Vous allez vous marier ? Ne fixez pas votre budget avant d’avoir lu ça

Vous venez de dire « oui » et déjà les idées fusent : robe, lieu de rêve, traiteur, playlist endiablée… Avant de foncer tête baissée dans les préparatifs, un sujet incontournable s’impose : le budget. Et si vous pensiez pouvoir le fixer en un claquement de doigts, détrompez-vous. Voici tout ce que vous devez savoir avant de sortir votre calculette (ou d’ouvrir un tableau Excel un peu trop ambitieux).

L’amour n’a pas de prix… mais le traiteur, si

Le moment où vous vous asseyez pour fixer votre budget mariage est souvent celui où la réalité commence à se mêler à la magie. Ce qui devait être une fête pleine d’amour, de danse et de bulles se transforme, trop vite, en équation à plusieurs inconnues. Pas de panique, vous avez tous les outils en main pour faire de cette journée un événement mémorable… sans faire exploser votre compte bancaire (ni votre patience).

Selon le Rapport Nuptial 2025 de Mariages.net, près de la moitié des couples dépassent le budget qu’ils s’étaient initialement fixés. Et non, ce n’est pas parce qu’ils ont soudainement décidé de faire venir Beyoncé pour chanter à l’église. Le vrai coupable, c’est souvent l’économie actuelle, les petits extras qu’on n’avait pas prévus et les « Oh, mais ça aussi il faut le payer ?! ». Ce qui suit pourrait bien vous éviter quelques (gros) maux de tête.

Le piège des dépenses « secondaires »… qui finissent par devenir prioritaires

Si vous pensez qu’une fois le lieu de réception trouvé, le gros du travail est fait… détrompez-vous. Le lieu représente bien la dépense la plus importante (comptez entre 5 500 € et 6 500 € en moyenne), mais c’est loin d’être le seul poste conséquent.

Le traiteur tourne autour de 110 € par invité. Oui, même pour les personnes qui grignotent trois cacahuètes et partent avant le dessert. La robe de mariée, elle, flirte avec les 1 650 €, et un photographe, pour capturer tout ça, vous coûtera environ 1 300 €. Jusque-là, tout semble cohérent, sauf que ce sont les dépenses « bonus », souvent reléguées au second plan en début de projet, qui viennent faire pencher la balance.

1 mariage sur 3 voit la décoration exploser le budget initial. Les fleurs, les cadeaux aux invités, le photobooth ou encore le bar sont autant de postes qui paraissent anecdotiques… jusqu’à ce que vous additionniez les factures. Et que vous réalisiez que votre table « bohème chic inspirée des pins landais » a coûté autant qu’un week-end à Rome.

L’argent, sujet tabou… mais pas au sein du couple

Parler d’argent, c’est rarement sexy. Pourtant, dans les préparatifs de mariage, c’est essentiel. 27 % des couples affirment que c’est l’aspect économique qui a généré le plus de tensions. Une robe trop chère ? Un bar à gin que l’autre juge « inutile » ? Des compromis, il va falloir en faire.

La solution ? Anticiper, dialoguer, budgétiser. Posez-vous les bonnes questions ensemble :

Quelles sont nos priorités ?

De quoi pouvons-nous nous passer ?

Que sommes-nous prêts à faire nous-mêmes (et avec plaisir) ?

Le but n’est pas de tout maîtriser au centime près, mais de se sentir à l’aise, aligné et serein tout au long du chemin. Oui, même si ce chemin passe par des devis Excel et des tableaux croisés dynamiques.

Comment construire un budget mariage réaliste (et éviter les surprises)

1. Faire le point sur vos envies et vos moyens

Avant de rêver à une arche fleurie en cascade ou à un lâcher de colombes (pas très éthique, soit dit en passant), demandez-vous ce qui compte réellement. Souhaitez-vous un mariage intimiste ? Champêtre ? Glamour ? Quel est le style qui vous fait vibrer vous deux ?

2. Utiliser un simulateur de budget

L’outil de Mariages.net est une pépite. Gratuit et intuitif, il prend en compte votre région, votre nombre d’invités et le style de mariage souhaité. Par exemple, en Île-de-France, un mariage « modeste » pour 97 personnes peut coûter 12 500 €, contre 50 500 € pour une version « luxueuse ». Il n’y a pas de bonne ou mauvaise option : tout dépend de vos priorités et de vos ressources.

3. Demander des devis le plus tôt possible

Rien ne vaut le concret. Les prestataires présents sur Mariages.net permettent de comparer les offres, négocier si besoin, et surtout éviter les mauvaises surprises de dernière minute.

4. Suivre les dépenses en temps réel

Une fois votre budget établi, tenez un tableau clair et mettez à jour chaque poste au fur et à mesure. Oui, même les 24 € pour les petites bougies que vous avez trouvées « trop mignonnes » sur Etsy.

Fixer un budget, ce n’est pas se restreindre, c’est poser les bases d’un projet joyeux, aligné avec vos valeurs et vos possibilités. Que vous rêviez d’un banquet en plein air ou d’un dîner dans un château, chaque choix peut être réfléchi sans culpabilité ni comparaison. Un mariage réussi, ce n’est pas celui qui coûte le plus cher, c’est celui dans lequel vous vous sentez à votre place, rayonnante et entourée de vos proches.