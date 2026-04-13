Cette joueuse de tennis professionnelle s’entraîne sous le bruit des bombardements

La joueuse de tennis professionnelle ukrainienne Marta Kostyuk a partagé une réalité marquante de sa préparation sportive : des entraînements à Kyiv sous le son des sirènes d’alerte aérienne. Son témoignage met en lumière les défis auxquels font face certains athlètes évoluant dans des contextes géopolitiques instables.

Un message qui témoigne d’une réalité difficile

Sur ses réseaux sociaux, Marta Kostyuk a indiqué préparer la saison sur terre battue à Kyiv, tout en étant confrontée aux alertes liées aux frappes aériennes. Elle a écrit : « Clay season prep in Kyiv. Under air raid alarms » (« Préparation de la saison de la terre battue à Kyiv. Sous alerte aérienne »). Ce message souligne les conditions particulières dans lesquelles certains sportifs poursuivent leur préparation, malgré un environnement marqué par l’insécurité. Depuis le début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022, de nombreux athlètes ukrainiens ont évoqué les conséquences du conflit sur leur entraînement, leurs déplacements et leur carrière.

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Une préparation essentielle pour la saison sur terre battue

La saison sur terre battue constitue une période importante du calendrier du tennis professionnel, comprenant plusieurs tournois majeurs en Europe. La préparation physique et technique est particulièrement exigeante, car cette surface modifie la vitesse de jeu et les déplacements. S’entraîner dans un contexte marqué par des alertes régulières peut perturber la continuité du travail sportif, nécessitant une capacité d’adaptation importante. Pour les joueuses et joueurs professionnels, la régularité de l’entraînement constitue un élément clé de la performance lors des compétitions internationales.

Le sport face aux réalités géopolitiques

Depuis 2022, plusieurs sportifs ukrainiens ont pris position publiquement sur l’impact de la guerre sur leur carrière. Certains ont choisi de s’entraîner à l’étranger, tandis que d’autres – comme Marta Kostyuk – continuent de partager des images de leur quotidien dans leur pays d’origine. Les témoignages d’athlètes contribuent à rappeler que les événements géopolitiques peuvent avoir des répercussions directes sur la préparation sportive, la santé mentale et les conditions de compétition. Dans ce contexte, la parole des sportifs devient également un moyen de sensibiliser à des réalités qui dépassent le cadre du sport.

Une joueuse engagée sur et en dehors du court

Marta Kostyuk s’est exprimée à plusieurs reprises sur les conséquences de la guerre en Ukraine, notamment lors de tournois internationaux. Comme d’autres athlètes ukrainiens, elle a évoqué l’importance de continuer à représenter son pays malgré les difficultés. Sa participation aux compétitions internationales s’inscrit dans un contexte où de nombreux sportifs cherchent à maintenir leur carrière tout en restant attentifs à la situation dans leur pays. Cette double réalité souligne la complexité du parcours des athlètes évoluant dans un environnement marqué par l’incertitude.

En définitive, le témoignage de Marta Kostyuk met en lumière les conditions particulières dans lesquelles certains sportifs poursuivent leur préparation professionnelle. S’entraîner sous les alertes aériennes illustre l’impact du contexte géopolitique sur le quotidien des athlètes. Au-delà de la performance sportive, cette situation rappelle la capacité d’adaptation nécessaire pour évoluer au plus haut niveau dans des circonstances exceptionnelles.