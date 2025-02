Ce que les Japonaises font pour la Saint-Valentin va vous interloquer

Aujourd’hui 14 février, c’est la Saint-Valentin, fête des amoureux célébrée à travers le monde entier. Au Japon, loin des traditions occidentales, cette célébration prend une tournure inattendue. Si vous pensiez tout savoir sur le 14 février, attendez de découvrir ce que les Japonaises réservent pour cette journée. Spoiler alert : c’est surprenant et inspirant.

Une tradition inversée

Exit les clichés où monsieur arrive avec un bouquet et madame rougit de bonheur. Au Japon, les rôles sont inversés. Au pays du Soleil Levant, ce sont les femmes qui mènent la danse. Contrairement à la plupart des pays occidentaux où les hommes offrent généralement des cadeaux à leur partenaire, au Japon, ce sont les femmes qui offrent des chocolats. Appelée « honmei-choco », cette tradition existe depuis les années 1950, avec l’importation de la Saint-Valentin après la Seconde Guerre mondiale. Mais attention, tous les chocolats ne se valent pas. Au Japon, chaque chocolat raconte une histoire et symbolise une relation précise.

Du chocolat et encore du chocolat

La Saint-Valentin rime avec chocolat en ce jour spécial. Mais au Japon, ils offrent différents types de chocolats ayant chacun une signification particulière :

Le « honmei-choco » pour l’élu de son coeur Le « giri-choco » qui est le chocolat de l’obligation, destiné aux collègues et amis masculins Le « tomo-choco » qui est à partager entre amies

Pendant les semaines précédant la fête des amoureux, les magasins se parent ainsi de décorations et proposent une variété impressionnante de chocolats. Avec toutes ces catégories, pas question de se tromper. Imaginez offrir un « honmei-choco » à votre boss… Oups !

Le « jibun choco »

Ce qui fait vraiment sensation ces dernières années c’est : le « jibun choco ». Le concept est simple, s’offrir du chocolat à soi-même. Les Japonaises adorent et transforment petit à petit la Saint-Valentin en une célébration de l’amour-propre. Les Japonaises, dans un élan d’émancipation, transforment ainsi la Saint-Valentin en une journée de self-love. Exit les clichés de la femme qui attend son prince charmant. Place à la femme qui sait ce qu’elle veut, y compris quand il s’agit de chocolat.

Au-delà des chocolats, la Saint-Valentin au Japon reflète également une évolution sociale. La culture japonaise, longtemps marquée par des rôles traditionnels très stricts, commence peu à peu à s’ouvrir à plus de libertés et d’égalités. Et quoi de mieux qu’une journée dédiée à l’amour pour célébrer l’amour-propre et l’autonomie ? Les Japonaises réclament leur place, brisent les stéréotypes et prouvent que l’amour n’a pas besoin d’être validé par autrui pour être sincère et puissant. Une leçon que beaucoup de cultures pourraient adopter !

Que vous soyez fan de cette fête ou sceptique, impossible de ne pas trouver fascinante la manière dont le Japon a su la réinventer. Entre traditions et modernité, la Saint-Valentin nipponne nous rappelle que l’amour a mille visages, et que parfois, le plus beau cadeau qu’on puisse se faire, c’est de s’aimer soi-même.