Att vara kort är ofta en revolution. Befriande, självsäker, förvånansvärt feminin: den här frisyren erbjuder ett mycket bredare utbud av stilar än man kanske tror.

Korta frisyrer för kvinnor ger utseendet en verklig personlighet, med en modernitet som längre frisyrer ibland har svårt att matcha.

Slut på oändlig morgonfönning: styling tar bara några minuter.

Tillsammans kommer vi att analysera trendiga klippningar, stylingtekniker, smarta accessoarer och färgningar som framhäver kort hår.

De vackraste korta hårklippningarna för kvinnor: vårt modeutbud

Fyra stilar dominerar just nu, var och en med sin egen signatur.

Den pojkaktiga frisyren , kort och djärv med eventuell lugg, antar en androgyn look som är lätt att underhålla: en touch av vax räcker för att tämja den. Michelle Williams och Miley Cyrus har gjort den till sin signaturstil.

Den återuppfunna pixie- klippningen fängslar med sin naturliga, vågiga och rufsiga effekt, särskilt smickrande för fint hår och ger det extra volym. Texturerad och något ostrukturerad förkroppsligar den en modern och enkel stil.

Jennifer Lawrence och Anne Hathaway förkroppsligade alla denna stil med mycket karaktär.

Den korta shagen , å andra sidan, sprudlar av dynamik. Inget behov av daglig föning: volymgivande mousse och en avslutande spray är allt du behöver.

Slutligen spelar den osammanhängande boben på kontrasten mellan volym på toppen av huvudet, en upphöjd nacke och synliga längder framtill. En rundborste och en hårtork gör hela skillnaden när du stylar det.

Asymmetriska kortklippningar, rundade bobs, undercuts: stilarna som gör comeback

Den asymmetriska snittet bygger på kontrast: ena sidan längre, ena sidan kortare, och leker med texturer mellan slätt och lockigt.

Scarlett Johansson och Úrsula Corberó, känd för sin roll som Rio i Money Heist , bar båda denna djärva klippning med oroande lätthet.

Den rundade bobfrisyren är fortfarande en tidlös klassiker. Sofistikerad och elegant, den passar en mängd olika ansiktsformer tack vare sin lager-på-lager-nacke och vinklade framsida. Naturliga slingor ger djup.

Victoria Beckham populariserade denna frisyr på 2000-talet, och den fortsätter att tilltala kvinnor i alla åldrar.

Undercuten är för mycket tjockt hår. Rakad nacke upp till ovanför öronen, generös längd upptill: denna grafiska och självsäkra klippning ger en omedelbar känsla av lätthet.

Det möjliggör också många variationer i frisyrer ovanpå, vilket gör det till ett förvånansvärt mångsidigt alternativ.

Hur stylar man kort hår varje dag?

Föntorkning är fortfarande den ultimata tekniken. I lätt fuktigt hår, linda sektionerna runt en uppvärmd borste och dra uppåt för att skapa volym. Effekten varar ännu längre med en lager-på-lager-klippning.

Charlene av Monaco förkroppsligar perfekt den eleganta sidosvepta frisyren med rörelse, medan Sophie Davant föredrar en tätare version med lätta vågor.

För en omedelbar vågig effekt är havssaltspray oslagbar. Den ger tjocklek och textur på några sekunder, perfekt för naturligt vågigt hår.

Cut by Fred's Vegan Surf Mist texturerings- och volymgivande spray säljs för 25 euro: en rimlig investering för ett fantastiskt resultat.

Hårspray appliceras direkt på hårbotten med en enkel handledsrörelse för att lyfta hårbotten och skapa en illusion av ökad volym. Enkelt, snabbt och effektivt.

Frisyrer med accessoarer för att framhäva kort hår

I motsats till vad många tror, så glänser håraccessoarer verkligen på kort hår.

Pannband, hårband och hårband anpassar sig till alla texturer och färger, oavsett om du är brunett, blond eller rödhårig, med fint eller tjockt hår.

Hårspännen och hårnålar öppnar upp för en oväntad mängd möjligheter:

Att ha hårspännen på ena sidan av huvudet är väldigt trendigt just nu.

Krokodilklämmor, som ger bättre grepp om kort hår.

Tunna men synliga nålar för att hålla lockar eller vågor bakom ena örat

Ett tygband knutet baktill, tillsammans med en något excentrisk skiljelinje , skapar en avslappnad sofistikerad look. Rachel McAdams bevisade på röda mattan att ett enkelt, välplacerat hårspänne kan förvandla en blond frisyr.

Cristina Cordula, programledare för Les Reines du Shopping , påminner oss om att smycken, särskilt örhängen, och smink också är värdefulla allierade för att feminisera en pojkflicka.

Halvuppsatta frisyrer, glansig effekt, vågor: rufsiga, oklippta looks att anamma

Den höga halvuppsatta frisyren i 1960-talsstil , med lätt utåtböjda toppar, ger en omedelbart chic vintage-föneffekt.

Omvänt skapar den eleganta fyrkantiga skärningen, som hålls på plats av synliga stift arrangerade symmetriskt, en grafisk och sofistikerad look.

Den glansiga eller wetlook-effekten , uppnådd med en gel-, vax- eller satinlack med glansig effekt, ger en självsäkert glamorös look.

Eve Gilles och Cara Delevingne har utnyttjat den här stilen på ett briljant sätt. Tänk dock på att den här looken kan göra hårbotten mer synlig på fint hår.

Naturliga vågiga vågor symboliserar det enkla i vardagen: Isabelle Huppert är förkroppsligandet av detta.

Rihanna, å andra sidan, driver definierade lockar mot en ultraglamorös och självsäker look. Sharon Stone föredrar rufsiga, mjuka vågor , mer vilda och sensuella.

Hårfärg och slingor för kort hår för kvinnor

Kort hår erbjuder en idealisk lekplats för färg.

Pastellfärgade slingor i rosa, lila eller blått är ett roligt och icke-permanent alternativ: de bleknar gradvis med varje schamponering och låter dig experimentera utan förpliktelser.

En verklig fördel för den som gillar att byta omgivning regelbundet.

För hår som börjar bli grått är det en anmärkningsvärt effektiv strategi att gradvis ljusa upp färgen: vita hårstrån blir mycket mindre synliga på en ljus bas.

Valet mellan varma och kalla toner beror främst på varje individs hudton.

Naturlig svepning är fortfarande den mest mångsidiga lösningen för att ge djup och dimension, särskilt på en rundad bob.

Och låt oss komma ihåg: med mycket korta klippningar: mellan 1 och 3 centimeter: kan färgåterväxt hanteras med en precision som längre klippningar inte alltid tillåter.