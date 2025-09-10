Ce lycée américain prend une décision radicale pour « calmer le chaos dans les toilettes »

Clelia Campardon
RDNE Stock project/Pexels

À Oak Park and River Forest High School (Illinois – État des États-Unis), un choix drastique fait polémique : la direction a supprimé les portes extérieures des toilettes pour « limiter vapotage, bagarres et absences des élèves ».

Un contexte de dérives dans les sanitaires

Depuis plusieurs mois, enseignants, surveillants et parents de ce lycée d’Illinois relevaient des incidents répétés dans les toilettes : vapotage, conflits, absences prolongées et détournement du lieu pour échapper aux cours. Face à l’ampleur du problème, l’administration a alors décidé de retirer les portes des entrées, autant pour les sanitaires filles que garçons.

Privés d’intimité : des élèves mobilisés

Si la direction assure « qu’aucune porte de cabine n’a été ôtée », le système désormais « à la façon aéroport » ne convainc pas les élèves. Une pétition portée par Laila Rosenthal réclame la remise des portes extérieures, évoquant anxiété, sentiment d’insécurité et besoin de refuge en cas d’urgence. Plus de 10 000 signatures depuis la rentrée illustrent la mobilisation et le malaise grandissant.

La direction assume malgré la polémique

Pour l’établissement, la mesure aurait « permis une baisse notable des incidents dans les sanitaires en quelques semaines ». La direction insiste : seules les entrées sont à découvert, et la pratique existe déjà dans d’autres espaces publics. Malgré les protestations, aucune remise en question n’est envisagée pour l’instant.

Cette décision radicale illustre le dilemme auquel sont confrontées de nombreuses écoles : concilier sécurité et discipline tout en respectant la vie privée et le bien-être des élèves. À Oak Park and River Forest High School, le débat reste ouvert, entre efficacité apparente et malaise ressenti, laissant planer la question : jusqu’où peut-on aller pour restaurer l’ordre sans compromettre la confiance et le confort des jeunes ?

Diplômée de Sciences Po, je nourris une véritable passion pour les sujets culturels et les questions de société.
À 80 ans, il affiche un corps sculpté et relance le débat sur le vieillissement

