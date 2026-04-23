Elle devient avocate à 17 ans, après être rentrée en fac de droit à 13 ans

Elle n’a que 13 ans lorsqu’elle intègre une faculté de droit en Californie. Quelques années plus tard, Sophia Park franchit une étape encore plus impressionnante : devenir avocate à seulement 17 ans. Cette trajectoire exceptionnelle a été confirmée par des médias américains, dont CBS News, qui ont retracé son parcours hors norme dans le système juridique californien.

Une progression accélérée dans le système éducatif américain

Dès son entrée très précoce dans les études supérieures, la jeune femme suit un parcours accéléré : cours de droit suivis en avance, validation rapide des diplômes et progression constante vers l’examen du barreau. Aux États-Unis, ce type de trajectoire reste extrêmement rare, notamment dans des disciplines aussi exigeantes que le droit.

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Un record de précocité au barreau de Californie

En réussissant l’examen du barreau, Sophia Park devient l’une des plus jeunes personnes à obtenir le statut d’avocate dans l’État de Californie. Ce record dépasse même certaines performances familiales déjà remarquées dans le domaine juridique. Ce type d’examen, particulièrement sélectif, constitue l’ultime étape pour exercer officiellement la profession d’avocat.

Une histoire familiale fortement liée au droit

Son parcours s’inscrit dans un environnement familial très tourné vers la justice. Plusieurs membres de sa famille évoluent déjà dans le milieu juridique, créant une forme de continuité et de transmission autour de cette discipline exigeante. Cette dynamique familiale semble avoir joué un rôle dans son orientation et sa progression rapide.

Une ambition centrée sur la défense des victimes

Au-delà de la performance académique, la jeune avocate affirme vouloir s’engager dans la défense des victimes et la protection des droits. Elle met en avant une volonté de servir la justice plutôt que de simplement battre des records. Ce positionnement donne une dimension plus humaine à un parcours souvent présenté comme exceptionnel avant tout sur le plan scolaire.

Entrée à la fac de droit à 13 ans et avocate à 17 ans, cette jeune Américaine incarne un parcours académique hors norme dans le système juridique américain. Au-delà du record, son histoire illustre la précocité exceptionnelle de certains talents et leur volonté de s’inscrire rapidement dans des carrières à forte responsabilité.