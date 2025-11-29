Cet Américain n’en revient pas de ce qu’il a découvert dans un supermarché français

Un utilisateur américain de TikTok récemment installé dans le sud de la France partage son étonnement face à la diversité impressionnante du rayon fromages dans un supermarché Leclerc. Habitué aux supermarchés américains où le cheddar domine, il découvre un univers de saveurs et de variétés inconnues pour lui.

Une explosion de choix inattendue

En filmant le rayon fromages du Leclerc local, il montre des dizaines de références issues des régions françaises et européennes, allant du camembert au roquefort, en passant par de nombreux fromages affinés et artisanaux. Cette abondance contraste fortement avec l’offre limitée souvent observée aux États-Unis, où le cheddar et quelques autres variétés dominent largement.

Le fromage, une institution en France

Le fromage fait partie intégrante de la gastronomie française, apprécié pour sa variété quasi infinie, ses différences de textures, de goûts et ses origines multiples. Les rayons français proposent ainsi des fromages de vache, chèvre et brebis, avec des affinages et des terroirs très variés, offrant aux consommateurs une véritable expérience sensorielle à chaque achat.

Un choc culturel partagé sur les réseaux

Cette découverte, relayée sur TikTok, a suscité de nombreuses réactions parmi les abonnés américains, certains fascinés, d’autres envieux de cette diversité accessible en France. Ce témoignage met en lumière les différences culinaires importantes entre les pays et invite à apprécier la richesse des traditions locales dans l’alimentation.

Cet épisode illustre bien comment une simple visite au supermarché peut devenir une révélation culturelle, en particulier autour d’un produit aussi emblématique que le fromage en France.

