Vous le faites, pourtant ces attitudes passent pour un manque de respect

Vous pensez certainement être irréprochable en société et vous n’avez pas l’impression d’être blessant. Pourtant, entre gestes involontaires, mots mal choisis ou comportements trop familiers, il y a bien des codes de bonne conduite que vous enfreignez sans même vous en rendre compte. Ces comportements, en apparence inoffensifs, peuvent nuire à votre image publique et passer pour du manque de respect.

Être sur son téléphone quand quelqu’un parle

Si certaines personnes posent leur téléphone face contre table ou le laissent à l’ombre du sac pendant une conversation, d’autres le dégainent un peu trop facilement comme s’il y avait urgence entre les pixels. Peut-être que vous aussi vous avez cette fâcheuse manie et que vous scrollez alors qu’une personne en chair et en os vous raconte ses déboires ou ses anecdotes.

Cette attitude, en plus d’être un manque de respect silencieux, manifeste un désintérêt. C’est un peu comme si votre interlocuteur s’adressait à un mur. Parce que même si vous montrez que vous suivez le discours par des onomatopées, vous n’écoutez pas d’une oreille attentive. Et ça peut blesser l’autre.

Interrompre quelqu’un pendant une conversation

Une personne est en pleine narration et tout le monde semble accrocher à sa bouche, sauf vous qui avez la langue qui vous démange. Au lieu d’attendre le point final de sa phrase, vous faites irruption dans son discours et vous lui volez la parole sans vous excuser. À l’école vous deviez certainement être cet élève qui donnait les réponses sans lever la main.

Ce n’est pas toujours simple de contenir ses pensées. Parfois on a peur de perdre le fil et de voir cette idée se volatiliser dans le néant cérébral. Les personnes diagnostiquées TDAH ont d’ailleurs cette tendance à couper la parole et à devancer le discours des autres. Ce qui passe pour du manque de respect ou qui vous hisse en “madame sans gêne” reflète peut-être une grande agitation intérieure.

Le tutoiement trop facile et la familiarité excessive

Pour vous, le tutoiement n’est pas un manque de respect, c’est simplement une façon de briser la glace et de créer le contact plus vite. Tant et si bien que vous vous adressez à vos beaux-parents comme à vos amis, sans appliquer cette règle de convenance. Pourtant, le tutoiement n’est pas apprécié par tout le monde, surtout dans le milieu professionnel qui exige une forme de sérieux. Certaines personnes préfèrent s’en tenir au “vous” pour maintenir une distance.

À la place ? Observer et ajuster : si vous sentez que vous n’avez pas encore atteint ce niveau de proximité, il est souvent plus prudent de garder un langage neutre et des formules polies avant de franchir le cap de la familiarité.

Ne jamais arriver à l’heure aux rendez-vous

Le lapin blanc d’Alice au Pays des Merveilles est votre animal totem, c’est certain. Qu’importe l’événement, arriver en retard est votre spécialité. C’est tellement habituel que vous ne prenez même plus la peine de vous inventer des excuses. Si vos amis n’hésitent pas à vous vanner et à vous acheter des montres dernier cri pour votre anniversaire, d’autres personnes peuvent interpréter ce défaut de ponctualité comme un manque de respect. C’est laisser comprendre à l’autre que son temps est moins précieux que le vôtre.

Les gestes trop tactiles

Quand vous vous adressez à quelqu’un, vous ne pouvez pas vous empêcher de lui donner des coups de coude et de lui mettre une main sur l’épaule. Vous êtes ce genre de personnes qui font des câlins comme elles disent bonjour et qui ne se contentent pas d’une simple bise pour saluer leur proche. Sauf que voilà, de l’autre côté, il y a aussi des êtres qui ont du mal avec ces contacts physiques et qui se crispent à la moindre proximité corporelle. Lorsque l’autre n’est pas réceptif à ce langage palpé, vos gestes tactiles peuvent passer pour du manque de respect. Pire, c’est une intrusion dans leur espace personnel.

Les compliments mal calibrés

Recevoir un compliment est toujours gratifiant, sauf quand vous ne maîtrisez pas l’art du tact. Un compliment, lorsqu’il est sincère et bien dosé, rapproche et valorise. En revanche, certains compliments peuvent être perçus comme déplacés, notamment lorsqu’ils touchent à l’apparence physique ou à des traits sensibles. Même avec la meilleure intention, ces remarques peuvent provoquer gêne ou malaise.

Souvent, quand on pense au manque de respect, on imagine quelqu’un manger la bouche ouverte ou prendre toute la place sur la banquette du train. Mais parfois, c’est plus subtil. L’idée n’est pas de culpabiliser ou d’être dans l’auto-censure, simplement de mieux connaître les codes sociaux.