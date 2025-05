Cette astuce de séduction qui fonctionne à coup sûr !

Au lieu d’attendre indéfiniment avant d’organiser un rendez-vous physique, pourquoi ne pas précipiter un peu ce tête-à-tête avec vos crush virtuel ? C’est ce que suggère le sponti-dating, une pratique de séduction loin des faux-semblants et des échanges superficiels. Bonne personne ou non, vous en aurez vite le coeur net.

Qu’est-ce que le sponti-dating, pratique vantée par les love coach ?

En général, quand vous matchez sur une appli de rencontres, vous voulez tout faire dans les règles de l’art comme s’il y avait une « marche à suivre », un protocole bien strict. Vous n’avez pas envie de vous précipiter, alors vous laissez la complicité naître entre les pixels. Vous attendez que la conversation se remplisse pour vous faire une meilleure idée de votre crush et jauger votre niveau de compatibilité. Sauf que derrière l’écran, la personne avec qui vous discutez jour et nuit et qui commence à vous rendre toute chose, peut se donner un genre et dissimuler sa vraie nature.

Peut-être même qu’il s’est inventé une vie, des hobbies ou une personnalité pour mieux s’immiscer dans votre cœur. Or, tant que vous ne l’avez pas vu en vrai, difficile de faire tomber le masque. Alors pour ne pas gaspiller trop d’énergie avec quelqu’un qui flirte étrangement avec l’idéal et qui trompe son monde, proposez d’emblée une rencontre en chair et en os.

N’attendez pas de franchir le cap des 500 messages, des 30 appels et des taquineries 2.0 pour voir à qui vous avez réellement affaire. C’est tout le principe du sponti-dating, une technique de séduction qui ne passe pas par quatre chemins et qui se veut plus directe. Avec le sponti-dating, vous n’avez pas le temps de vous faire une image dorée de la personne, vous la découvrez telle qu’elle est, munie de ses qualités et ses défauts.

« Être spontané vous permet d’être beaucoup plus ouvert à l’idée de rencontrer quelqu’un, plutôt que de passer en revue mentalement toutes vos exigences amoureuses », explique Emma Hathorn, experte en relations pour l’application de rencontres Seeking, à Stylist

Une pratique qui se base sur la première impression

Plus la rencontre physique traîne, plus vous avez des attentes élevées et plus vous projetez des plans sur la comète. Certes, vous avez besoin de faire connaissance en amont mais pas question de trop en dévoiler. La personne en face peut se survendre ou au contraire ne pas se montrer sous son meilleur jour.

Quelqu’un qui est très démonstratif, qui vous inonde de compliments et de coeurs par écrit peut être plus froid et mutique en vrai. À l’inverse, quelqu’un qui est dans la retenue lors des batifolages 2.0 peut s’avérer fleur bleue, romantique et très captivant à l’oral. Eh oui, désolée de vous le dire mais cet homme un peu Roméo sur les bords peut être un véritable beauf dans la réalité.

C’est facile de tricher sur les applis de dating d’autant plus avec ce cher ChatGPT, très sollicité par les célibataires en manque d’inspiration. En direct, c’est plus compliqué de jouer un rôle (à moins d’avoir un talent d’acteur caché). Avec le sponti-dating, vous savez à quoi vous en tenir. Cette pratique confirme ou pas ce que vous pensez de la personne.

Comment s’initier au sponti-dating et éviter les désillusions ?

Le sponti-dating est prescrit par de nombreux love coachs et ce n’est pas un hasard. Comme l’explique Emma Hathorn, le sponti-dating permet « d’être beaucoup plus ouvert à l’idée de rencontrer quelqu’un plutôt que de passer par une liste de tout ce que vous recherchez ». En résumé, vous prenez la personne comme elle est, sans vous poser mille questions.

Contentez-vous de quelques banalités : « c’est quoi ton job ? », « qu’est-ce que tu fais pendant ton temps libre », « quel est ton film préféré ? » et si ce qu’elle dégage vous plaît, réservez les questions plus confidentielles pour la rencontre physique. Passez à l’action et donnez-lui rendez-vous pour savoir si elle est aussi convaincante que sur le papier. Et si jamais le meeting sentimental tourne court et finit classé sans suite, la spécialiste vous encourage à relativiser : « cela reste une interaction qui en vaut la peine ».

Le sponti-dating redonne du sens aux rencontres. En suivant cette ligne de conduite, vous augmentez vos chances de bâtir une relation sérieuse et durable. Ça vaut le coup d’essayer non ?