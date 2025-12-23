Search here...

Efter "clean girl"-looken år 2025 kan den här sminktrenden lysa år 2026.

Smink
Léa Michel
@i.an.ya.i/TikTok

Under flera säsonger sammanfattades skönhet i ett ord: "ren". Glödande hy, nude läppar och noggrant preparerade ögonbryn dominerade trenderna (ren tjej). År 2026 vänder tidvattnet. Denna diskreta estetik ger vika för en självsäker återkomst av synlig, uttrycksfull och djärv makeup. Chic minimalism ger vika för en förnyad längtan efter kreativitet.

"Smink-smink": en ny energi

Denna övergång förkastar inte strävan efter naturlighet, utan omdefinierar den. Trenden "makeup-makeup" behåller lättheten hos så kallad osynlig makeup, samtidigt som den återinför struktur och intensitet. Eyeliner gör comeback, ögonskuggor blir djupare och contouring återvänder i mer subtila versioner. Målet: att avslöja personlighet snarare än att dölja drag.

@i.an.ya.i berry smokey eyes tutorial🫐🍓 @Maybelline NY tattoo liner berry bliss, sky high mascara, lifter glase läppbalsam 008 @Westman-Atelier concealer, contour stick @rhode skin pocket blush tan line @Fenty Beauty powder @Florasis Shop ögonskuggspalett #makeuptutorial #makeup #greeneyes ♬ originalljud - 𝕽𝖆𝖕

Våga färger och texturer

Neutrala nyanser ger vika för varma bruna, rökiga gråtoner och metalliska skimrande nyanser. Läppstift återfår sin tidigare pigmentering, en symbol för självförtroende och djärvhet. Makeupartister hyllar återigen textur: skimrande, matt, krämig – allt är tillåtet. Denna estetiska frihet förvandlar smink till en duk för emotionellt uttryck.

I slutändan återspeglar denna rörelse ett attitydskifte. Efter att ha glorifierat "naturlig perfektion" ("clean girl"-trenden) siktar 2026 på att fira individualitet. Idén är inte längre att likna ett ideal, utan att hedra sin egen stil. Mellan autenticitet, fantasi och en förnyad njutning av smink markerar 2026 återfödelsen av en mer förkroppsligad, livfull och självsäker skönhet.

Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
