Le mythe de la « cool girl » : quand « être désirable » signifie surtout ne jamais déranger

Elle aime le sport, mange avec appétit, ne fait jamais de scène et rit même lorsqu’une blague la vise. La « cool girl » semble avoir « tout compris » : elle est belle sans en faire trop, féminine sans être apprêtée, disponible sans être exigeante. Derrière ce personnage « séduisant » se cache surtout une injonction bien moins glamour : ne surtout pas déranger.

Une femme parfaite… surtout quand elle ne demande rien

La « cool girl » est devenue un personnage culturel incontournable après la publication, en 2012, d’un roman à succès dont un passage célèbre décrivait les femmes comme « des personnages capables d’adopter tous les goûts et comportements supposés plaire aux hommes ». Depuis, le concept a largement dépassé la fiction. La « cool girl », c’est celle qui ne réclame rien, ne se met pas en colère, ne fait pas de reproches, mange « comme les autres », aime le sport, accepte les habitudes de son partenaire et ne semble jamais avoir besoin d’attention.

Son secret ? Elle ne prend pas trop de place. Et c’est justement là que le problème commence. Car ce portrait repose moins sur ce qu’elle est que sur tout ce qu’elle s’interdit d’être : contrariée, exigeante, fatiguée, ambitieuse, vulnérable, en désaccord ou simplement… compliquée comme n’importe quel être humain.

2026 : bienvenue dans l’ère de la « pick me girl »

Le vocabulaire a évolué. Sur les réseaux sociaux, la « cool girl » a notamment laissé place à la « pick me girl », expression désignant une femme qui cherche l’approbation, notamment masculine, en se distinguant des autres femmes ou en les dévalorisant. Le mécanisme reste pourtant familier : pour être choisie, appréciée ou désirée, il faudrait prouver que l’on n’est pas « comme les autres ».

Attention toutefois au piège inverse. Le terme « pick me » est parfois utilisé pour juger n’importe quelle femme dont les goûts ou les comportements ne correspondent pas à ceux attendus. À force de vouloir dénoncer les normes, on peut donc fabriquer une nouvelle façon de contrôler les femmes. Autrement dit : vous n’avez pas à passer un examen de féminisme pour avoir le droit d’exister comme vous êtes.

Se taire pour préserver le lien : la psychologie s’en mêle

Ce phénomène n’est pas né avec TikTok, Instagram ou les tendances beauté. La psychologue américaine Dana Crowley Jack a théorisé dès 1991 le concept de self-silencing, que l’on peut traduire par « auto-réduction au silence ».

L’idée est simple : certaines personnes apprennent à mettre leurs besoins, leurs émotions ou leur colère au second plan pour préserver leurs relations. Elles cherchent à éviter le conflit, s’adaptent aux attentes des autres et finissent par mesurer leur valeur à travers le regard extérieur. Les recherches menées depuis ont largement étudié ce mécanisme et l’ont notamment associé à des symptômes dépressifs.

Une nuance essentielle mérite cependant d’être conservée : l’idée selon laquelle les femmes seraient systématiquement davantage concernées que les hommes n’a pas été confirmée. L’auto-silencement n’est donc pas exclusivement féminin. En revanche, les normes sociales qui encouragent les femmes à être conciliantes, agréables et accommodantes restent profondément genrées.

Une femme n’a pas de rôle à jouer

C’est ici que le mythe de la « cool girl » perd définitivement de son éclat. Une femme n’a pas pour mission d’être désirable. Elle n’a pas à être constamment belle, maquillée, mince, apprêtée, souriante, sexy, douce ou « facile à vivre ». Elle n’a pas davantage à devenir la « version féminine idéale » imaginée par le patriarcat : suffisamment séduisante pour attirer, mais jamais assez affirmée pour déranger.

Elle peut aimer le maquillage ou ne jamais en porter. Adorer les robes ou vivre en baskets. Faire du sport ou détester ça. Manger avec plaisir, changer d’avis, dire non, poser ses limites, prendre de la place, se mettre en colère, avoir des jours sans. Et surtout, elle peut ne pas être désirable. Parce que son existence ne dépend pas du fait d’être choisie.

Le vrai luxe ? Pouvoir être pleinement soi

Le problème n’est pas d’être détendue, sportive, « féminine », spontanée ou de ne pas aimer les conflits. Ces traits peuvent être parfaitement authentiques et joyeux lorsqu’ils correspondent réellement à vos envies. Le problème apparaît lorsqu’ils deviennent un costume à enfiler pour être aimée. À force de vouloir être la femme qui ne dérange jamais, on finit par gommer ses préférences, ses limites et sa personnalité. Or une relation saine n’a pas besoin d’une personne « parfaitement lisse » : elle a besoin de deux personnes capables d’exister pleinement.

La véritable liberté n’est peut-être donc pas de devenir une « cool girl ». C’est de ne plus avoir besoin d’être cool pour avoir de la valeur. Vous avez le droit d’être désirable, ou pas. Apprêtée, ou pas. Facile à vivre certains jours et franchement moins d’autres. Bref : vous avez surtout le droit d’être une personne, pas un rôle.