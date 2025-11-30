Elle vit sur un bateau de croisière à l’année : à 77 ans, elle montre ce qu’on ne vous dit jamais

Société
Fabienne Ba.
@elizabethatsea27/Instagram

À 77 ans, Sharon Lane a tout quitté pour s’installer de façon permanente à bord de l’Odyssey Villa Vie Residences, un bateau de croisière qui offre un logement tout compris en naviguant autour du monde. Elle partage avec franchise ce que cette vie implique, y compris le seul vrai inconvénient qu’elle a rencontré.

Une retraite de rêve sur les océans

Installée sur ce navire qui explore 425 destinations dans 147 pays sur 3,5 ans, Sharon bénéficie d’un cadre unique avec un logement fixe, des repas 24h/24, des soins médicaux et des animations diverses. Cette option de résidence à bord, accessible à un coût dégressif selon l’âge, lui permet de voyager sans les contraintes liées aux aéroports et de vivre une retraite active et libre.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Sharon E. Lane (@elizabethatsea27)

Le revers de la médaille

Si cette vie paraît idyllique, Sharon confesse un détail qui peut sembler anodin, mais qui l’ennuie beaucoup : ne pas pouvoir se lever pour aller chercher un en-cas ou réchauffer un plat comme chez soi. Cette contrainte invisible souligne les adaptations nécessaires pour vivre pleinement sur un bateau, même avec tous les services proposés.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Sharon E. Lane (@elizabethatsea27)

Au-delà des désagréments, une expérience enrichissante

Le plaisir de découvrir l’Europe, les Caraïbes, le Japon ou bientôt l’Afrique du Sud l’emporte largement. Sharon explique en effet savourer la sensation unique d’avoir sa maison en mouvement permanent, offrant un souffle renouvelé à sa retraite, alliant découverte, confort et communauté flottante.

Vivre sur un bateau de croisière à l’année n’est pas un choix classique, mais pour Sharon Lane, c’est la promesse d’une retraite hors du commun. Entre émerveillement quotidien, rencontres enrichissantes et confort assuré, elle démontre que l’âge n’est pas un frein à l’aventure. Sharon prouve qu’oser sortir des sentiers battus peut transformer sa vie en une expérience inoubliable, même à 77 ans.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
Article précédent
Ces 5 diplômes qui coûtent cher… mais ne rapportent (presque) rien
Article suivant
« Je ne savais même pas faire une lessive » : ces cours improbables cartonnent chez les jeunes adultes

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

« Je ne savais même pas faire une lessive » : ces cours improbables cartonnent chez les jeunes adultes

Il y a encore quelques années, vous auriez peut-être ri en entendant quelqu’un dire qu’il prend un cours...

Ces 5 diplômes qui coûtent cher… mais ne rapportent (presque) rien

Malgré une croyance répandue, certains diplômes universitaires représentent un investissement très élevé sans garantir un retour financier à...

Cet Américain n’en revient pas de ce qu’il a découvert dans un supermarché français

Un utilisateur américain de TikTok récemment installé dans le sud de la France partage son étonnement face à...

Elle révèle les messages que des hommes lui envoient… et c’est tout simplement choquant

Sur Instagram, la créatrice de contenu Camille (@camillelv) a décidé de rendre visibles les messages privés violents et...

Être brillante aurait un prix : ce que la science révèle sur la perception des femmes intelligentes

Détenir un master, parler plusieurs langues, travailler au poste d’ingénieur, avoir une culture générale débordante. Voilà des preuves...

Pourquoi de plus en plus de femmes recherchent des lieux non-mixtes ?

De nos jours, un nombre croissant de femmes choisissent de fréquenter des espaces non-mixtes, qu’il s’agisse de salles...