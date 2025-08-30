Changer de vie à 40 ans, ces femmes ont osé

Et si la quarantaine n’était pas une fin, mais un nouveau départ ? En 2025, de plus en plus de femmes décident de réinventer leur vie après 40 ans, et certaines d’entre elles deviennent même des figures emblématiques de réussite tardive. Voici quatre parcours inspirants, chacun prouvant qu’il n’est jamais trop tard pour tout changer — avec audace, détermination et liberté.

Joanna Cannon, de livreuse de pizzas à psychiatre et romancière

Longtemps éloignée des études, Joanna Cannon quitte l’école à 15 ans et enchaîne les petits boulots, dont la livraison de pizzas. D’après Women & Home, ce n’est qu’à l’âge adulte qu’elle reprend le chemin des bancs de l’université. Après des trajets quotidiens de cinq heures pour suivre des cours de médecine, elle obtient son diplôme de psychiatre à 42 ans. Mais elle ne s’arrête pas là. Passionnée par l’écriture, elle publie un premier roman qui rencontre un franc succès, et se lance dans une carrière littéraire tout en travaillant dans le système de santé britannique. Son parcours illustre la persévérance et la capacité à suivre plusieurs vocations, même après 40 ans.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Joanna Cannon (@drjocannon)

Vera Wang, l’icône de la mode révélée à 40 ans

Aujourd’hui mondialement connue, Vera Wang ne lance sa maison de couture qu’à 40 ans. Avant cela, elle évolue dans l’univers du patinage artistique, puis devient rédactrice chez Vogue, et enfin directrice artistique chez Ralph Lauren. C’est à l’approche de son mariage, frustrée de ne pas trouver la robe idéale, qu’elle décide de créer ses propres modèles. En 1990, elle fonde sa marque. Résultat : elle transforme le marché des robes de mariée et séduit les plus grandes stars. Trente ans plus tard, elle continue de créer, prouvant qu’un changement de trajectoire peut aussi rimer avec consécration.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Vera Wang (@verawang)

MacKenzie Scott, puissance philanthropique au service des autres

Après son divorce avec Jeff Bezos, MacKenzie Scott hérite d’une immense fortune. Mais loin de se contenter de ce rôle, elle choisit d’en faire un levier de transformation sociale. Dès la quarantaine, elle s’engage dans une démarche radicale : redistribuer sa richesse. D’après Forbes, en 2025, elle a déjà donné plus de 16 milliards de dollars à des milliers d’organisations à but non lucratif, dans les domaines de l’éducation, de l’égalité raciale ou des droits des femmes. Sans campagne médiatique ni fondation centralisée, elle agit avec discrétion mais efficacité. Une réinvention au service du bien commun.

View this post on Instagram A post shared by MacKenzie Scott (@mackenziescott2020)

Témoignage : « À 40 ans, j’ai trouvé ma sérénité »

Sur le blog La mariée en colère, une lectrice partage son ressenti au seuil de la quarantaine, dans un billet empreint de sincérité et de douceur. Elle écrit :

« J’avais autour de moi autant de personnes qui ont bien vécu leur passage à la quarantaine que d’autres pour qui la ‘crise de la quarantaine’ a pris tout son sens. … J’ai appris à m’aimer, à aimer mon corps, à aimer mes défauts et mes qualités… …au final, j’ai cette impression qu’il ne me reste qu’à profiter ! »

lamarieeencolere.com

Ce témoignage montre une transition personnelle saine et apaisée, loin du cliché de la crise de la quarantaine, mais plutôt comme une véritable renaissance intérieure. Cette femme, à 40 ans, partage un état d’esprit empli de maturité – une sérénité nouvellement trouvée faite d’acceptation, de gratitude et d’amour de soi.

Ces femmes venues d’horizons très différents ont ainsi un point commun : elles ont osé changer, repenser leur vie, et se lancer dans l’inconnu. À 40 ans et plus, elles prouvent qu’il n’est jamais trop tard pour tracer un nouveau chemin — qu’il soit professionnel, créatif ou engagé. Et leur exemple continue d’inspirer des milliers d’autres femmes à croire, elles aussi, en un nouveau départ.