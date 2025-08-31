Ils recréent leurs photos d’enfance, et le résultat est aussi touchant que bluffant

Refaire aujourd’hui les photos qui nous ont marqués enfants, c’est le pari réussi du projet photographique « Back to the Future », né sous l’impulsion de la photographe argentine Irina Werning. Depuis 2010, elle immortalise des modèles qui reproduisent le décor, l’expression et la tenue de vieux clichés. Entre humour, émotion et nostalgie, ces diptyques bouleversent la perception du temps qui passe.

Une reconstitution minutieuse, entre art et mémoire

Chaque image nécessite une reconstitution presque cinématographique : lieu, lumière, accessoires sont minutieusement choisis pour coller au souvenir original. Irina Werning pousse la ressemblance jusqu’au moindre détail, révélant comment grandir ne change pas l’essentiel de notre identité visuelle.

View this post on Instagram A post shared by irina werning (@irinawerning)

View this post on Instagram A post shared by irina werning (@irinawerning)

View this post on Instagram A post shared by irina werning (@irinawerning)

Un projet viral et universel

Très vite, ce jeu photographique est devenu viral sur Internet et s’est imposé comme un phénomène mondial, inspirant des milliers de personnes à tenter l’expérience à leur tour. Avec plus de 250 portraits réalisés dans 32 pays, la série a été publiée dans un livre et reprise par des campagnes publicitaires, illustrant à quel point l’émotion et la nostalgie sont universelles.

View this post on Instagram A post shared by irina werning (@irinawerning)

View this post on Instagram A post shared by irina werning (@irinawerning)

La puissance du souvenir mis en scène

Pour Irina Werning et les participants, rejouer une photo d’enfance est souvent bien plus qu’un simple souvenir, mais un moment intime et collectif. Entre rires, tendresse et mélancolie, chaque diptyque révèle le pouvoir du passé sur nos vies d’adultes.

Ce projet fascinant invite ainsi chaque personne à une balade dans le temps, et rappelle que l’essentiel de notre histoire familiale reste toujours vivant en nous.