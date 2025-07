Séquestrée par son compagnon, elle trouve une échappatoire inattendue dans une pharmacie

Retenue de force à son domicile par son compagnon, une habitante de Combs-la-Ville (Île-de-France) a fait preuve d’un rare sang-froid pour alerter les secours. Grâce à l’aide discrète d’une pharmacienne, elle a réussi à mettre fin à son calvaire après 3 jours d’enfermement.

Trois jours d’enfer derrière des portes closes

Le 19 juin 2025, dans une commune paisible de Seine-et-Marne, le quotidien de cette femme de 33 ans bascule. L’homme, qu’elle venait d’héberger en situation précaire, se transforme en geôlier. Privée de téléphone, isolée et sous surveillance constante, la victime endure 3 jours de séquestration, durant lesquels la tension et la peur ne cessent de monter.

Un stratagème salvateur grâce à la pharmacie

Résolue à s’échapper, la victime a l’idée d’envoyer un e-mail à la pharmacie de la ville, prétextant la nécessité de venir récupérer sa prescription. Dans son message, elle indique clairement qu’elle se sent en danger et demande que la police soit prévenue : « Pouvez-vous appeler la police s’il vous plaît ? Je me sens en danger chez moi. […] Il faut dire à la police de ne pas se garer devant la pharmacie ». Le personnel réagit aussitôt et donne l’alerte.

Sauvetage discret et intervention rapide

Le jour venu, la jeune femme se présente à la pharmacie, accompagnée de son agresseur qui la tient étroitement. Alertés en amont, les policiers surveillent discrètement les lieux. L’homme (le bourreau) tente alors de prendre la fuite, mais il est vite neutralisé par les forces de l’ordre. Selon une source policière, la pharmacie « a très bien réagi en prenant au sérieux l’appel à l’aide ».

Une victime sous le choc, un agresseur condamné

Encore traumatisée, la victime a reçu une incapacité totale de travail de 10 jours. Quant à l’auteur des faits, il a comparu en justice dès le lundi suivant et a été condamné à 15 mois de prison ferme. On apprend que la relation entre les deux s’était rapidement détériorée après l’accueil de l’homme, plongeant la jeune femme dans une spirale d’emprise et de violence.

Cette affaire rappelle que les violences conjugales peuvent surgir dans n’importe quel contexte, souvent de manière insidieuse et brutale. Elle souligne aussi l’importance cruciale des relais de proximité – comme les pharmaciens – dans la détection et la gestion des situations d’urgence. Grâce à son courage et à la vigilance d’une professionnelle attentive, cette femme a pu mettre fin à son calvaire. Un rappel nécessaire que chaque signal, aussi discret soit-il, peut sauver une vie.