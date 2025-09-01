Préparez-vous : la Lune de sang arrive et c’est un moment magique

Fabienne Ba.
GEORGE DESIPRIS _ Pexels

La nuit du dimanche 7 au lundi 8 septembre promet une des plus grandes merveilles astronomiques de l’année. Lors de cette éclipse lunaire totale, la Terre s’interposera entre le Soleil et la Lune, plongeant notre satellite dans une ombre colorée de rouge cuivré.

Un phénomène fascinant et rare

La Lune de sang ne doit pas son nom à la formation de cratères, mais à sa teinte spectaculaire. Lorsque la Lune passe dans l’ombre totale de la Terre, seule une partie des longueurs d’onde rouges du Soleil filtre à travers l’atmosphère et colore la surface lunaire en nuances allant du rouge profond à l’orange cuivré. Ce phénomène ne survient qu’environ tous les deux ans lors d’une éclipse totale de Lune, rendant chaque apparition précieuse et mémorable.

 

Où et quand observer la Lune de sang

En France, le maximum de l’éclipse est prévu à 20h11. L’événement dure plus de 3 heures, avec une phase totale d’environ 82 minutes. Plus on se trouve à l’est du pays, plus longtemps la Lune sera visible sous sa couleur la plus intense. Pour une expérience optimale, privilégiez un horizon dégagé à l’est, loin des lumières urbaines et des obstacles. Jumelles ou télescope peuvent enrichir l’observation, mais le spectacle reste accessible à tous à l’œil nu.

Un rituel astronomique à partager

La Lune de sang a toujours fasciné par ses accents presque mystiques, inspirant traditions et rituels depuis l’Antiquité. Aujourd’hui, le phénomène séduit les astronomes, voyageurs et amateurs qui se réunissent pour célébrer ensemble ce moment splendide sous les étoiles.

La Lune de sang du 7 septembre 2025 est une invitation à rêver et contempler la magie du ciel nocturne, à ne pas manquer pour tous les amoureux de l’espace et des phénomènes rares.

