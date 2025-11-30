Elle vit sur un bateau de croisière à l’année : à 77 ans, elle montre ce qu’on ne vous dit jamais

À 77 ans, Sharon Lane a tout quitté pour s’installer de façon permanente à bord de l’Odyssey Villa Vie Residences, un bateau de croisière qui offre un logement tout compris en naviguant autour du monde. Elle partage avec franchise ce que cette vie implique, y compris le seul vrai inconvénient qu’elle a rencontré.

Une retraite de rêve sur les océans

Installée sur ce navire qui explore 425 destinations dans 147 pays sur 3,5 ans, Sharon bénéficie d’un cadre unique avec un logement fixe, des repas 24h/24, des soins médicaux et des animations diverses. Cette option de résidence à bord, accessible à un coût dégressif selon l’âge, lui permet de voyager sans les contraintes liées aux aéroports et de vivre une retraite active et libre.

Le revers de la médaille

Si cette vie paraît idyllique, Sharon confesse un détail qui peut sembler anodin, mais qui l’ennuie beaucoup : ne pas pouvoir se lever pour aller chercher un en-cas ou réchauffer un plat comme chez soi. Cette contrainte invisible souligne les adaptations nécessaires pour vivre pleinement sur un bateau, même avec tous les services proposés.

Au-delà des désagréments, une expérience enrichissante

Le plaisir de découvrir l’Europe, les Caraïbes, le Japon ou bientôt l’Afrique du Sud l’emporte largement. Sharon explique en effet savourer la sensation unique d’avoir sa maison en mouvement permanent, offrant un souffle renouvelé à sa retraite, alliant découverte, confort et communauté flottante.

Vivre sur un bateau de croisière à l’année n’est pas un choix classique, mais pour Sharon Lane, c’est la promesse d’une retraite hors du commun. Entre émerveillement quotidien, rencontres enrichissantes et confort assuré, elle démontre que l’âge n’est pas un frein à l’aventure. Sharon prouve qu’oser sortir des sentiers battus peut transformer sa vie en une expérience inoubliable, même à 77 ans.