Un stage à 30 000 € par mois ? Cette annonce fait halluciner le monde entier

La société britannique de trading XTX Markets bouscule les codes du monde du travail en proposant un stage d’une durée de 3 mois, rémunéré à hauteur de 35 000 dollars par mois (29 826,58 €), dans le domaine très pointu du trading algorithmique et de l’intelligence artificielle.

Une rémunération hors norme pour attirer les meilleurs talents

Avec une rémunération équivalente à 420 000 dollars par an, ce stage défiant toute concurrence « vise à séduire des profils rares, notamment des doctorants spécialisés en informatique, mathématiques ou ingénierie, capables de concevoir des modèles avancés en intelligence artificielle ». Un bonus de signature généreux est également proposé pour couvrir le prix du logement, prouvant le niveau d’exigence et de compétition autour de cette opportunité.

Une stratégie autant marketing que de recrutement

Au-delà du recrutement, l’annonce fonctionne aussi comme un puissant levier de communication pour XTX Markets, renforçant sa notoriété au sein d’un secteur caractérisé par l’opacité et l’innovation constante. Cette visibilité contribue à faire de ce stage, véritable phénomène médiatique, un exemple de rupture dans la valorisation des stages et de la recherche de l’excellence.

Un recrutement ultra sélectif dans un domaine d’avenir

Les candidats doivent présenter « un parcours académique exemplaire avec des publications reconnues », et une « forte motivation pour repousser les limites de la recherche scientifique ». Le stage est présenté comme « une porte ouverte vers un contrat à long terme », à condition de répondre aux attentes élevées de la firme.

En somme, cette offre de stage illustre à quel point certains secteurs, à la croisée de la finance et de l’intelligence artificielle, sont prêts à investir massivement pour attirer les esprits les plus brillants. Une chose est sûre : le société XTX Markets a réussi son pari, celui de marquer les esprits.