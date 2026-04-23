Elle devient avocate à 17 ans, après être rentrée en fac de droit à 13 ans

Société
Fabienne Ba.
Berna _ Pexels

Elle n’a que 13 ans lorsqu’elle intègre une faculté de droit en Californie. Quelques années plus tard, Sophia Park franchit une étape encore plus impressionnante : devenir avocate à seulement 17 ans. Cette trajectoire exceptionnelle a été confirmée par des médias américains, dont CBS News, qui ont retracé son parcours hors norme dans le système juridique californien.

Une progression accélérée dans le système éducatif américain

Dès son entrée très précoce dans les études supérieures, la jeune femme suit un parcours accéléré : cours de droit suivis en avance, validation rapide des diplômes et progression constante vers l’examen du barreau. Aux États-Unis, ce type de trajectoire reste extrêmement rare, notamment dans des disciplines aussi exigeantes que le droit.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par ecards (@sarcasm_only)

Un record de précocité au barreau de Californie

En réussissant l’examen du barreau, Sophia Park devient l’une des plus jeunes personnes à obtenir le statut d’avocate dans l’État de Californie. Ce record dépasse même certaines performances familiales déjà remarquées dans le domaine juridique. Ce type d’examen, particulièrement sélectif, constitue l’ultime étape pour exercer officiellement la profession d’avocat.

Une histoire familiale fortement liée au droit

Son parcours s’inscrit dans un environnement familial très tourné vers la justice. Plusieurs membres de sa famille évoluent déjà dans le milieu juridique, créant une forme de continuité et de transmission autour de cette discipline exigeante. Cette dynamique familiale semble avoir joué un rôle dans son orientation et sa progression rapide.

Une ambition centrée sur la défense des victimes

Au-delà de la performance académique, la jeune avocate affirme vouloir s’engager dans la défense des victimes et la protection des droits. Elle met en avant une volonté de servir la justice plutôt que de simplement battre des records. Ce positionnement donne une dimension plus humaine à un parcours souvent présenté comme exceptionnel avant tout sur le plan scolaire.

Entrée à la fac de droit à 13 ans et avocate à 17 ans, cette jeune Américaine incarne un parcours académique hors norme dans le système juridique américain. Au-delà du record, son histoire illustre la précocité exceptionnelle de certains talents et leur volonté de s’inscrire rapidement dans des carrières à forte responsabilité.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
Article précédent
Une prédiction venue d’un physicien prix Nobel relance les débats sur la fin de l’humanité

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Une prédiction venue d’un physicien prix Nobel relance les débats sur la fin de l’humanité

Le physicien et prix Nobel de physique David Gross a relancé un débat sensible sur les risques globaux...

Un robot signe une performance historique lors d’un semi-marathon et relance le débat

Un événement inédit s’est déroulé lors du semi-marathon de Yizhuang, en périphérie de Pékin, le 19 avril 2026....

Ni en emploi, ni retraitées : ces femmes de 50 ans confrontées à un angle mort professionnel

À la cinquantaine, certaines femmes se retrouvent dans une zone grise : "trop jeunes" pour la retraite, "trop...

Ces habitudes des baby-boomers intriguent encore les générations plus jeunes

On les imagine parfois dépassés, un peu « à l’ancienne ». Pourtant, les baby-boomers continuent de surprendre les...

Pourquoi le « looksmaxxing », cette obsession du physique chez les jeunes hommes, inquiète ?

Optimiser son apparence, prendre soin de son corps, se sentir bien dans sa peau : rien de nouveau...

À 26 ans, elle décide de vivre dans un van et son quotidien intrigue les internautes

Heidi Elliott, une Britannique de 26 ans, a choisi depuis six ans une vie radicalement différente de la...