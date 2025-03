Ce nouveau piège émotionnel qui détrône le ghosting !

Vous connaissez certainement le ghosting, pratique lâche qui consiste à disparaître de la vie de quelqu’un et à s’évaporer subitement, sans dire « au revoir ». Nombreuses sont les personnes qui aiment jouer les fantômes et s’éclipser en laissant un douloureux vu dans la boîte de message. Mais il y a bien pire que le ghosting. Il s’agit du cloaking, une méthode encore plus radicale qui met le cœur en miette et qui provoque d’innombrables remises en question de l’autre côté de l’écran. Ce nouveau terme qui vient de faire irruption dans le jargon sentimental ne présage rien de bon pour vos futurs rendez-vous virtuels.

Le cloaking, où faire comme si on n’avait jamais existé

Après quelques échanges virtuels, votre prétendant ne donne plus aucun signe de vie et se montre subitement silencieux. Vous avez beau le relancer et lui envoyer des messages, il semble avoir déserté la conversation pour de bon. Cette disparition soudaine et sans explication, plus connue sous le nom de « ghosting », vous laisse un souvenir amer. Mais voici une nouvelle tendance encore plus cruelle : le cloaking.

Plus radical, plus brutal, ce phénomène pousse la coupure relationnelle à l’extrême. La personne ne se contente pas de vous ignorer et de vous mettre délibérément des vents. Elle devient littéralement injoignable, voire inexistante. Plus aucune trace de son profil, plus aucun message possible, c’est comme si elle n’avait jamais existé, comme si elle n’était que le fruit de votre imagination. Le mot « cloaking », qui signifie « camouflage » ou « dissimulation » en anglais annonce déjà la couleur.

La personne qui applique cette pratique bloque immédiatement la victime sur toutes les plateformes, que ce soit WhatsApp, Instagram, Facebook, Tinder, voire même les SMS. Résultat : vous pouvez chercher partout, la personne est introuvable. Elle rompt tous les contacts avec vous et prend le soin d’effacer ses empreintes 2.0. Un mode opératoire violent digne des criminels en fuite qui provoque un mélange de frustration, de haine, d’injustice et d’incompréhension. Ce ne sont pas des papillons qui s’agitent dans votre ventre, mais des tas de points d’interrogation qui jaillissent dans votre tête.

Pourquoi le cloaking est-il plus destructeur que le ghosting ?

Les psychologues s’accordent à dire que le cloaking est une forme de rejet encore plus déshumanisante que le ghosting. Bruce Y. Lee, dans Psychology Today, explique que cette pratique isole complètement la victime et l’empêche d’accéder à la vérité. À moins de faire appel à une équipe du FBI, vous n’avez aucun moyen de reprendre la conversation là où elle s’est arrêtée ou de réclamer des réponses. Pourquoi est-ce si violent psychologiquement ?

Aucune explication : le cerveau humain cherche naturellement à comprendre ce qui lui arrive. Sans réponse, la victime rumine, se remet en question, et peut sombrer dans une spirale de culpabilité.

Un isolement forcé : être bloqué de partout empêche tout dialogue et renforce un sentiment d’abandon extrême.

Un impact sur l’estime de soi : se faire cloaker peut donner l’impression d’avoir été totalement rayé de la vie de l’autre, ce qui peut affecter la confiance en soi et la capacité à s’engager dans une nouvelle relation.

Ce phénomène est d’autant plus destructeur qu’il est souvent imprévisible. Contrairement aux disputes qui présagent une rupture imminente et qui vous préparent « au pire », le cloaking arrive sans signe avant-coureur, ce qui le rend encore plus difficile à digérer. Tout semble aller pour le mieux et du jour au lendemain, votre crush se volatilise.

Comment réagir face au cloaking ?

Le cloaking peut rapidement vous faire perdre la raison et le goût de l’amour. Sur le coup, vous allez certainement chercher à joindre la personne en créant un « faux compte » ou en mobilisant vos amis. C’est humain, vous voulez des explications. Vous n’avez pas envie de rester sur un blanc. Si la personne veut se faire oublier, difficile pour vous de feindre l’amnésie. Pour aller de l’avant, voici quelques pistes.

Ne cherchez pas à obtenir des explications

C’est tentant pourtant c’est la pire décision que vous puissiez prendre. Certes, vous voulez comprendre pourquoi l’autre a agi ainsi. Mais en réalité, vous ne trouverez pas de réponse satisfaisante. Dites-vous simplement que c’est une expérience comme une autre, une mauvaise épreuve à oublier. Surtout, ne vous blâmez pas. Le problème ne vient pas de vous.

Ne vous remettez pas en question

Le cloaking peut provoquer une baisse d’estime de soi. Vous pourriez vous dire que vous avez fait quelque chose de mal, que vous n’étiez pas assez bien… STOP. Vous n’êtes pas responsable du comportement lâche de quelqu’un d’autre.

Exprimez vos émotions

Ne gardez pas votre frustration pour vous. Parlez-en à vos amis, écrivez vos ressentis, faites du sport, allez crier dans la forêt, tapez dans un punching-ball bref, évacuez. Faites ressortir vos émotions. Vous êtes totalement légitime d’être en colère, déçue…

Recentrez-vous sur vous

Le cloaking peut donner envie de traquer l’autre sur les réseaux, mais cela ne fera que nourrir votre souffrance. Bloquez à votre tour si nécessaire et concentrez-vous sur votre bien-être. Prenez le temps qu’il faut pour remettre votre cœur sur pieds.

Dans un marché sentimental où l’on zappe les profils comme on change de playlist, les pratiques nocives comme le cloaking sont légion. Au lieu de dire clairement « ça ne peut pas continuer entre nous », certaines personnes préfèrent déguerpir sans un bruit. C’est la solution de facilité.