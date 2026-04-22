Mexikansk kvinnors makeup fascinerar med sin visuella rikedom och färgstarka djärvhet. Med rötter i den mexikanska traditionen Día de Muertos blandar den konstnärlig kreativitet med hyllning till den avlidne.

Catrina -figuren är dess absoluta ikon. Dessa färgglada modeller är nu populära långt utanför Mexiko, för Halloween, karneval eller maskeradfester.

Vi inbjuder dig att upptäcka det kulturella ursprunget till dessa spektakulära utseenden, de tillgängliga produkterna och alla tips för en lyckad applicering.

Det kulturella ursprunget till mexikansk kvinnors smink

Mexikansk kvinnors smink har sina rötter i en festival med sällsynt kulturellt djup: Día de Muertos , som firas varje år den 1 och 2 november.

Denna mexikanska tradition hedrar den avlidne inte med sorg, utan med glädje, färger och fest.

I hjärtat av denna estetik står La Catrina , en figur som den mexikanske konstnären José Guadalupe Posada skapade i början av 1900-talet. Vid den tiden skapade han en gravyr som föreställer en kvinnlig skalle med en utarbetad hatt.

Hennes mål: att håna de rika klasserna som glömmer sitt ursprung. La Catrina förkroppsligar således en elegant, ironisk och avsiktlig död.

Denna ikoniska karaktär bär på ett djupt mexikanskt budskap: döden är inte ett tabuämne, utan en festlig och naturlig del av tillvaron.

Långt från Halloweens mörka estetik firar Día de Muertos bortgångna nära och kära med kärlek och leenden.

Visuellt är denna makeupstil omedelbart igenkännbar. Vita ansikten fungerar som bakgrund för utarbetade kompositioner.

Ögonen är omgivna av detaljerade blommönster , medan stiliserade dödskallar och färgglada arabesker pryder hela ansiktet. Varje detalj berättar en historia.

Färgglada outfits och stilidéer inspirerade av La Catrina

Den mexikanska traditionens rikedom erbjuder ett oändligt utbud av inspirationer. Fyra stora stiluniversum sticker ut, vart och ett anpassat till olika personligheter och tillfällen.

Den gotiska drottningen : grafiska dödskallar, djupa mörka färger, en stark scennärvaro.

: grafiska dödskallar, djupa mörka färger, en stark scennärvaro. Blommusan : generösa blommotiv runt ögonen, pastellfärger eller livfulla toner, en spektakulär mjukhet.

: generösa blommotiv runt ögonen, pastellfärger eller livfulla toner, en spektakulär mjukhet. Förfädersanden : en look genomsyrad av mexikansk symbolik, med geometriska linjer och livfulla färger.

: en look genomsyrad av mexikansk symbolik, med geometriska linjer och livfulla färger. Den excentriska konstnären : total frihet, oväntade färger, ohämmad och kompromisslös kreativitet.

Varje stil är baserad på noggrant utvalda färgkombinationer. Vita ansikten fungerar som bas, och mönster är exakt överlagrade på dem. Den visuella atmosfären varierar från mystisk till glädjefylld, från rituell till festlig.

Dessa looks är tillgängliga för alla, oavsett erfarenhet av makeup. Du behöver inte vara en erfaren expert för att förkroppsliga La Catrinas anda. Kreativitet trumfar teknik, och varje ansikte blir ett unikt konstverk.

Produkter tillgängliga för att skapa en feminin mexikansk makeup-look

Två typer av produkter låter dig omfamna denna färgstarka värld. Den första är en oljebaserad konstnärlig makeup-palett , importerad direkt från Mexiko, som är svår att hitta i europeiska butiker.

Denna palett erbjuder 6 livfulla och intensiva färger. Dess krämiga konsistens gör den enkel att applicera på ansiktet eller kroppen.

Den satinerade finishen garanterar ett verkligt professionellt utseende, med långvarig hållbarhet hela kvällen, utan att spricka. Formulan är skonsam mot huden och lämplig för regelbunden användning.

Två varianter finns tillgängliga. Version 01 Eternidad erbjuder mystiska och fängslande toner. Version 02 Sagrado fokuserar på mer livfulla och festliga färger. Vissa varianter kan vara tillfälligt slut i lager på grund av hög efterfrågan.

Den andra produkten består av tillfälliga sminkklistermärken , direkt inspirerade av Día de Muertos . Dessa tillfälliga tatueringar är giftfria och lämpliga för både vuxna och barn.

Mönstren återger troget mexikansk estetik. De är lätta att ta bort med tvålvatten och lämnar inga rester på huden.

Välj din produkt utifrån tillfället och önskad detaljnivå. Kombinera paletten med klistermärkena för ett ännu mer spektakulärt resultat. Matcha färgerna med din outfit för en enhetlig och harmonisk look.

Hur man enkelt applicerar mexikansk smink och för vilka tillfällen

Tillämpning av den konstnärliga paletten

Rengör huden noggrant före applicering för bättre färgfäste. Använd en fin borste för detaljer och en svamp för större områden. Den krämiga konsistensen är lätt att arbeta med.

Fixera sedan din makeup med en setting spray eller ett tunt lager löst puder. För att ta bort sminket räcker det med en olja eller ett balsam för att ta bort produkten helt utan att irritera huden.

Håll paletten borta från värme och stäng den noggrant efter varje användning.

Applicering av tillfälliga klistermärken

Klipp försiktigt ut den tillfälliga tatueringen och ta sedan bort det genomskinliga skyddsarket. Placera den på huden och fukta den försiktigt med en fuktig svamp. Vänta 20 till 30 sekunder innan du tar bort skyddspappret. Låt det torka; resultatet är omedelbart.

För Día de Muertos och Halloween, välj intensiva skallmönster.

och Halloween, välj intensiva skallmönster. För en karneval eller maskeradbal, välj färgglada blommönster.

För shower, fotograferingar eller kreativa workshops, kombinera de två produkterna.

Dessa makeup-looker passar alla ansiktsformer och alla festliga tillfällen. Mexikansk tradition väntar bara på att din kreativitet ska komma till uttryck.