments riches en magnésium à votre alimentation (amandes, bananes, épinards, chocolat noir).

Faites des pauses visuelles : si vous travaillez sur écran, adoptez la règle du 20-20-20 : toutes les 20 minutes, regardez à 20 mètres pendant 20 secondes.

Apprenez à gérer votre stress : yoga, méditation, exercices de respiration… Trouvez votre méthode pour relâcher la pression.

Les spasmes de l’oeil sont simplement des petits rappels au « bien-être ». C’est une notification que vous envoie gentiment votre corps. Alors si votre oeil se met à danser la salsa, peut-être qu’il est temps de revoir certaines de vos habitudes ?