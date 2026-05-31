Lassé de payer un loyer chaque semaine, ce couple a choisi de vivre en camping-car

Et si la liberté tenait dans quelques mètres carrés sur roues ? C’est le pari qu’ont fait Kath Cross et Stuart Hall. Fatiguée de consacrer l’essentiel de ses revenus à son logement, cette Britannique a décidé de changer radicalement de vie en rejoignant son compagnon dans un camping-car aménagé. Depuis, le couple sillonne les routes d’Europe et bien au-delà.

Du quotidien routinier à la vie nomade

En 2022, Kath Cross tourne une page importante. Ses filles ayant quitté le foyer, elle réalise que son logement de quatre chambres n’est plus adapté à sa situation. Le coût du loyer pèse lourdement sur son budget. Plutôt que de continuer à travailler principalement pour payer son logement, elle décide de vendre ses biens et d’adopter un mode de vie plus léger. Elle rejoint alors Stuart Hall dans son camping-car, avec l’envie de privilégier les expériences aux possessions matérielles.

Une maison compacte, mais pleine de possibilités

Leur nouveau foyer est un Mercedes Sprinter aménagé de 7,5 mètres de long. Dans cet espace optimisé, tout a trouvé sa place : chambre, cuisine, coin de travail et espace de vie. Passer d’une grande maison à un habitat mobile demande forcément quelques ajustements. Pourtant, le couple affirme avoir rapidement trouvé son équilibre. Pour eux, le confort ne se mesure plus en mètres carrés, mais en liberté de mouvement et en qualité de vie.

Plus de 40 000 kilomètres d’aventures

Depuis leur départ, Kath et Stuart ont parcouru plus de 40 000 kilomètres à travers une quinzaine de pays. Leur voyage les a conduits des paysages sauvages d’Écosse aux routes d’Europe continentale, jusqu’aux Balkans. Parmi leurs souvenirs les plus marquants figure la découverte du Sahara, un rêve que Kath nourrissait depuis de nombreuses années. Chaque destination devient l’occasion de découvrir de nouvelles cultures, de rencontrer des habitants et de vivre à leur propre rythme.

Un budget maîtrisé

Contrairement aux idées reçues, cette vie itinérante leur coûte moins cher que leur ancien mode de vie. Le couple dépense entre 900 et 1 200 livres sterling par mois pour couvrir l’ensemble de ses besoins, soit environ 1 050 à 1 400 euros. Une part importante de ce budget est consacrée au carburant, indispensable à leurs déplacements. Malgré cela, les dépenses restent inférieures au loyer que Kath réglait auparavant chaque semaine.

Une histoire née sur les sentiers

Kath et Stuart se sont rencontrés en 2021 dans un club de randonnée dans le sud du pays de Galles. Leur passion commune pour les grands espaces les rapproche rapidement. Au cours de leur première année ensemble, ils gravissent plus d’une centaine de sommets britanniques. Une longue escapade en Écosse à bord du camping-car de Stuart finit de convaincre Kath que cette vie d’aventure est faite pour elle.

Choisir la liberté plutôt que l’accumulation

Au fil des années, Kath a développé une réflexion personnelle sur la place des objets dans nos vies. En se séparant progressivement de ses affaires, elle dit avoir ressenti un profond sentiment d’allègement et d’indépendance. Pour le couple, l’objectif n’est pas de posséder toujours plus, mais de se créer un quotidien qui leur ressemble. Une philosophie qui séduit de plus en plus de personnes en quête de flexibilité et d’expériences enrichissantes.

Aujourd’hui, Kath et Stuart poursuivent ainsi leur route tout en partageant leur aventure à travers leur activité de création de contenu, baptisée « Vanavigation ». Quatre ans après avoir pris le départ, ils continuent d’explorer le monde avec la même conviction : parfois, réduire son espace de vie permet d’élargir considérablement son horizon.