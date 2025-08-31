Ce que cette Américaine a osé faire face à une voleuse en Italie fait le tour du web

Une touriste américaine en voyage à Venise ne s’attendait pas à devoir traquer elle-même une pickpocket à l’aide de la technologie. Grâce à l’application « Find My » d’Apple et à ses AirPods volés, elle a réussi à retrouver le groupe suspecté de l’avoir dévalisée — une séquence qui fait désormais le tour des réseaux sociaux.

Un vol en plein centre touristique de Venise

Les faits se sont déroulés à la fin du mois d’août 2025. En pleine période touristique, une famille originaire de Caroline du Nord, aux États-Unis, visitait Venise lorsque l’incident s’est produit. Alors qu’ils circulaient près d’un pont bondé, l’une des membres du groupe, une femme dont l’identité n’a pas été rendue publique, s’est rendu compte que son sac avait été ouvert à son insu. Parmi les objets dérobés figuraient son passeport, de l’argent liquide, des cartes bancaires, un flacon d’eau et une paire d’AirPods.

An American tourist grabbed a pickpocket girl by the ponytail while vacationing in Italy and refused to let her go until she got her passport and credit cards back😭

pic.twitter.com/FWcscLBr61 — kira 👾 (@kirawontmiss) August 25, 2025

Un réflexe technologique qui change la donne

Rapidement, la touriste utilise la fonctionnalité “Find My” d’Apple, un service permettant de localiser des appareils connectés. Grâce au signal émis par les AirPods, elle parvient à suivre leur trace dans les rues de Venise. Le signal la mène jusqu’à un groupe de trois adolescentes, soupçonnées d’être liées au vol. C’est à ce moment qu’un membre de la famille, Karis McElroy, partage l’expérience sur TikTok, diffusant une vidéo où l’on voit la touriste confronter directement l’une des jeunes filles.

Une confrontation physique relayée sur les réseaux

Dans les images, on voit la femme saisir l’une des adolescentes par sa queue de cheval pour l’empêcher de fuir. La scène, tendue, montre la suspecte crier et tenter de se libérer, tandis que la touriste maintient son emprise. Deux autres filles sont présentes : l’une prend la fuite, tandis qu’une autre est interpellée plus tard, selon les informations relayées.

La vidéo, visionnée des millions de fois sur TikTok et X (anciennement Twitter), a suscité de nombreuses réactions, entre admiration pour la détermination de la femme et débat sur la manière d’agir dans ce genre de situation.

Intervention des autorités et restitution partielle

Selon les informations rapportées par plusieurs médias américains, la police italienne a ensuite été alertée. Une des suspectes aurait été arrêtée à l’aéroport de Venise alors qu’elle tentait de quitter la ville. Le sac de la victime a été retrouvé au bureau de liaison américain situé à l’intérieur de l’aéroport. Son contenu, notamment le passeport et les cartes de crédit, a été récupéré en bon état.

Les autorités italiennes n’ont pas encore communiqué officiellement sur l’identité des jeunes filles ni sur leur appartenance éventuelle à un réseau organisé de vols à la tire. Ce type de délinquance reste fréquent dans les grandes villes touristiques, particulièrement en été.

Quand la technologie s’invite dans la lutte contre les vols

L’usage de la géolocalisation dans des cas de vol personnel n’est pas nouveau, mais cette affaire en offre une illustration marquante. Des produits comme les AirTags ou les AirPods, couplés à l’application Find My, sont de plus en plus utilisés par des particuliers pour retrouver des objets perdus… ou volés.

Toutefois, les autorités rappellent régulièrement que ce type de traque ne remplace pas une enquête officielle et que confronter soi-même un·e suspect·e peut comporter des risques, notamment en territoire étranger. Dans le cas présent, l’intervention a permis de récupérer les biens sans incident grave, mais elle aurait pu prendre une tournure différente.

Une réaction saluée, mais qui interroge

Sur les réseaux sociaux, les réactions oscillent entre admiration et prudence. Beaucoup saluent le sang-froid et l’audace de la touriste américaine, face à une situation de vulnérabilité en terrain inconnu. D’autres s’interrogent sur les limites d’une telle action : face à des mineures, dans un pays étranger, est-il prudent — voire légitime — d’intervenir soi-même ?

Des experts en sécurité recommandent en général de ne pas engager de confrontation physique, mais de contacter immédiatement la police en fournissant les données de localisation.

Entre vigilance et autonomie

Ce fait divers, devenu viral, illustre les tensions entre vigilance individuelle, recours à la technologie, et nécessité d’une réponse coordonnée avec les autorités locales. Dans un contexte touristique mondial où les vols à la tire restent fréquents, cette affaire rappelle que des outils comme « Find My » peuvent se révéler utiles — à condition de les utiliser avec discernement.

La réactivité de cette touriste américaine a permis une restitution rapide de ses biens, tout en mettant en lumière les réalités parfois méconnues du tourisme international. Mais elle pose aussi une question essentielle : face au vol, jusqu’où un particulier peut-il ou elle aller sans se mettre en danger ?