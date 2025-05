La tenue de mariage de cette influenceuse choque les internautes

Oubliez la robe blanche traditionnelle et le costume trois pièces. Ianthe Rose, influenceuse britannique suivie pour son style pointu et décalé, a surpris tout le monde en choisissant une tenue pour le moins inattendue pour le jour de son mariage.

Un mariage civil… en jogging

C’est à la mairie de Wandsworth, dans le sud de Londres, que la créatrice de contenu a dit « oui » à son compagnon. Ce n’est toutefois pas la cérémonie en elle-même qui a retenu l’attention, mais la tenue de la mariée : un survêtement en velours crème signé Juicy Couture.

Sweat à capuche zippé, pantalon assorti, lunettes de soleil teintées et escarpins à talons : le look, résolument inspiré des années 1990, a instantanément fait le tour des réseaux sociaux. Ianthe Rose a d’ailleurs partagé les clichés de la journée sur TikTok, où sa publication a rapidement dépassé les 200 000 vues.

Un style qui divise profondément

Comme souvent sur internet, les avis n’ont pas tardé à fuser. Si certaines personnes ont salué l’audace et l’originalité de la jeune femme, d’autres ont jugé sa tenue inappropriée, voire irrespectueuse. Parmi les critiques les plus virales : « C’est non pour moi », « La tenue n’est même pas repassée », ou encore « C’est un faux mariage ».

Cependant, la créativité de l’influenceuse a aussi été célébrée : « Iconique », « Vous avez l’air si heureux », ou encore « Bravo pour ce choix mode décalé » figuraient parmi les nombreux commentaires positifs.

Le confort avant tout

Dans une réponse adressée à ses abonnés, Ianthe Rose a expliqué son choix en toute simplicité : « Je voulais être à l’aise ». Un argument que son époux semble avoir adopté aussi, puisqu’il portait un pantalon chino crème et un t-shirt gris, complétant ce duo de mariés loin des conventions. Après leur passage à la mairie, les jeunes mariés ont célébré leur union autour d’un verre de champagne… et d’un sachet de frites.

Quand l’authenticité prime sur la tradition

Cette séquence, à la fois décalée et spontanée, pose la question du poids des traditions dans un événement aussi codifié que le mariage. Faut-il absolument se conformer à des normes vestimentaires pour se dire « oui » ? Ianthe Rose semble répondre par la négative, illustrant une tendance plus large de personnalisation totale des cérémonies, dans laquelle le style reflète avant tout la personnalité du couple.

Ianthe Rose a ainsi su, volontairement ou non, ouvrir un débat sur la liberté d’expression vestimentaire dans un cadre aussi symbolique que le mariage. Et si, au fond, la vraie « provocation » n’était pas dans le jogging… mais dans l’authenticité ?