« Mes faux-cils n’affectent pas mon jeu » : la réponse cinglante de cette rugbywoman aux critiques sexistes

En pleine Coupe du monde féminine, Georgia Evans, internationale galloise, a été la cible de remarques sur son apparence. L’athlète a depuis répliqué publiquement, affirmant que son style n’enlevait rien à ses performances sur le terrain.

Des critiques sur son look plutôt que sur son jeu

Depuis le début du tournoi organisé en Angleterre, Georgia Evans attire l’attention autant pour ses actions sur le terrain que pour son style. Ruban rose, vernis coordonné et faux-cils : autant de détails qui ont suscité des réactions sexistes sur les réseaux sociaux, certaines personnes estimant que son apparence n’était pas « compatible » avec le rugby.

Une mise au point claire sur Instagram

Agacée par ces critiques, la joueuse galloise Georgia Evans a récemment pris la parole sur son compte Instagram. Elle a rappelé que son maquillage ou ses accessoires n’avaient « aucune incidence » sur ses capacités, sa combativité ou sa passion pour le sport. Elle a même revendiqué « apporter un peu de Barbie à la fête » dans une discipline longtemps considérée comme réservée aux hommes.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par WelshRugbyUnion (@welshrugbyunion)

Soutiens et performance sportive

Malgré l’élimination du Pays de Galles face au Canada (42-0), la prestation de Georgia Evans a été saluée : plaquages, travail défensif et qualité de jeu ont été relevés par la presse, notamment la BBC. La Welsh Rugby Union a également apporté publiquement son soutien à sa joueuse, dénonçant les remarques sexistes qu’elle a reçues.

Au-delà de sa propre expérience, Georgia Evans a aussi rappelé l’importance de laisser les filles et les garçons pratiquer le sport sans avoir à renoncer à leur style ou à leur identité. Son message a depuis largement circulé en ligne, devenant un symbole d’émancipation et un signal fort contre les stéréotypes de genre dans le sport.