Les hommes les plus beaux de 2025 selon une étude : un top qui bouscule les idées reçues

Chaque fin d’année voit fleurir son lot de classements et de tendances, mais celui-ci fait particulièrement parler. L’étude menée par PlayersTime, spécialiste de l’analyse data, s’est penchée sur des années de publications du magazine People pour déterminer ce qui fait aujourd’hui craquer le public. Le résultat ? Un palmarès 2025 des « hommes les plus beaux du monde », dominé par des visages bien connus… mais dont le profil révèle une évolution marquante des critères de beauté masculine.

Theo James en tête, le charme à l’état pur

L’acteur britannique Theo James, révélé dans « Divergente » et adoré depuis « The White Lotus », arrive en première position. Selon l’étude, il correspond à 89 % des critères du « portrait idéal » : prestance naturelle, regard intense, élégance sobre et une aura mystérieuse qui semble faire l’unanimité.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par THEO JAMES (@theojames016)

Derrière lui, on retrouve Jonathan Bailey, star de « La Chronique des Bridgerton », puis le chanteur colombien Maluma, dont la présence charismatique complète ce trio de têtes. Trois personnalités très différentes, mais un point commun évident : une confiance tranquille, un style affirmé et une sincérité dans l’attitude.

Il est important de rappeler que la beauté est subjective : ces hommes en tête du classement ne seront pas perçus comme beaux par tout le monde, et leur apparence peut même sembler « clichée », car conforme aux standards de beauté. Au final, peu importe notre genre, chaque personne a sa propre beauté, unique et précieuse. Ce classement ne doit surtout pas vous faire complexer, messieurs : soyez simplement vous-même.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par People Magazine (@people)

Un portrait-robot du « charme moderne »

Pour établir ce classement, les chercheurs ont analysé en détail les tendances de plusieurs années : âge, taille, couleur des yeux et des cheveux, pilosité, tatouages, morphologie, mais aussi situation amoureuse ou même signe astrologique. Résultat : le profil qui revient le plus souvent est celui de l’homme grand, brun, athlétique, approchant la quarantaine, avec un léger mystère dans le regard.

Le reste du classement confirme cette tendance : Kit Harington, Jensen Ackles, Jacob Elordi, Penn Badgley, Henry Cavill, Riley Green ou encore Timothée Chalamet s’y distinguent également. Des univers différents, mais tous incarnent une forme de beauté authentique, entre force, sensibilité et profondeur.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jacob Elordi Fan (@jacobelordicom)

Vers une vision plus nuancée du « charme masculin »

Au-delà des visages et des chiffres, ce top 10 montre à quel point le concept de beauté masculine évolue. Fini le culte du corps parfait ou du stéréotype viril : en 2025, la beauté se lit dans l’expression, l’attitude, la prestance, et ce que dégage une personnalité. Elle réside autant dans la confiance tranquille que dans la capacité à être soi-même, dans le charisme discret ou le regard sincère, dans le style qui reflète l’individualité plutôt que la conformité.

Ce classement n’est donc pas une norme à atteindre, mais plutôt un miroir des diverses manières dont le charme peut se manifester. Certaines personnes préféreront le sourire malicieux, d’autres l’assurance naturelle, d’autres encore l’élégance ou la sensibilité. L’important est de comprendre que la beauté est plurielle : elle ne se limite pas aux standards médiatiques, et chaque personne possède ses propres atouts. En fin de compte, cette vision renouvelée du charme masculin nous invite à se rappeler que chaque homme, à sa manière, peut être beau.

En résumé, plus qu’un simple classement, cette étude confirme que la beauté est plurielle. Et, visiblement, cette année, elle a un accent résolument britannique.